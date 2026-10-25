  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fon kavgasında kılıçlar çekildi, Şamil Tayyar resmen çılgına döndü: Sen rakı sofrasının gülüsün Öz oğlu, daha fazla dayanamayıp ihbar etti! Kraliyet ailesinde mide bulandıran iddia: Babası, çocukları istismar etmiş Düşen gram altın için fiyat uyarısı! Yükseliş için tarih verildi Türkiye’nin en obez bölgeleri belli oldu! Birinci sıra, herkesi ters köşe yaptı Canan Karatay DSÖ'ye resti çekti: Resmen zehir saçıyor! Meclis harekete geçti bile! Tam 1 milyon kişinin borcu silinecek İstanbul’da bir eve girdiler, gördüklerine inanamadılar! Yılan, piton, tarantula... Tam 134 canlı Milyonluk yıldızlar kıyasıya yarıştı! İşte Süper Lig’in en pahalı 10 futbolcusu
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Öz oğlu, daha fazla dayanamayıp ihbar etti! Kraliyet ailesinde mide bulandıran iddia: Babası, çocukları istismar etmiş

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Öz oğlu, daha fazla dayanamayıp ihbar etti! Kraliyet ailesinde mide bulandıran iddia: Babası, çocukları istismar etmiş

İngiltere Kralı III. Charles'ın gelini Meghan Markle'ın 82 yaşındaki babası Thomas Markle hakkında, çocukların cinsel istismarına ilişkin görüntüler bulundurduğu iddiasıyla inceleme başlatıldı. Filipinler'de ortaya çıkan iddiaların kaynağının Markle'ın öz oğlu olduğu belirtilirken FBI da devreye girdi. Meghan Markle, babasına yönelik suçlamalardan 8 yıl önce haberdar olduğunu ve çocuklarını korumak için onunla görüşmediğini söyledi. Thomas Markle ise suçlamaları reddetti.

#1
Foto - Öz oğlu, daha fazla dayanamayıp ihbar etti! Kraliyet ailesinde mide bulandıran iddia: Babası, çocukları istismar etmiş

İngiltere Kralı III. Charles’ın gelini Meghan Markle’ın babası Thomas Markle hakkında ortaya atılan iddialar, Filipinler, ABD ve İngiltere’deki makamların gündemine taşındı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 82 yaşındaki Markle’ın Filipinler’de daha önce yaşadığı evde çocukların cinsel istismarına ilişkin görüntüler bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu iddiaların doğruluğu ise henüz bağımsız ve kesin biçimde ortaya konulmuş değil. The Sun gazetesinin haberine göre, söz konusu görüntüleri bulduğunu iddia eden kişi, Thomas Markle’ın oğlu ve Meghan’ın üvey kardeşi Thomas Markle Jr. oldu.

#2
Foto - Öz oğlu, daha fazla dayanamayıp ihbar etti! Kraliyet ailesinde mide bulandıran iddia: Babası, çocukları istismar etmiş

Filipinler İçişleri Bakanı Jonvic Remulla, Markle’ın oğlunun aralarında bir dizüstü bilgisayarın da bulunduğu bazı materyalleri polise teslim ettiğini doğruladı. Ancak bu materyallerin içeriğinin ve iddialarla bağlantısının yetkili makamlarca incelenmeye devam ettiği belirtildi. Filipinler Adalet Bakan Yardımcısı Nicholas Ty ise Cebu’daki çocukların çevrim içi cinsel istismarını araştıran birimin olayla ilgili inceleme yürüttüğünü açıkladı. Yetkililer, soruşturmanın sonucuna ilişkin şu aşamada kesin bir değerlendirme paylaşmadı. İddiaların ardından ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da açıklama yaptı. FBI, Filipinler makamlarına gerekli desteği sağlayacağını ve ABD federal yasalarının ihlal edilmiş olabileceğine ilişkin bağlantılı iddiaları inceleyeceğini bildirdi.

