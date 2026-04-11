ABD'ye bağlı olmak istemiyorlar! Linux'a geçiyorlar

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fransa, kamu bilişim altyapısında köklü bir değişim için düğmeye bastı. Ülke, dijital bağımsızlık hedefi doğrultusunda kamu kurumlarında kullanılan iş istasyonlarında Windows yerine Linux tabanlı sistemlere geçmeyi planlıyor.

Fransa, dijital alanda dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik en dikkat çekici adımlarından birini atmaya hazırlanıyor. Kamu kurumlarının teknoloji altyapısında yapılacak değişiklikle birlikte, iş istasyonlarında kullanılan mevcut sistemlerin yerini Linux tabanlı çözümler alacak.

Bu adım, yalnızca teknik bir tercih olarak değil, aynı zamanda devletin dijital egemenlik anlayışını güçlendirmeye dönük stratejik bir hamle olarak görülüyor.

Fransız yönetimi, özellikle kamu kurumlarında kullanılan yabancı menşeli ticari yazılımlara olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Yeni planla birlikte, veri ve altyapı üzerindeki kontrolün daha fazla ulusal kurumlar ve yerli çözümler üzerinden yürütülmesi hedefleniyor.

Bu yaklaşım, kamu sistemlerinin yalnızca daha bağımsız değil, aynı zamanda daha denetlenebilir ve daha güvenli hale getirilmesi düşüncesine dayanıyor.

Fransa’da dijital egemenlik artık yalnızca teorik bir tartışma başlığı olmaktan çıkmış durumda. Alınan kararlar, ülkenin bu konuyu doğrudan bir devlet politikası haline getirdiğini gösteriyor. Yetkililer, veri yönetimi ve kritik dijital altyapının yabancı şirketlerin kontrolüne bırakılmasının uzun vadede ciddi riskler doğurabileceğini düşünüyor. Bu nedenle Linux’a geçiş, teknoloji tercihi kadar siyasi ve stratejik bir yön taşıyor.

Linux’a geçişin, daha geniş kapsamlı bir dijital dönüşüm planının parçası olduğu belirtiliyor. Bu planın sadece işletim sistemleriyle sınırlı kalmayacağı, iş birliği araçlarından güvenlik çözümlerine, antivirüs sistemlerinden yapay zeka uygulamalarına kadar geniş bir alanı kapsayacağı ifade ediliyor. Böylece Fransa, kamu bilişim yapısını yalnızca tek bir yazılım değişikliğiyle değil, bütünsel bir yeniden yapılanmayla dönüştürmek istiyor. Fransa’nın dönüşüm süreci yalnızca masaüstü işletim sistemleriyle sınırlı değil. Ülke, son dönemde kamu çalışanlarının kullandığı bazı dijital platformlarda da açık kaynaklı ve yerli alternatiflere yönelmeye başladı. Bu çerçevede iş birliği, dosya paylaşımı ve iletişim alanlarında yeni çözümler devreye alınırken, devlet kurumlarının günlük işleyişinde daha bağımsız bir dijital yapı kurulması amaçlanıyor.

Dijital bağımsızlık arayışı, yalnızca ofis yazılımları ve işletim sistemleriyle sınırlı kalmıyor. Fransa, hassas verilerin depolanması konusunda da dışa bağımlılığı azaltmak istiyor. Özellikle sağlık verilerinin gelecekte daha güvenilir ve yerli çözümler üzerinde tutulmasına yönelik adımlar, bu stratejinin en kritik ayaklarından biri olarak görülüyor. Fransa’nın attığı bu adım, yalnızca ülke içi kamu politikası açısından değil, Avrupa genelindeki teknoloji tartışmaları bakımından da dikkat çekiyor. Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden birinin kamu sistemlerinde Linux tabanlı yapıya yönelmesi, diğer ülkeler için de emsal oluşturabilir. Bu nedenle Fransa’nın dönüşüm sürecinin başarısı, kıta genelinde dijital bağımsızlık tartışmalarını daha da hızlandırabilir.

Uzmanlara göre kamu kurumlarında başlayacak başarılı bir Linux geçişi, zamanla özel sektöre ve daha geniş kullanıcı kitlesine de yayılabilir. Böyle bir senaryo, yalnızca kamu yönetimini değil, yazılım pazarındaki güç dengesini de etkileyebilir. Özellikle büyük ticari yazılım sağlayıcıları açısından bu tür adımlar, gelecekte Avrupa pazarında daha farklı bir rekabet ortamının oluşabileceğine işaret ediyor. Fransa’nın bu hamlesiyle verdiği mesaj açık: Dijital altyapı artık sadece teknoloji meselesi değil, aynı zamanda egemenlik, güvenlik ve stratejik bağımsızlık konusu. Kamu sistemlerinde Linux’a yönelme kararı da bu anlayışın en somut adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

