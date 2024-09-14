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Ekonomi
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‘Oyuna gelmeyin’ İslam Memiş altındaki sır gibi tuzağı açıkladı

2024-09-14 11:43:33
‘Oyuna gelmeyin’ İslam Memiş altındaki sır gibi tuzağı açıkladı

İslam Memiş Youtube kanalından, borsa, dolar, euro, altın ve gümüş gibi yatırım araçlarına ilişkin çok önemli analizler yaptı.

1
#1
Foto - ‘Oyuna gelmeyin’ İslam Memiş altındaki sır gibi tuzağı açıkladı

İslam Memiş, yatırımcıları tuzağa karşı uyararak uzak durulması gerekeni açıkladı.

#2
Foto - ‘Oyuna gelmeyin’ İslam Memiş altındaki sır gibi tuzağı açıkladı

İşte Memiş'in değerlendirmeleri:

#3
Foto - ‘Oyuna gelmeyin’ İslam Memiş altındaki sır gibi tuzağı açıkladı

"Borsadaki sert düşüşleri gördük. Bizim Yol arkadaşlarımızla birlikte beklediğimiz 9400 puan seviyesi bugün nihayet gerçekleşti. Bu düşüşler kalıcı mı? Tekrar yükselişler ne zaman gelecek? Döviz tarafındaki tercihimiz nasıl olmalı?

#4
Foto - ‘Oyuna gelmeyin’ İslam Memiş altındaki sır gibi tuzağı açıkladı

Altın ve gümüş fiyatlarında tekrar yükselişler var. Bu hafta beklediğimiz tuzaklar ne anlama geliyor ve yatırımcılar nasıl bir karar vermeli.?

#5
Foto - ‘Oyuna gelmeyin’ İslam Memiş altındaki sır gibi tuzağı açıkladı

Borsa İstanbul 100 endeksi 9274 puan seviyesine kadar geriledi. 9 bin 274 puan seviyesinde X hesabımdan, Instagram hesabımdan, bir uyarı yaptım. Kalan yüzde 25'imizi biz alıyoruz borsa ile ilgili artık sayfayı kapattık. Dönemi kapattık. Bizim hedefimiz bu saatten sonra 12.000 puan seviyesi ister 2 ay sonra ister 3 ay sonra olsun 12.000 puan seviyesini radarımıza aldık ve beklemeye devam ediyoruz. 11.200 puan seviyesinden itibaren başlatmış olduğum bu 9400 puan seviyesi ile alakalı öngörüm bugün gerçekleşmiş oldu. Artık 12.000 puan seviyesine kadar sessiz kalacağız işimize bakmayı sürdüreceğiz. Biz borsa tarafındaki bu sayfayı artık bugün itibariyle kapatmış olduk. Borsa tarafındaki o beklediğimiz 9400 puan seviyesini görmüş olduk.

#6
Foto - ‘Oyuna gelmeyin’ İslam Memiş altındaki sır gibi tuzağı açıkladı

Ancak bu hafta borsa tarafında bir ralli olacağı 10.000 puan seviyesinin üzerinde atak gerçekleştiğine dair beklentimiz de vardı ajandamda. Çünkü kredi notumuz artmıştı. Rezervlerimiz artmaya devam ediyor. Borsa tarafında yaşanan bu sert düşüşlere rağmen borsadaki yatırımcımızın kesinlikle üzülmemesi gerekiyor. Teknik olarak aşağıda doldurulması gereken ihlal edilmiş alanlar vardı. Bu alanlar doldu artık. Borsanın yükselişine gönül rahatlığıyla bakabiliriz. Beklemeye devam ediyoruz borsada yüzde 30, yüzde 40 civarında zarar eden arkadaşların sabırla beklemesi lazım. Sessizce beklemeye devam ediyoruz. Borsayla bu saatten sonra çok da ilgilenmiyoruz.12 puan seviyesi kenarda durmaya devam edecek.

#7
Foto - ‘Oyuna gelmeyin’ İslam Memiş altındaki sır gibi tuzağı açıkladı

DOLAR - Dolar kuru, resmi kur tarafında 33 lira 90 kuruş seviyesinde. Dolar TL kuru resmi kurla serbest piyasalardaki fiyat aynı. O aradaki makas aralıkları kapandı. Soru şu benim elimde TL var, ben bu elimdeki TL ile altın mı alırım gümüş mü alırım borsaya mı girerim dolar mı alırım ben elimdeki TL ile kesinlikle dolar, borsaya girerdim. Neden çünkü ons altın ve ons gümüş yaşanan manipülasyon fiyatlaması bize çok kazandırmayacak. Biz beklemeye devam ediyoruz ve dolayısıyla doların şu anda ucuz olduğunu söyleyebilirim dolar ucuz olduğu gibi borsada dip seviyelerini artık benim nazarımda görmüş durumda.

