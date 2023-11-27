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Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?
Otomotiv
22
Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

2023-11-27 11:27:06
Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Otonom araç, bilinen diğer adlarıyla robot araba, sürücüsüz araba, çevresini algılayabilen ve çok az insan girdisi veya hiç girdi olmadan hareket edebilen bir otomobil türüdür. Bu araçlar hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Araçların herkes için daha güvenli bir gelecek oluşturma potansiyeline sahip olabilmesi için otonom araç üreticileri ve filo operatörleri için güvenlik birincil kaygı olmalıdır. Bu yazıda otonom araçlar mercek altına alındı. Daha güvenli bir sürüş için öneriler paylaşıldı.

#1
Foto - Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Sürücüsüz veya otonom araç filoları şu anda San Francisco ve Las Vegas'ta faaliyet gösteriyor. Pilot programlar Seattle'dan Miami'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanına yayılan yaklaşık bir düzine şehirde daha bulunuyor. Sürücüsüz araçlar aynı zamanda Avrupa ve Asya'da da geliştiriliyor ve test ediliyor.

#2
Foto - Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Onlarca yıldır bilgisayar güvenliği konusunda öğrenilen bir şey varsa, o da başarılı olan her teknolojinin, hem yasal hem de yasa dışı olarak para kazanmaya çalışan girişimcileri kendisine çekeceğidir. Siber suçlular için otonom araçlar çok cazip bir kategori olarak görülüyor. Tüketicileri hedef alan hesap hırsızlığı ve işletmeleri hedef alan fidye yazılımları gibi tamamen siber alanda meydana gelen suç faaliyetlerinin yanı sıra, fiziksel dünyada araçlara sahip olmak bazı ilginç fırsatlar da sunuyor:

#3
Foto - Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

* Müşterileri seyahat geçmişleriyle ilgili tehdit ederek kazanç elde etmek * Araçların uzaktan ele geçirilmesi * Trafik sıkışıklığına neden olmak için araçları belirli bir yere göndermek. * Yoğun saatlerde yoğun kavşakları veya otoyolları hedeflemek. * Trafiğin sıkışık olduğu havalimanları, tren istasyonları veya otobüs terminallerinden kolluk kuvvetlerini uzak tutmak * Acil durum hizmetlerinin engellenmesi * Diğer organize suç faaliyetlerinin örtbas edilmesi * Güvenlik özelliklerini devre dışı bırakmak ve kazalara neden olmak.

#4
Foto - Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Otonom araçlarla ilgili bir diğer olası endişe ise ticari kamyonlardır. Değerli kargo taşıyan otonom bir kamyon, suçluların seçeceği bir yerde durdurulabilir veya oraya yönlendirilebilir. Kamyonlar, kargoların gemilerden boşaltıldığı rıhtımlar gibi transit merkezlerini kapatmak için de kullanılabilir.

#5
Foto - Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Birçok yenilik arasında özellikle hızla kabul gören bu yeni teknoloji hayal gücünün sınırlarını aşıyor ve yeni engeller oluşturuyor. Ancak artan şöhret aynı zamanda dijital savunmayı güçlendirmeye yardımcı olabilecek teknoloji meraklılarını da cezbediyor.

#6
Foto - Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Geleneksel insan gücüyle çalışan arabalarla aynı yollarda gidebilen otomobil şeklindeki otonom araçlar, son birkaç on yılda otomobil teknolojisinde yaşanan en büyük değişikliklerden birini temsil ediyor. Geçmişi yüzyıldan fazla olan ulaştırma mühendisliğinden öğrenilen bazı temel önlemlerin unutulmaması gerekir gibi görünüyor:

#7
Foto - Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Bireylerin veya işletmelerin sahip olduğu otonom araçlar, acil durumlarda bir insan tarafından çalıştırılabilecek kontrollere sahip olmalıdır. Yapay zeka, sürüş konusunda ne kadar iyi olursa olsun, bir insan sürücünün tüm yapabileceklerini hiçbir zaman ön göremeyebilir ve bunlara yanıt veremeyebilir.

