‘Oyuna gelmeyin’ İslam Memiş altındaki sır gibi tuzağı açıkladı

DOLAR - Dolar kuru, resmi kur tarafında 33 lira 90 kuruş seviyesinde. Dolar TL kuru resmi kurla serbest piyasalardaki fiyat aynı. O aradaki makas aralıkları kapandı. Soru şu benim elimde TL var, ben bu elimdeki TL ile altın mı alırım gümüş mü alırım borsaya mı girerim dolar mı alırım ben elimdeki TL ile kesinlikle dolar, borsaya girerdim. Neden çünkü ons altın ve ons gümüş yaşanan manipülasyon fiyatlaması bize çok kazandırmayacak. Biz beklemeye devam ediyoruz ve dolayısıyla doların şu anda ucuz olduğunu söyleyebilirim dolar ucuz olduğu gibi borsada dip seviyelerini artık benim nazarımda görmüş durumda.