2023-08-17 11:34:37 Özgür Özel’den genel başkanlık çıkışı! Ekrem İmamoğlu’na övgüler yağdırdı: Hayallerimiz var!
CHP'de değişim rüzgarları sert esmeye başladı. Genel başkanlık uğruna çalmadık kapı bırakmayan, darbe toplantısı bile yapan Ekrem İmamoğlu, geri adım attı. Bir kez daha İBB Başkan adayı olduğunu açıkladı. "CHP'nin tarihini bilen geçmişi temiz evlatlar var" diyerek de Özgür Özel'e mesaj yolladı… Daha önce pek çok kez "Sorumluluktan kaçmayacağım" mesajı paylaşan Özel, bugün verdiği röportajda uğruna gözyaşı döktüğü Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez bile anmadı. Ekrem İmamoğlu'na övgüler yağdırdı: Ortak umutlarımız hayallerimiz var…