Özgür Özel ucuzlatmayı vaat ediyor… Almanya’da yeni alkol yasağı kararı

Türkiye’de milletin asli sorunlarını bir kenara bırakıp her kürsüde içki fiyatlarından dert yanan, hatta ‘rakıyı ucuzlatacağız’ diyerek seçim vaadi veren Özgür Özel ve CHP zihniyetine tokat gibi bir cevap Berlin’den geldi. Özgür Özel’in hayalini kurduğu o ‘serbestlik’, Almanya’da büyük bir güvenlik krizine dönüştü. Alman Demiryolları (DB), istasyonlarda artan cinsel saldırılar, silahlı yaralamalar ve şiddet olaylarının ardından 1 Mayıs’tan itibaren Zoologischer Garten ve Ostbahnhof gibi en büyük aktarma merkezlerinde alkol tüketimini süresiz olarak yasakladı. Berlin sokaklarında ve istasyonlarında her gün binlerce suç işlendiğini gören Alman polisi, çareyi alkolü kapı dışarı etmekte buldu. Özgür Özel ucuzlatma derdindeyken, Avrupa’nın göbeğinde "sarhoşlardan korunmak" için yasaklar devreye girmeye başladı.