SON DAKİKA
Siyaset
7
Yeniakit Publisher
Özgür Özel sahtekarlğı savundu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Özgür Özel sahtekarlğı savundu

Türkiye tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' skandalıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yapılan sahtekarlığı savunarak tepki topladı.

Foto - Özgür Özel sahtekarlğı savundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşmasını takip etti.

Foto - Özgür Özel sahtekarlğı savundu

stanbul 5. İdare Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmaya katılan Özel, duruşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Foto - Özgür Özel sahtekarlğı savundu

Özel, İstanbul Üniversitesini (İÜ) savunmak için duruşmaya gelen iki avukatın İmamoğlu'nu savunduğunu iddia ederek, "İstanbul Üniversitesini savunayım derken, 35 yıl önceki İstanbul Üniversitesinde suç bulmaya çalışıp, orayı karaladıkça, 19 yaşındaki masum Ekrem'e 'Ya kardeşim bu avukatlar doğru söylüyorsa, bu haksızlık yapılır mı 18 yaşındaki çocuğa?' diyorsun. 18 yaşındaki çocuk İstanbul Üniversitesinin ilanına bakmış. İstenen bütün belgeleri toplamış. Kibar kibar da dilekçesini yazmış. Özenli, titiz, her zamanki gibi. İstenenden fazla evrakı da koymuş, götürmüş, vermiş. Bunlar da 'Gel' demişler." ifadelerini kullandı.

Foto - Özgür Özel sahtekarlğı savundu

mamoğlu'yla birlikte 28 kişinin daha diplomasının iptal edildiğini aktaran Özel, "Onlardan birisi fakültenin dekanı Galatasaray'da, onun verdiği diplomalar ne olacak? Cevap yok. Şimdi dedi ki avukat hanım, 'Sadece işletme fakültesi değil, üzülerek söylüyorum.' Başka fakültelerde de olmuş. Eyvah eyvah. Tıp fakültesi olduysa ne olacak? 33 senedir ameliyat yapanlar var. Onları da mı iptal edeceksin? Aldığı apandisti iade mi edecek yani hastaya?" diye konuştu.

Foto - Özgür Özel sahtekarlğı savundu

Özel, vicdan kırıntısı olan kimsenin İmamoğlu'nun 35 yıllık diplomasını iptal edemeyeceğini savunarak, "Türkiye'de devleti kimse yok sayamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, evrak üretiyor. Birisi çıksa savcıya, '35 sene önce İstanbul Üniversitesi'nde adam öldürdüm, bu ağacın dibine gömdüm.' dese, yargılamıyorsun. Zaman aşımı var. Zaman aşımı 30 yıl. 35 yıl önceki diplomayı iptal ediyorlar. İptal edilmesine karşı dava açmışız, onu da savunan yok. Savunulacak yerleri yok." ifadelerini kullandı.

Foto - Özgür Özel sahtekarlğı savundu

CHP'nin emanetçi Genel Başkanı Özgür Özel'in zamanaşımı örneğinin hukuki bir karşılığını olmadığını vurgulayan hukukçular, diploma meselesinin hukuken "temadi" olduğunu, yani yüksek lisans da dahil olmak üzere İmamoğlu'nun diplomasının siyasi işlemlerde kullanıldığını bu nedenle zamanaşımının mümkün olmadığını dile getirdiler.3 3333

