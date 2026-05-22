ABD Kongresindeki Epstein dosyasında iddia edilen belge konuşuluyor: Gizlice yetkililerle paylaşıldı iddiası

Kellen'ın ifadesinde, Epstein'in suç ortağı olduğu iddialarını reddettiği, kendisinin de Epstein tarafından cinsel ve psikolojik istismara maruz bırakıldığını söylediği kaydedildi. Ne olmuştu? En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğunu cinsel istismara maruz bırakmak ve "Fuhuş ağı oluşturmak" suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki ​​​Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında Eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, Aktör Kevin Spacey, Şarkıcı Michael Jackson, İllüzyonist David Copperfield, Avukat Alan Dershowitz ve Eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.