ABD'ye bağlı olmak istemiyorlar! Linux'a geçiyorlar

Uzmanlara göre kamu kurumlarında başlayacak başarılı bir Linux geçişi, zamanla özel sektöre ve daha geniş kullanıcı kitlesine de yayılabilir. Böyle bir senaryo, yalnızca kamu yönetimini değil, yazılım pazarındaki güç dengesini de etkileyebilir. Özellikle büyük ticari yazılım sağlayıcıları açısından bu tür adımlar, gelecekte Avrupa pazarında daha farklı bir rekabet ortamının oluşabileceğine işaret ediyor. Fransa’nın bu hamlesiyle verdiği mesaj açık: Dijital altyapı artık sadece teknoloji meselesi değil, aynı zamanda egemenlik, güvenlik ve stratejik bağımsızlık konusu. Kamu sistemlerinde Linux’a yönelme kararı da bu anlayışın en somut adımlarından biri olarak öne çıkıyor.