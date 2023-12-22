Özgür Demirtaş’a çok büyük şok! Resmen feleği şaştı: Hoca kılıklı, ahlaksız, trol...

Sosyal medya platformu X'te Nureddin Nebati'nin 19 Mayıs 2023'teki sözlerini "Onlar, faizleri yükselterek Türkiye'nin kanını emenlere büyük olanaklar sağlamak için ellerinden gelen her türlü şeyi yaparken biz, 'Faizleri indireceğiz' dedik. Hiç kimseye boyun eğmedik çünkü ezan susmaz, bayrak inmez dedik." sözlerini alıntılayan Özgür Demirtaş şunları söyledi: "Faizi Enflasyonun Altına İndirdiniz: - Enflasyonu Patlattınız. - Ev Fiyatlarını Uçurdunuz Barınma Sorunu Çıktı. - Araba Fiyatlarını Çıldırttınız, 2. El 1. Elden Pahalı oldu. - Süt Fiyatlarını uçurdunuz. Millet Kızmasın diye fiyat limiti koydunuz. Bu sefer insanlara hayvanlarını kestirttiniz. - Enflasyonu patlatınca, daha patlamasın diye elimizdeki en değerli şey olan rezervleri sattınız. - Rezerv Bitince, TL daha çok çökmesin diye, şu anda ne büyük bir BELA olduğunu anladığınız KKM'yi getirdiniz. - Faizleri indirdiğiniz için şimdi ÇOK daha fazla arttırmak zorunda kaldınız. - Yapmayın, Etmeyin diye yalvaran bu ülkeyi çok seven insanların üzerine Trolleri saldınız. Ve hala konuşuyorsunuz, İNANILMAZ! Ben de konuşmayacam artık diyorum ama bunları görünce tansiyonum fırlıyor :-( Yemin ederim Ülke gündemini beynimden tamamen silmek istiyorum. Yeter Artık..."