#8
Foto - Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Yapay zeka "otomatik pilotunu" devre dışı bırakabilecek yönlendirme, hızlanma ve frenleme mekanizmalarının sağlanması, hayat kurtarmakla "sadece" kazaya karışmak arasındaki fark anlamına gelebilir.

#9
Foto - Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Makineler bilinen kalıpları yönlendirmede iyidir ancak insanlar otomatik eğitim setlerinde makul bir şekilde ele alınamayacak joker olayları yönetebilir.

#10
Foto - Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Taksi veya servis hizmeti olarak kullanılması amaçlanan araçlar için, metro araçlarında kullanılan acil durum imdat ipleri veya düğmelerinden farklı olmayan bir acil durum frenleme sistemi yolcuların erişimine açık olmalıdır.

#11
Foto - Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Otonom araç nedir: Otonom araç, bilinen diğer adlarıyla robot araba, sürücüsüz araba, çevresini algılayabilen ve çok az insan girdisi veya hiç girdi olmadan hareket edebilen bir otomobil türüdür.

#12
Foto - Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Otonom araçlar, içerisinde bulundurdukları otomatik kontrol sistemleri sayesinde bir sürücüye ihtiyaç duymadan yolu, trafik akışını ve çevresini algılayarak sürücünün müdahalesi olmadan seyir halinde gidebilen otomobillerdir.

#13
Foto - Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Otonom araçlar kamera, sensör, radar, LİDaR, küresel konumlandırma sistemi, odometri, bilgisayar görüşü gibi teknolojiler ve çeşitli yazılım tekniklerini kullanarak çevresindeki nesneleri algılayabilmektedir.

#14
Foto - Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Kullanılan donanımsal elemanlardan alınan verilerin yapay zeka yöntemleri kullanılarak bir araya getirilmesiyle araçların otonom olması sağlanmaktadır.

#15
Foto - Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Hali hazırda günlük seyahatlerde ve taşımacılık alanında kullanılmaya başlanan bu teknoloji otomotiv dünyasının gelecek manzaralarından önemli ipuçları veriyor.

#16
Foto - Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Otonom araçlar nasıl çalışır: Otonom araçlar, otomatik kontrol sistem donanımları sayesinde insan faktörüne ihtiyaç duymadan yolu, trafik durumunu ve çevre şartlarını algılayarak gidebilen otomobillerdir.

#17
Foto - Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Otonom araçlar otomatik pilot sürüşünü, tekerleklere yerleştirilen ultrasonik sensörler sayesinde trafikteki fren yapan ve park halindeki araçların konumlarını belirleyerek yapıyor. Böylece sensörün, merkezi bilgisayar sistemine ilettiği bu veriler, aracın direksiyon kontrolü, yavaşlama, hızlanma gibi manevralarını doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor.

#18
Foto - Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Sistemin temelini yazılımlar oluşturuyor ve gündelik hayatın temposunda çoktan yerini alan yapay zeka kavramı, sürücüsüz otomobillerdeki baş rolü de böylece kapıyor.

#19
Foto - Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Yapay zekanın tarama ve veri analizi yapabilmesini sağlayan donanımlar ise kamera ve sensörler. Ultrasonik sensörler, insan kulağının algılayamayacağı düzeyde ses dalgaları yayan ve ses dalgalarına göre mesafe ölçebilen özelliklere sahip.

#20
Foto - Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Kameralarla birlikte çalışan bu mekanizma, güzergah üzerindeki tabelaları, yayaları yani canlı ve cansız tüm nesneleri algılıyor.

#21
Foto - Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Elbette böylesine kusursuz bir tasarımın hata yapma payı da oldukça düşük ve sürücü için bambaşka bir deneyim sunan bu araçlarda güvenlik, her zaman üst seviyede seyrediyor.

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