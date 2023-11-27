Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Onlarca yıldır bilgisayar güvenliği konusunda öğrenilen bir şey varsa, o da başarılı olan her teknolojinin, hem yasal hem de yasa dışı olarak para kazanmaya çalışan girişimcileri kendisine çekeceğidir. Siber suçlular için otonom araçlar çok cazip bir kategori olarak görülüyor. Tüketicileri hedef alan hesap hırsızlığı ve işletmeleri hedef alan fidye yazılımları gibi tamamen siber alanda meydana gelen suç faaliyetlerinin yanı sıra, fiziksel dünyada araçlara sahip olmak bazı ilginç fırsatlar da sunuyor: