2023-11-27 11:27:06 Otonom araç nedir? Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?
Otonom araç, bilinen diğer adlarıyla robot araba, sürücüsüz araba, çevresini algılayabilen ve çok az insan girdisi veya hiç girdi olmadan hareket edebilen bir otomobil türüdür. Bu araçlar hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Araçların herkes için daha güvenli bir gelecek oluşturma potansiyeline sahip olabilmesi için otonom araç üreticileri ve filo operatörleri için güvenlik birincil kaygı olmalıdır. Bu yazıda otonom araçlar mercek altına alındı. Daha güvenli bir sürüş için öneriler paylaşıldı.