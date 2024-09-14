‘Oyuna gelmeyin’ İslam Memiş altındaki sır gibi tuzağı açıkladı

ONS ALTIN-GRAM ALTIN - Ons altın 2 bin 551 dolar seviyesinde. Bu haftaki uyarılarım da 2 bin 530 dolar seviyesine kadar yükselecek. Oradan tekrar geriye gelecek ama burada büyük bir tuzak var. 2 bin 470 devamında 2 bin 420 dolar seviyesi ile alakalı beklentimiz vardı. Her ne kadar 2 bin 530 dolar seviyesi bugün yukarı yönlü kırılsa da 2 bin 550 dolar seviyesi karşımızda olsa da bizim ajandamızda biz ne yazdıysak o 2 bin 470-2 bin 420. Sessizce beklemeye devam ediyorum. Bana gelse bugün birisi dese ki 250 dolar seviyesinden ons altın alır mısın, hayır kesinlikle derim. Gram altın alır mısın, hayır kesinlikle. Gram altın için onsu takip edin. Her zaman söylediğim budur. Ama ons altın tarafındaki düşüş yönlü öngörüm devam ettiği için ben bu tuzak fiyatlamalara karşı temkinli bekleyişimi devam ettiriyorum. Yıl sonu ile alakalı 3 aylık bir süreç var önümüzde. 2 bin 600-3 bin dolar seviyesi ile alakalı beklentim yine geçerli ama aşağıda 2 bin 420- 2 bin 470 dolar seviyesi ile alakalı ihlal edilmiş alanlar var. O yüzden biz dolarda beklemeye devam ediyoruz.