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Özgür Demirtaş’a çok büyük şok! Resmen feleği şaştı: Hoca kılıklı, ahlaksız, trol...

2023-12-22 13:09:56
Özgür Demirtaş’a çok büyük şok! Resmen feleği şaştı: Hoca kılıklı, ahlaksız, trol...

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı bir konuşma dün tekrar sosyal medyaya yansıdı. Özgür Demirtaş, "Hala konuşuyorsunuz, inanılmaz" diye tepki gösterdi. Nebati'nin Demirtaş'a cevabı, "Ahlaksız müfteri troller insanlar gördüm. Ama böyle alçakça yalan söyleyen hoca kılıklı insanları görmek midemi bulandırıyor" karşılığı verdi.

#1
Foto - Özgür Demirtaş’a çok büyük şok! Resmen feleği şaştı: Hoca kılıklı, ahlaksız, trol...

Sosyal medyada kavga çıktı. Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati ile finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş birbirine girdi. Kavgayı başlatan ise bazı hesaplardan, Nureddin Nebati'nin Mayıs 2023'te yaptığı bir konuşmanın yeniymiş gibi paylaşılması oldu. Özgür Demirtaş, o konuşmayı yeni zannedip Nebati'ye yüklendi, Nebati'nin cevabı ağır oldu. Tartışma büyüdü de büyüdü... 

#2
Foto - Özgür Demirtaş’a çok büyük şok! Resmen feleği şaştı: Hoca kılıklı, ahlaksız, trol...

Sosyal medya platformu X'te Nureddin Nebati'nin 19 Mayıs 2023'teki sözlerini "Onlar, faizleri yükselterek Türkiye'nin kanını emenlere büyük olanaklar sağlamak için ellerinden gelen her türlü şeyi yaparken biz, 'Faizleri indireceğiz' dedik. Hiç kimseye boyun eğmedik çünkü ezan susmaz, bayrak inmez dedik." sözlerini alıntılayan Özgür Demirtaş şunları söyledi: "Faizi Enflasyonun Altına İndirdiniz: - Enflasyonu Patlattınız. - Ev Fiyatlarını Uçurdunuz Barınma Sorunu Çıktı. - Araba Fiyatlarını Çıldırttınız, 2. El 1. Elden Pahalı oldu. - Süt Fiyatlarını uçurdunuz. Millet Kızmasın diye fiyat limiti koydunuz. Bu sefer insanlara hayvanlarını kestirttiniz. - Enflasyonu patlatınca, daha patlamasın diye elimizdeki en değerli şey olan rezervleri sattınız. - Rezerv Bitince, TL daha çok çökmesin diye, şu anda ne büyük bir BELA olduğunu anladığınız KKM'yi getirdiniz. - Faizleri indirdiğiniz için şimdi ÇOK daha fazla arttırmak zorunda kaldınız. - Yapmayın, Etmeyin diye yalvaran bu ülkeyi çok seven insanların üzerine Trolleri saldınız. Ve hala konuşuyorsunuz, İNANILMAZ! Ben de konuşmayacam artık diyorum ama bunları görünce tansiyonum fırlıyor :-( Yemin ederim Ülke gündemini beynimden tamamen silmek istiyorum. Yeter Artık..."

#3
Foto - Özgür Demirtaş’a çok büyük şok! Resmen feleği şaştı: Hoca kılıklı, ahlaksız, trol...

Demirtaş’ın bu paylaşımının ardından Nureddin Nebati de bir paylaşım yaparak yeni bir açıklaması olmadığını belirtti ve Demirtaş ile eski açıklamayı paylaşan hesabı eleştirdi. Nebati, “Ahlaksız müfteri troller insanlar gördüm. Ama böyle alçakça yalan söyleyen hoca kılıklı insanları görmek midemi bulandırıyor. Ne zaman açıklama yapmışım? Yazıklar olsun. Siz ve yalan haberi yazan site yalan dolan ve iftiralarınızda boğulun.” dedi.

#4
Foto - Özgür Demirtaş’a çok büyük şok! Resmen feleği şaştı: Hoca kılıklı, ahlaksız, trol...

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