Öz oğlu, daha fazla dayanamayıp ihbar etti! Kraliyet ailesinde mide bulandıran iddia: Babası, çocukları istismar etmiş
İngiltere Kralı III. Charles'ın gelini Meghan Markle'ın 82 yaşındaki babası Thomas Markle hakkında, çocukların cinsel istismarına ilişkin görüntüler bulundurduğu iddiasıyla inceleme başlatıldı. Filipinler'de ortaya çıkan iddiaların kaynağının Markle'ın öz oğlu olduğu belirtilirken FBI da devreye girdi. Meghan Markle, babasına yönelik suçlamalardan 8 yıl önce haberdar olduğunu ve çocuklarını korumak için onunla görüşmediğini söyledi. Thomas Markle ise suçlamaları reddetti.