Öz oğlu, daha fazla dayanamayıp ihbar etti! Kraliyet ailesinde mide bulandıran iddia: Babası, çocukları istismar etmiş

Meghan Markle, babası hakkındaki iddialardan üzüntü duyduğunu belirterek benzer suçlamalardan yıllar önce haberdar olduğunu söyledi. Meghan, 2018 yılında Londra Metropolitan Polisi’ne gönderildiğini belirttiği bir mektupta babasına yönelik ciddi suçlamaların yer aldığını ve kendisine bunların araştırılacağı güvencesinin verildiğini ifade etti. Meghan Markle'ın bu konudaki satırları şöyle: "Umarım artık bazı medya organlarının yıllar boyunca konuyu çarpıtma çabasına rağmen babamla arama mesafe koymanın ve onu çocuklarımla görüşmesine izin vermememin nedeni anlaşılabilir. Bunun tek bir nedeni vardı çocuklarımı korumak." Londra Metropolitan Polisi, Ocak 2019’da Thomas Markle hakkında İngiltere dışında işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin bir mektup aldığını doğruladı.