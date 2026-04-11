ABD'ye bağlı olmak istemiyorlar! Linux'a geçiyorlar

Linux’a geçişin, daha geniş kapsamlı bir dijital dönüşüm planının parçası olduğu belirtiliyor. Bu planın sadece işletim sistemleriyle sınırlı kalmayacağı, iş birliği araçlarından güvenlik çözümlerine, antivirüs sistemlerinden yapay zeka uygulamalarına kadar geniş bir alanı kapsayacağı ifade ediliyor. Böylece Fransa, kamu bilişim yapısını yalnızca tek bir yazılım değişikliğiyle değil, bütünsel bir yeniden yapılanmayla dönüştürmek istiyor. Fransa’nın dönüşüm süreci yalnızca masaüstü işletim sistemleriyle sınırlı değil. Ülke, son dönemde kamu çalışanlarının kullandığı bazı dijital platformlarda da açık kaynaklı ve yerli alternatiflere yönelmeye başladı. Bu çerçevede iş birliği, dosya paylaşımı ve iletişim alanlarında yeni çözümler devreye alınırken, devlet kurumlarının günlük işleyişinde daha bağımsız bir dijital yapı kurulması amaçlanıyor.