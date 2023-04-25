Öyle detaylar var ki… İşte Osmanlı’nın temellerini oluşturan medrese

Niksar Belediyesi Etüt Proje Müdürü Danışment Hüseyin Şahin, "Niksar kalesi milattan önce 350'li yıllarda direkt bir şehir Kale olarak Akropol olarak kurulmuştur. Pontus İmparatorluğu’nun önemli muhkem kalelerinden bir tanesidir. O günden günümüze kadar hala ayakta canlı ve görkemini koruyan önemli bir kaledir. Bu kalenin Öncelikli olarak özelliği büyüklüğüdür. Bu kale bir kale şehir olarak inşa edildiği için kalenin içerisinde sosyal, kültürel, ekonomik askeri ve siyasi birçok yapının bir arada olduğunu görüyoruz. Bir şehir hayatını her aşamasının olduğu bir yapıdadır. Niksar kalesinin içerisinde Danişmentli devletinin en önemli eserlerinden bir tanesi olan Danışmentli devletinin en güçlü hükümdarlarından Nizamettin Yağıbasan tarafından 1157 yılında yaptırılmış olan Anadolu'nun ilk Türk medresesi Nizamettin Yağıbasan Medresesi’nin olması İhsan kalesini önemli ve farklı kılan parametrelerden bir tanesidir. Bu eser Anadolu'daki erken dönem Türk mirasının anlaşılması ve algılanması bakımından bugünkü geldiğimiz mimari seviyeyi görmemiz açısından da çok önemli bir yere sahiptir" ifadelerini kullandı.