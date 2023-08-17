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Özgür Özel’den genel başkanlık çıkışı! Ekrem İmamoğlu’na övgüler yağdırdı: Hayallerimiz var!

2023-08-17 11:34:37
Özgür Özel’den genel başkanlık çıkışı! Ekrem İmamoğlu’na övgüler yağdırdı: Hayallerimiz var!

CHP'de değişim rüzgarları sert esmeye başladı. Genel başkanlık uğruna çalmadık kapı bırakmayan, darbe toplantısı bile yapan Ekrem İmamoğlu, geri adım attı. Bir kez daha İBB Başkan adayı olduğunu açıkladı. "CHP'nin tarihini bilen geçmişi temiz evlatlar var" diyerek de Özgür Özel'e mesaj yolladı… Daha önce pek çok kez "Sorumluluktan kaçmayacağım" mesajı paylaşan Özel, bugün verdiği röportajda uğruna gözyaşı döktüğü Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez bile anmadı. Ekrem İmamoğlu'na övgüler yağdırdı: Ortak umutlarımız hayallerimiz var…

#1
Foto - Özgür Özel’den genel başkanlık çıkışı! Ekrem İmamoğlu’na övgüler yağdırdı: Hayallerimiz var!

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değişim kriziyle sarsıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı tüm hamlelere rağmen geri adım atmak zorunda kaldı. 'İSTANBUL'A MÜHÜRLEDİM' Genel başkanlık için gizli darbe toplantıları bile yapan, ancak aradığı desteği bir türlü bulamayan İmamoğlu, 'Kendimi İstanbul'a mühürledim' diyerek bir kez daha İBB Başkan adayı olduğunu açıkladı. ÖZEL'E MESAJI YOLLADI Ardından 'Ne görev verilirse yaparım' diyerek genel başkanlık makamına göz kırpan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e çağrı yaptı. 'CHP'nin tarihini bilen geçmişi temiz evlatlar var' diyerek açık açık Özel'e destek açıklaması yaptı.

#2
Foto - Özgür Özel’den genel başkanlık çıkışı! Ekrem İmamoğlu’na övgüler yağdırdı: Hayallerimiz var!

BİR KEZ DAHA 'SORUMLULUKTAN KAÇMAM' DEDİ İşte İmamoğlu'nun bu sözleri üzerine herkes Özgür Özel'in yol haritasını merak etmeye başladı. Daha önce birçok kez 'Sorumluluktan kaçmayacağım' diyen Özgür Özel, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

#3
Foto - Özgür Özel’den genel başkanlık çıkışı! Ekrem İmamoğlu’na övgüler yağdırdı: Hayallerimiz var!

KILIÇDAROĞLU'NU BİR KEZ BİLE ANMADI İlk kez bu kadar net bir şekilde genel başkan olmak istediğini vurguladı. Ancak bir kez bile uğruna gözyaşı döktüğü Kemal Kılıçdaroğlu'nu anmadı… Ekrem İmamoğlu'na övgüler yağdırdı. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkan adaylığı kararını destekleyen Özgür Özel, '2023 seçimini kaybettik ama İstanbul'u kaybedersek yenilgi tescillenerek' diyerek muhalefetteki yerel seçim paniğini vurguladı. İmamoğlu'nun kendisine yönelik 'CHP'nin tarihi bilen evlatları var' sözlerini de değerlendiren Özgür Özel, 'Büyük memnuniyet duyuyorum Genel Başkanlık noktasında sorumluluk üstlenebileceğimi size söylemiştim.

#4
Foto - Özgür Özel’den genel başkanlık çıkışı! Ekrem İmamoğlu’na övgüler yağdırdı: Hayallerimiz var!

ÖZEL DE YOLCULUKTA... Adaylığını ilerleyen günlerde açıklayacağını belirten Özgür Özel, İmamoğlu gibi 'yolculuk' vurgusu da yaptı. İmamoğlu ile birlikte hareket ettiğine yönelik yorumları da değerlendiren Özel, 'İmamoğlu ile benzer kaygı ve umutlarımız var. Ortak bir hayalimiz var.

#5
Foto - Özgür Özel’den genel başkanlık çıkışı! Ekrem İmamoğlu’na övgüler yağdırdı: Hayallerimiz var!

CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum. Günü geldiğinde iki kişiden birinin oyunu alacağım' çıkışı yaptı.

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