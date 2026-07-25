Körfez'de sular iyice ısınıyor! 'Suudi Arabistan bunun karşılığını alacak!'

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını öne sürerek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu. Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü. Suudi Arabistan ise Husilerin Yemen'e abluka uygulandığı yönündeki suçlamalarını reddederek, Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarının 2026'nın ilk yarısında gıda, yakıt ve inşaat malzemesi taşıyan 300'den fazla gemiyi kabul ettiğini açıklamıştı. Riyad ayrıca gemilerini korumak için uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında gerekli tedbirleri alacağını bildirmişti. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı illerini kontrolünde tutuyor.