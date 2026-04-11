Gökyüzünde dengeler altüst olacak: HAL10 silahı aktif edildi artık çalışıyor

ISS Aerospace’e göre HAL10-WASP kombinasyonu özellikle şu görevler için tasarlandı: Sürü drone operasyonları, İstihbarat, gözetleme ve keşif (ISR), Anti-drone görevleri, Doygunluk saldırıları... Bu yapı sayesinde birliklerin daha geniş hava sahasını daha hızlı kapsaması, daha süratli istihbarat toplaması ve gerektiğinde hedef bölgelere yoğun drone baskısı uygulaması hedefleniyor. Geliştirilen konsept, özellikle modern savaş alanında giderek önem kazanan sürü harp, dağıtık sensör ağı ve maliyet-etkin doygunluk saldırısı doktrinleri açısından dikkat çekici bir çözüm olarak öne çıkıyor. M5 DERGİ