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Körfez'de sular iyice ısınıyor! 'Suudi Arabistan bunun karşılığını alacak!'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Körfez'de sular iyice ısınıyor! 'Suudi Arabistan bunun karşılığını alacak!'

Yemen'deki İran destekli Husiler, Hudeyde kentine düzenlenen hava operasyonlarından Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarak askeri bir misilleme yapacaklarını duyurdu.

#1
Foto - Körfez'de sular iyice ısınıyor! 'Suudi Arabistan bunun karşılığını alacak!'

Husilerin Siyasi Bürosu, açıklamasında, Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde vilayetinde gerçekleşen hava saldırılarından Suudi Arabistan sorumlu tutuldu.

#2
Foto - Körfez'de sular iyice ısınıyor! 'Suudi Arabistan bunun karşılığını alacak!'

Suudi Arabistan'ın Hudeyde kenti ve Kamaran Adası'nda sivil tesisleri hedef aldığı iddia edilen açıklamada, "Hudeyde Limanı da dahil sivil tesisleri hedef alan bu saldırılar tehlikeli bir gerilimdir." ifadeleri kullanıldı.

#3
Foto - Körfez'de sular iyice ısınıyor! 'Suudi Arabistan bunun karşılığını alacak!'

Söz konusu saldırıların karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunulan açıklamada, "Ablukaya ablukayla, limanlara limanlarla ve gerilime gerilimle karşılık verilecek." denildi.

#4
Foto - Körfez'de sular iyice ısınıyor! 'Suudi Arabistan bunun karşılığını alacak!'

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Hudeyde vilayetinde, Husilere ait bazı hedefleri vurduklarını ancak Hudeyde Limanı'nı hedef almadıklarını açıklamıştı.

#5
Foto - Körfez'de sular iyice ısınıyor! 'Suudi Arabistan bunun karşılığını alacak!'

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını öne sürerek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu. Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü. Suudi Arabistan ise Husilerin Yemen'e abluka uygulandığı yönündeki suçlamalarını reddederek, Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarının 2026'nın ilk yarısında gıda, yakıt ve inşaat malzemesi taşıyan 300'den fazla gemiyi kabul ettiğini açıklamıştı. Riyad ayrıca gemilerini korumak için uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında gerekli tedbirleri alacağını bildirmişti. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı illerini kontrolünde tutuyor.

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