Dünya
ABD Kongresindeki Epstein dosyasında iddia edilen belge konuşuluyor: Gizlice yetkililerle paylaşıldı iddiası
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD Kongresindeki Epstein soruşturmasında, 3,5 milyon sayfa belge yayımlanırken Jeffrey Epstein'in uzun yıllar asistanlığını yapan Sarah Kellen'ın gizli oturumda üç yeni ismi yetkililerle paylaştığı aktarıldı.

ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurma suçuyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in uzun yıllar boyunca asistanlığını yapan Sarah Kellen'ın, ABD Kongresinde yürütülen soruşturma kapsamında Epstein'le bağlantılı olduğunu öne sürdüğü üç ismi yetkililerle paylaştığı bildirildi.

AA'nın CNN'in haberine dayandırarak verdiği bilgiye göre, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı James Comer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Epstein'in asistanı Kellen'ın, Kongrede yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen kapalı oturumda ifade verdiğini belirtti. Comer, Kellen'ın, Epstein'la bağlantısı olduğunu iddia ettiği üç kişinin ismini yetkililerle paylaştığını aktardı. Adalet Bakanlığının Kellen'ı 2019'a kadar sorgulamamasının soruşturmanın kötü yönetildiğini gösterdiğini savunan Comer, "Her yeni ifadede federal hükümetin mağdurları yüzüstü bıraktığına dair daha fazla kanıt ortaya çıkıyor" ifadesini kullandı.

Kellen'ın ifadesinde, Epstein'in suç ortağı olduğu iddialarını reddettiği, kendisinin de Epstein tarafından cinsel ve psikolojik istismara maruz bırakıldığını söylediği kaydedildi. Ne olmuştu? En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğunu cinsel istismara maruz bırakmak ve "Fuhuş ağı oluşturmak" suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki ​​​Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında Eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, Aktör Kevin Spacey, Şarkıcı Michael Jackson, İllüzyonist David Copperfield, Avukat Alan Dershowitz ve Eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığıyla yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını iddia etmişti.

