Gökyüzünde dengeler altüst olacak: HAL10 silahı aktif edildi artık çalışıyor Esenboğa Havalimanı'da devir işlemi tamamlandı: Bundan sonra onlar işletecek Türkiye, İsrail'in aklını Mavi Vatan'da aldı Hayran bırakan görüntüler! Pelikanlar Boğazköy Barajı’na indi İşte en sık yapılan 9 hata! Kilo veremiyorsanız nedeni bu olabilir Borsa İstanbul haftayı yükselişle tamamladı Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor Siyonist rejime can suyu olan ülkeler ifşa oldu! Orta Doğu yanarken İsrail'e para akıtıyorlar! Hazro Belediyesi yetim çocukları sevindirdi... Çok konuşulacak rakamlar: İran’ın savaş zararı 145 milyar dolar! Büyük yıkım
Gökyüzünde dengeler altüst olacak: HAL10 silahı aktif edildi artık çalışıyor
Gökyüzünde dengeler altüst olacak: HAL10 silahı aktif edildi artık çalışıyor

ISS Aerospace tarafından geliştirilen, hızlı drone konuşlandırma konseptlerine yönelik tasarlanan HAL10 adlı modüler lançer sistemi çalıştırılmaya başlandı.

Foto - Gökyüzünde dengeler altüst olacak: HAL10 silahı aktif edildi artık çalışıyor

HAL10, her biri beşer hücreden oluşan iki sıra halinde toplam 10 iç bölmeye sahip kaset tipi bir mimari kullanıyor. Bu yapı sayesinde drone’lar fırlatma anına kadar güvenli şekilde sistem içerisinde muhafaza ediliyor. Toplam 555 kilogram ağırlığındaki sistem; sabit tesislere, ileri harekât üslerine veya mobil platformlara entegre edilebiliyor. Böylece görev ihtiyacına göre farklı konuşlandırma seçenekleri sunuyor.

Foto - Gökyüzünde dengeler altüst olacak: HAL10 silahı aktif edildi artık çalışıyor

Ayrıca HAL10’un -32 ila +45 derece sıcaklık aralığında görev yapabilecek şekilde geliştirildiği belirtiliyor. Bu da sistemi zorlu iklim ve saha koşullarında kullanılabilir hale getiriyor.

Foto - Gökyüzünde dengeler altüst olacak: HAL10 silahı aktif edildi artık çalışıyor

HAL10 yalnızca drone fırlatma sistemi olarak değil, aynı zamanda savunma ve taarruz görevleri için çok amaçlı bir çözüm olarak konumlandırılıyor.

Foto - Gökyüzünde dengeler altüst olacak: HAL10 silahı aktif edildi artık çalışıyor

Sistem; önleyici drone’lar veya anti-drone mühimmatları fırlatarak düşman hava tehditlerini tespit, takip ve imha edebilecek şekilde kullanılabiliyor.

Foto - Gökyüzünde dengeler altüst olacak: HAL10 silahı aktif edildi artık çalışıyor

Bunun yanında; Hassas taarruz Aldatma/decoy konuşlandırma Elektronik baskılama ve bastırma görevleri gibi operasyonel rolleri de destekleyebiliyor.

Foto - Gökyüzünde dengeler altüst olacak: HAL10 silahı aktif edildi artık çalışıyor

ISS Aerospace’e göre HAL10-WASP kombinasyonu özellikle şu görevler için tasarlandı: Sürü drone operasyonları, İstihbarat, gözetleme ve keşif (ISR), Anti-drone görevleri, Doygunluk saldırıları... Bu yapı sayesinde birliklerin daha geniş hava sahasını daha hızlı kapsaması, daha süratli istihbarat toplaması ve gerektiğinde hedef bölgelere yoğun drone baskısı uygulaması hedefleniyor. Geliştirilen konsept, özellikle modern savaş alanında giderek önem kazanan sürü harp, dağıtık sensör ağı ve maliyet-etkin doygunluk saldırısı doktrinleri açısından dikkat çekici bir çözüm olarak öne çıkıyor. M5 DERGİ

Aile meclisi karar verdi diri diri yaktılar! Kocaeli’de vahşetin perdesi aralandı
Gündem

Aile meclisi karar verdi diri diri yaktılar! Kocaeli’de vahşetin perdesi aralandı

Kocaeli’de 2017 yılında esrarengiz bir şekilde kaybolan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan cinayetindeki "aile meclisi" kararı ve kan donduran d..
Çalışanları yatağa atanlara çıt yok! Pavyoncu katletti CHP’li kadınlar nerede?
Gündem

Çalışanları yatağa atanlara çıt yok! Pavyoncu katletti CHP’li kadınlar nerede?

CHP zihniyetinin yönetimindeki belediyelerde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi! Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili"..
Sıcak saatler! 3 kişi rehin alındı
Gündem

Sıcak saatler! 3 kişi rehin alındı

Gaziantep'te 3 kişiyi silahla rehin alan ve hakkında 20 suç kaydı ile 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen ..
Almanya'da köpekli müdahale polisin elinde patladı! Filistin destekçilerine salınan köpek polisi ısırdı!
Sosyal Medya

Almanya'da köpekli müdahale polisin elinde patladı! Filistin destekçilerine salınan köpek polisi ısırdı!

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek amacıyla düzenlenen barışçıl protesto gösterileri, polisin sert müdahalesiyle bir kez daha ..
Bomba haber! Türkiye’de sigara üretimi, satışı ve dağıtımı tamamen yasaklanacak!
Gündem

Bomba haber! Türkiye’de sigara üretimi, satışı ve dağıtımı tamamen yasaklanacak!

Yeni yasa teklifiyle açık alanlarda sigara kullanımı büyük ölçüde sınırlandırılıyor. Yeme-içme hizmeti sunan işletmelerin açık alanlarında d..
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez açıkladı: Diğer alanlara sıçrayabilir
Gündem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez açıkladı: Diğer alanlara sıçrayabilir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, sporda bahis soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
