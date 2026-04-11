Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Otonom sürüş yükseliyor! Tesla izni aldı

Tesla’nın “Full Self-Driving Supervised” sistemi Hollanda’da onay alarak Avrupa’da önemli bir eşiği aştı. Gelişme, sistemin kıta geneline yayılmasının önünü açarken Türkiye için de süreci hızlandırabilecek bir adım olarak görülüyor.

Tesla’nın uzun süredir tartışılan sürüş destek sistemi Avrupa’da ilk kez resmi onay aldı. Şirketin “Full Self-Driving Supervised” adıyla sunduğu teknoloji, Hollanda’da düzenleyici onaydan geçerek önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Bu kararla birlikte Tesla, Avrupa pazarında otonom sürüş destek sistemleri açısından en kritik eşiklerden birini aşmış oldu. Hollanda’daki onayın, diğer Avrupa ülkelerinde de benzer süreçleri hızlandırabileceği değerlendiriliyor.

Tesla’nın duyurusuna göre FSD Denetimli sistemi kısa süre içinde Hollanda’da aktif hale gelecek. Bu gelişme, Avrupa’daki Tesla kullanıcıları için yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Ayrıca Almanya, Fransa ve İtalya gibi büyük pazarlarda da benzer onay süreçlerinin yakın dönemde hız kazanabileceği konuşuluyor. Böylece Hollanda’da başlayan sürecin kısa sürede kıta çapında bir yayılıma dönüşmesi bekleniyor.

Sistemin en kritik noktası ise tam otonom sürüş anlamına gelmemesi. FSD Supervised, yani denetimli tam sürüş desteği, birçok sürüş görevini üstlenebiliyor ancak direksiyon başındaki kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor. Araç, sürücünün dikkat durumunu sürekli takip ediyor. Gözlerin yolda olup olmadığı, gerektiğinde müdahaleye hazır bulunulup bulunulmadığı sistem tarafından izleniyor. Eller direksiyonda olmak zorunda değil ancak sürücünün her an kontrolü devralabilecek durumda bulunması gerekiyor.

Yeni sistemde sürücünün dikkatini kaybetmesi durumunda çeşitli uyarılar devreye giriyor. Eğer sürücü bu uyarılara rağmen kurallara uymazsa, sistem geçici olarak devre dışı bırakılabiliyor. Bu nedenle araç kullanımı sırasında dikkat dağıtacak davranışlara izin verilmiyor. Sistem, sürücünün yol takibini bırakmasını teknik olarak da engellemeye dönük yapısıyla öne çıkıyor.

Hollanda’daki onay süreci kısa sürede alınmış bir karar değil. Tesla’nın FSD Denetimli sistemi, resmi onaydan önce bir buçuk yılı aşkın süre boyunca kapsamlı testlerden geçirildi. Bu testler hem kontrollü alanlarda hem de gerçek trafik ortamında yapıldı. Güvenlik kriterlerinin belirleyici olduğu süreç sonunda, sistemin doğru kullanım halinde trafik güvenliğine katkı sunabileceği değerlendirmesi öne çıktı.

Tesla’nın bu sistemi ABD’de halihazırda bilinse de Avrupa’daki versiyonunun birebir aynı olmadığı belirtiliyor. Bunun en önemli nedeni, iki bölgedeki düzenleyici yaklaşım farkı. ABD’de üretici beyanı daha belirleyici olurken, Avrupa’da çok daha sıkı tip onayı kuralları uygulanıyor. Bu nedenle Tesla’nın Avrupa’da sunduğu yazılım, ABD’deki sürümle aynı özellikleri taşımayabiliyor. Avrupa pazarı için sistemin daha kontrollü ve daha sınırlandırılmış bir çerçevede ilerlemesi bekleniyor.

Şimdilik alınan onay Hollanda ile sınırlı görünse de, süreç burada sona ermiyor. Eğer Avrupa düzeyinde onay mekanizması olumlu işlerse, sistemin tüm Avrupa Birliği’nde geçerli hale gelmesi mümkün olabilir. Bu da Tesla için yalnızca tek bir ülkede başarı anlamına gelmeyecek; aynı zamanda Avrupa’da sürüş destek teknolojileri konusunda geniş ölçekli bir açılımın kapısını aralayacak. Hollanda’dan gelen bu onay, Türkiye açısından da dikkatle izleniyor. Türkiye her ne kadar Avrupa Birliği üyesi olmasa da, otomotiv mevzuatında büyük ölçüde Avrupa ve UN/ECE düzenlemelerini takip ediyor. Bu nedenle Avrupa’da oluşturulan yeni hukuki ve teknik zemin, Tesla’nın Türkiye’de benzer bir onay sürecine girmesini kolaylaştırabilir. Özellikle sürücü destek sistemlerine yönelik yeni düzenlemelerin Türkiye’de de uyarlanması halinde, FSD’nin Türkiye yolculuğu beklenenden daha hızlı ilerleyebilir.

Tesla’nın Hollanda’da aldığı bu onay, yalnızca teknik bir gelişme değil; aynı zamanda Avrupa’daki otonom sürüş yarışında psikolojik üstünlük anlamı da taşıyor. Şirket, yıllardır tartışılan FSD sistemini Avrupa’da ilk kez resmi zemine taşımayı başardı. Bu gelişme, hem Tesla’nın kıta genelindeki büyüme planları hem de sürüş destek teknolojilerinin geleceği açısından yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.

