Özgür Özel sahtekarlğı savundu

Özel, İstanbul Üniversitesini (İÜ) savunmak için duruşmaya gelen iki avukatın İmamoğlu'nu savunduğunu iddia ederek, "İstanbul Üniversitesini savunayım derken, 35 yıl önceki İstanbul Üniversitesinde suç bulmaya çalışıp, orayı karaladıkça, 19 yaşındaki masum Ekrem'e 'Ya kardeşim bu avukatlar doğru söylüyorsa, bu haksızlık yapılır mı 18 yaşındaki çocuğa?' diyorsun. 18 yaşındaki çocuk İstanbul Üniversitesinin ilanına bakmış. İstenen bütün belgeleri toplamış. Kibar kibar da dilekçesini yazmış. Özenli, titiz, her zamanki gibi. İstenenden fazla evrakı da koymuş, götürmüş, vermiş. Bunlar da 'Gel' demişler." ifadelerini kullandı.