Özgür Özel ucuzlatmayı vaat ediyor… Almanya’da yeni alkol yasağı kararı
Türkiye’de her fırsatta alkol fiyatlarını düşüreceğini vadeden ve siyasetini ‘kadeh’ üzerinden kurgulayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, ‘modernlik’ örneği olarak gördükleri Avrupa’dan ders niteliğinde bir haber geldi. Almanya, istasyonlardaki şiddet, taciz ve suç patlamasının ardından radikal bir karar alarak başkent Berlin’deki dev tren istasyonlarında alkolü tamamen yasakladı. Özgür Özel’in ‘ucuzlatma’ hayalleri kurduğu alkol, Almanya’da toplumsal huzuru tehdit eden bir ‘suç makinesi’ olarak tescillendi.

Türkiye’de milletin asli sorunlarını bir kenara bırakıp her kürsüde içki fiyatlarından dert yanan, hatta ‘rakıyı ucuzlatacağız’ diyerek seçim vaadi veren Özgür Özel ve CHP zihniyetine tokat gibi bir cevap Berlin’den geldi. Özgür Özel’in hayalini kurduğu o ‘serbestlik’, Almanya’da büyük bir güvenlik krizine dönüştü. Alman Demiryolları (DB), istasyonlarda artan cinsel saldırılar, silahlı yaralamalar ve şiddet olaylarının ardından 1 Mayıs’tan itibaren Zoologischer Garten ve Ostbahnhof gibi en büyük aktarma merkezlerinde alkol tüketimini süresiz olarak yasakladı. Berlin sokaklarında ve istasyonlarında her gün binlerce suç işlendiğini gören Alman polisi, çareyi alkolü kapı dışarı etmekte buldu. Özgür Özel ucuzlatma derdindeyken, Avrupa’nın göbeğinde "sarhoşlardan korunmak" için yasaklar devreye girmeye başladı.

Alman Demiryolları Deutsche Bahn (DB) başkent Berlin’de, yolcularını sarhoşlardan korumak için iki büyük tren istasyonu yerleşkesi içinde ve önünde alkol tüketimini yasakladı. 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak yasakların sonuç vermesi halinde Berlin ve ülke genelinde uygulanması hedefleniyor.

Almanya’da tren istasyonlarında yolcuların rahatsız olması, demiryolu çalışanlarına yönelik saldırıların artması sonrası Alman Demiryolları Deutsche Bahn (DB) başkent Berlin’de dikkat çekici bir karar aldı. Alman Demiryolları Deutsche Bahn (DB) tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Berlin’in yolcu ve aktarma kapasitesi yüksek Zoologischer Garten ile Ostbahnhof tren istasyonlarında süresiz alkol yasağı uygulanacak.

1 Mayıs’ta başlayacak alkol tüketim yasağı iki tren istasyonu yerleşkesi ile yolcuların giriş-çıkış yaptığı kapıların önlerini de kapsayan alanlarda geçerli olacak. Bu bölgelerde alkol tüketiminin yasak olduğuna dair bilgilendirme broşürleri yer alacak, istasyonlardaki güvenlik görevlileri alkol tüketenleri öncelikle uyaracak, bölgeden ayrılmalarını isteyecek, sonuç alamazlarsa polis çağıracak.

Berlin’de bir ilk olan iki ana tren istasyonundaki alkol tüketim yasağının başarılı olması durumunda başkentteki ve ülkedeki diğer tren istasyonlarında uygulanabileceği değerlendiriliyor.

2025’te Berlin’de istasyonlarda binlerce suç işlendi Alman Demiryolları Deutsche Bahn’ın (DB) istasyonlarda alkol tüketimi yasağının altında ise 2025 yılında ülke genelinde tren istasyonlarında ve trenlerde 27 bin 818 şiddet suçu, 2 bin 209 cinsel suç, bin 578 silah suçu ve 52 bin 849 mala zarar verme suçu kaydedilmesi var. Polis verilerine göre, Berlin’deki tren istasyonlarında sadece geçen yılın ilk 6 ayında 6 bin 987 suç işlendi. Tren istasyonları Berlin’de özellikle akşam saatlerinden sonra en korkulan yerler arasında yer alıyor. Berlin’deki tren istasyonlarında en çok hırsızlık, uyuşturucu satışları ve fiziksel saldırılar gerçekleştiriliyor.

Yorumlar

Alaaddin

Bizdeki 'dummkopf'lar belki yine gavurları örnek alırda yanlışta ve haramda israr etmezler.

Tan

Chp nin kafasindaki bati milli ve manevi degerleri ezme tarihiyle,utanmsmazligi ile ovunmek. Bati buni boule yapsa da onlar daha batici olduklari icin istemezler.
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi tarife!
Spor

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi tarife!

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Karşılaşma Galatasaray'ın zaferi ile son buldu...
New York Belediye Başkanı Mamdani'ye 1915 olayları tepkisi
Dünya

New York Belediye Başkanı Mamdani'ye 1915 olayları tepkisi

Türk-Amerikan toplumu, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin 1915 olaylarına ilişkin sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Times M..
Kontrol altına alınmıştı, yeniden alevlendi! Beykoz’da orman yangınına müdahale sürüyor
Gündem

Kontrol altına alınmıştı, yeniden alevlendi! Beykoz’da orman yangınına müdahale sürüyor

Beykoz’da Kılıçlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlendi...
Tüm gazeteciler 'YAKLAŞMA!' dedi: Bir kereden çok şey olur!
Gündem

Tüm gazeteciler 'YAKLAŞMA!' dedi: Bir kereden çok şey olur!

Uyuşturucu ile Mücadele konusunda bir farkındalık oluşturmak için Türkiye Basın Federasyonu tüm gazetecileri bir araya getirdi. Sosyal sorum..
Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir
Gündem

Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yıllardır süregelen gerilimi sonlandırarak barış yolunda dev adımlar atan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve B..
"Ayın Öğretmeni" seçilmişti, katliam silahlarıyla yakalandı! Washington'da sarsıcı detaylar!
Gündem

"Ayın Öğretmeni" seçilmişti, katliam silahlarıyla yakalandı! Washington'da sarsıcı detaylar!

ABD’nin kalbi Washington D.C., Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde düzenlenen silahlı saldırıyla sarsıldı. Başkan Donald Trump ve yöne..