#3
Foto - Öz oğlu, daha fazla dayanamayıp ihbar etti! Kraliyet ailesinde mide bulandıran iddia: Babası, çocukları istismar etmiş

Meghan Markle, babası hakkındaki iddialardan üzüntü duyduğunu belirterek benzer suçlamalardan yıllar önce haberdar olduğunu söyledi. Meghan, 2018 yılında Londra Metropolitan Polisi’ne gönderildiğini belirttiği bir mektupta babasına yönelik ciddi suçlamaların yer aldığını ve kendisine bunların araştırılacağı güvencesinin verildiğini ifade etti. Meghan Markle'ın bu konudaki satırları şöyle: "Umarım artık bazı medya organlarının yıllar boyunca konuyu çarpıtma çabasına rağmen babamla arama mesafe koymanın ve onu çocuklarımla görüşmesine izin vermememin nedeni anlaşılabilir. Bunun tek bir nedeni vardı çocuklarımı korumak." Londra Metropolitan Polisi, Ocak 2019’da Thomas Markle hakkında İngiltere dışında işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin bir mektup aldığını doğruladı.

#4
Foto - Öz oğlu, daha fazla dayanamayıp ihbar etti! Kraliyet ailesinde mide bulandıran iddia: Babası, çocukları istismar etmiş

Polis, mektuptaki iddiaların başka kolluk kuvvetleriyle paylaşılmadığını belirterek o dönemde yürütülen işlemleri yeniden değerlendirdiğini açıkladı. Kurum ayrıca konuyu bağımsız polis denetim kurumuna taşıyıp taşımamayı değerlendirdiğini bildirdi. Meghan’ın sözünü ettiği 2018 tarihi ile polis kayıtlarındaki Ocak 2019 tarihi arasındaki farklılık da gündeme geldi. Meghan’ın temsilcisi, resmi polis kayıtlarındaki tarihin esas alınabileceğini kabul etti. Bu tarih farkının soruşturmanın esasına ilişkin ne anlama geldiği ise açıklığa kavuşmuş değil. Daily Mail gazetesine konuşarak hakkındaki iddiaları değerlendiren Thomas Markle ise suçlamaları reddederek bunların gerçek dışı olduğunu savundu. Yaşanan gelişmeler, Meghan Markle ile babası arasındaki uzun süredir devam eden anlaşmazlığı yeniden gündeme taşırken, olayın hukuki boyutunun yetkili makamların incelemeleri ve olası yargı süreci sonunda netleşmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan Erdoğan ve Fidan'a teşekkür
Dünya

Almanya'dan Erdoğan ve Fidan'a teşekkür

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti.

Gece yarısı Çankırı'dan acı haber! Çok sayıda ölü var
Gündem

Gece yarısı Çankırı'dan acı haber! Çok sayıda ölü var

Gece yarısı Çankırı'dan acı haber geldi. Bayramören ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi vefat etti, 1 kişi yaralandı. ..
Kuş sütü de ister misiniz komünistler? Meydanda halkçı boğazda rakı balıkçı
Gündem

Kuş sütü de ister misiniz komünistler? Meydanda halkçı boğazda rakı balıkçı

Meydanlarda ve mitinglerde her fırsatta "işçi hakları" ve "yoksulluk" gibi söylemlerle halkçı maskesi takan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel..
Diyanet Vakfı’ndan kirli algı operasyonlarına tokat gibi cevap! "Tasfiye edilen fonlarda meteliğimiz bile yok"
Gündem

Diyanet Vakfı’ndan kirli algı operasyonlarına tokat gibi cevap! "Tasfiye edilen fonlarda meteliğimiz bile yok"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), son günlerde fondaş medya ve sosyal medyadaki tetikçiler tarafından ortaya atılan "vakfın fon yatırımlarından z..
Sivas’ta alkol dayatması! Yeni Parti’li Ulaş Karasu’dan akıllara zarar şarap çıkışı
Gündem

Sivas’ta alkol dayatması! Yeni Parti’li Ulaş Karasu’dan akıllara zarar şarap çıkışı

Muhafazakâr yapısı ve manevi değerleriyle öne çıkan Sivas’ta, Valiliğin kayak merkezinde kamu huzurunu korumak adına alkol servisine izin ve..
CHP’li eski vekili vuran saldırgan başından vurulmuş halde bulundu! 10 yıl önceki kanlı hesaplaşmada şok iddia
Gündem

CHP’li eski vekili vuran saldırgan başından vurulmuş halde bulundu! 10 yıl önceki kanlı hesaplaşmada şok iddia

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ı 2016 yılında bacağından vuran saldırgan Alparslan Sargın’ın, tam..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23