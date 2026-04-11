Gökyüzünde dengeler altüst olacak: HAL10 silahı aktif edildi artık çalışıyor
ISS Aerospace tarafından geliştirilen, hızlı drone konuşlandırma konseptlerine yönelik tasarlanan HAL10 adlı modüler lançer sistemi çalıştırılmaya başlandı.
HAL10, her biri beşer hücreden oluşan iki sıra halinde toplam 10 iç bölmeye sahip kaset tipi bir mimari kullanıyor. Bu yapı sayesinde drone’lar fırlatma anına kadar güvenli şekilde sistem içerisinde muhafaza ediliyor. Toplam 555 kilogram ağırlığındaki sistem; sabit tesislere, ileri harekât üslerine veya mobil platformlara entegre edilebiliyor. Böylece görev ihtiyacına göre farklı konuşlandırma seçenekleri sunuyor.
Ayrıca HAL10’un -32 ila +45 derece sıcaklık aralığında görev yapabilecek şekilde geliştirildiği belirtiliyor. Bu da sistemi zorlu iklim ve saha koşullarında kullanılabilir hale getiriyor.
HAL10 yalnızca drone fırlatma sistemi olarak değil, aynı zamanda savunma ve taarruz görevleri için çok amaçlı bir çözüm olarak konumlandırılıyor.
Sistem; önleyici drone’lar veya anti-drone mühimmatları fırlatarak düşman hava tehditlerini tespit, takip ve imha edebilecek şekilde kullanılabiliyor.
Bunun yanında; Hassas taarruz Aldatma/decoy konuşlandırma Elektronik baskılama ve bastırma görevleri gibi operasyonel rolleri de destekleyebiliyor.
ISS Aerospace'e göre HAL10-WASP kombinasyonu özellikle şu görevler için tasarlandı: Sürü drone operasyonları, İstihbarat, gözetleme ve keşif (ISR), Anti-drone görevleri, Doygunluk saldırıları... Bu yapı sayesinde birliklerin daha geniş hava sahasını daha hızlı kapsaması, daha süratli istihbarat toplaması ve gerektiğinde hedef bölgelere yoğun drone baskısı uygulaması hedefleniyor. Geliştirilen konsept, özellikle modern savaş alanında giderek önem kazanan sürü harp, dağıtık sensör ağı ve maliyet-etkin doygunluk saldırısı doktrinleri açısından dikkat çekici bir çözüm olarak öne çıkıyor.
