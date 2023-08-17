Özgür Özel’den genel başkanlık çıkışı! Ekrem İmamoğlu’na övgüler yağdırdı: Hayallerimiz var!

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değişim kriziyle sarsıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı tüm hamlelere rağmen geri adım atmak zorunda kaldı. 'İSTANBUL'A MÜHÜRLEDİM' Genel başkanlık için gizli darbe toplantıları bile yapan, ancak aradığı desteği bir türlü bulamayan İmamoğlu, 'Kendimi İstanbul'a mühürledim' diyerek bir kez daha İBB Başkan adayı olduğunu açıkladı. ÖZEL'E MESAJI YOLLADI Ardından 'Ne görev verilirse yaparım' diyerek genel başkanlık makamına göz kırpan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e çağrı yaptı. 'CHP'nin tarihini bilen geçmişi temiz evlatlar var' diyerek açık açık Özel'e destek açıklaması yaptı.