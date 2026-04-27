Özgür Özel ucuzlatmayı vaat ediyor… Almanya’da yeni alkol yasağı kararı
Türkiye’de her fırsatta alkol fiyatlarını düşüreceğini vadeden ve siyasetini ‘kadeh’ üzerinden kurgulayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, ‘modernlik’ örneği olarak gördükleri Avrupa’dan ders niteliğinde bir haber geldi. Almanya, istasyonlardaki şiddet, taciz ve suç patlamasının ardından radikal bir karar alarak başkent Berlin’deki dev tren istasyonlarında alkolü tamamen yasakladı. Özgür Özel’in ‘ucuzlatma’ hayalleri kurduğu alkol, Almanya’da toplumsal huzuru tehdit eden bir ‘suç makinesi’ olarak tescillendi.