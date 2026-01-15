Özgür Özel sahtekarlğı savundu

mamoğlu'yla birlikte 28 kişinin daha diplomasının iptal edildiğini aktaran Özel, "Onlardan birisi fakültenin dekanı Galatasaray'da, onun verdiği diplomalar ne olacak? Cevap yok. Şimdi dedi ki avukat hanım, 'Sadece işletme fakültesi değil, üzülerek söylüyorum.' Başka fakültelerde de olmuş. Eyvah eyvah. Tıp fakültesi olduysa ne olacak? 33 senedir ameliyat yapanlar var. Onları da mı iptal edeceksin? Aldığı apandisti iade mi edecek yani hastaya?" diye konuştu.