#8
Foto - ‘Oyuna gelmeyin’ İslam Memiş altındaki sır gibi tuzağı açıkladı

EURO-DOLAR PARİTESİ - Euro-dolar paritesinde 1.0950 daha aşağısını bekleyeceğiz. Yıl sonuna kadar da biz Euro'dan çıkış yaptık artık 1.08 seviyesinden yarısının altına geçmiştik. 1'e 12 seviyesinden de kalan Euro'muzu parite üzerinden dolara geçmiştik. Yani Euro'yu boşalttık elimizde Artık Euro yok. Ben Euro'ya bundan sonra negatif baktığım için Euro pozisyonunu kapattık. Euro diye bir para sepetimizde artık yok. Euro'ya negatif bakıyorum. Euro'da düşüşler bekliyorum. Yıl sonunda bu düşüşlerin parite tarafında ve Euro TL kurunda hızlanacağını tahmin ediyorum.

#9
Foto - ‘Oyuna gelmeyin’ İslam Memiş altındaki sır gibi tuzağı açıkladı

ONS ALTIN-GRAM ALTIN - Ons altın 2 bin 551 dolar seviyesinde. Bu haftaki uyarılarım da 2 bin 530 dolar seviyesine kadar yükselecek. Oradan tekrar geriye gelecek ama burada büyük bir tuzak var. 2 bin 470 devamında 2 bin 420 dolar seviyesi ile alakalı beklentimiz vardı. Her ne kadar 2 bin 530 dolar seviyesi bugün yukarı yönlü kırılsa da 2 bin 550 dolar seviyesi karşımızda olsa da bizim ajandamızda biz ne yazdıysak o 2 bin 470-2 bin 420. Sessizce beklemeye devam ediyorum. Bana gelse bugün birisi dese ki 250 dolar seviyesinden ons altın alır mısın, hayır kesinlikle derim. Gram altın alır mısın, hayır kesinlikle. Gram altın için onsu takip edin. Her zaman söylediğim budur. Ama ons altın tarafındaki düşüş yönlü öngörüm devam ettiği için ben bu tuzak fiyatlamalara karşı temkinli bekleyişimi devam ettiriyorum. Yıl sonu ile alakalı 3 aylık bir süreç var önümüzde. 2 bin 600-3 bin dolar seviyesi ile alakalı beklentim yine geçerli ama aşağıda 2 bin 420- 2 bin 470 dolar seviyesi ile alakalı ihlal edilmiş alanlar var. O yüzden biz dolarda beklemeye devam ediyoruz.

#10
Foto - ‘Oyuna gelmeyin’ İslam Memiş altındaki sır gibi tuzağı açıkladı

"EYLÜL AYINDA NEYİ BEKLİYORUZ?" - 33.91 lira seviyesinden dolar alan yine zarar etmez. Benim nazarımda dolarda Euro'nun, altının, veya gümüşün düşüşünü bekleyenler bana göre şanslı. Biz dolarda beklemeye devam ediyoruz. Peki Eylül ayında neyi bekliyoruz. Eylül ayındaki zirve noktası 2 bin 880 lira seviyesiyle bakın burayı beklemeye devam. Eylül ayındaki rekor seviyemiz 2 bin 880 gram altın TL fiyatı ancak ons altın tarafında öngördüğümüz bu düşüşlerle birlikte 2 bin 750-2 bin 800 lira seviyesi arasında gram altın yatırımcısı alım yapabilir ama şu anda ons altın tarafındaki bu tuzak fiyatlamaları karşı temkinli beklemeye devam ediyoruz. Sakince izlemeye devam ediyoruz.

#11
Foto - ‘Oyuna gelmeyin’ İslam Memiş altındaki sır gibi tuzağı açıkladı

GÜMÜŞ - Gümüş toparlandı. Gümüş tarafında da rasyo nedenli sert düşüşler görmüştük. 2 bin 750 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Panik yapmayın tekrar yükselecek uyarılarım vardı. Rasyo nedenli % 3.38'lik bir değer artışı var gümüşün ons fiyatında. Şu anda gümüşün ons fiyatı 2 bin 64 dolar seviyesinde 30 dolara yaklaştı.

#12
Foto - ‘Oyuna gelmeyin’ İslam Memiş altındaki sır gibi tuzağı açıkladı

Kısa vadeli düşüşlerle birlikte üzülenlerin boşuna üzüldüğünü hep beraber görmüş olduk. Hızlıca toparlandı. Gümüşün gram fiyatında 32 lira direncini takip edeceğimizi açıklamıştık. 32 lira 20 kuruş seviyesinde gümüşün gram fiyatı. Orada % 2.7'lik bir değer artışı var. Gümüş geriliyor ama sert bir şekilde o kayıplarını hemen bir gün içerisinde yerine koyabiliyor. Gümüşte görünüm pozitif yönde olduğu için düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz"

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