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Hayat-Aktüel
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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

2022-05-26 16:37:15
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas-Gemerek'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

#1
Foto - B.K. (47) idaresindeki 42 BB 304 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Karagöl köyü kavşağında, Afganistan uyruklu Amir Muaveye'nin (23) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

B.K. (47) idaresindeki 42 BB 304 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Karagöl köyü kavşağında, Afganistan uyruklu Amir Muaveye'nin (23) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

#2
Foto - Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kazada motosiklet sürücüsü Muaveye, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Muaveye'nin 4 gün önce Karagöl köyünde çoban olarak işe başladığı öğrenildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Muaveye, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Muaveye'nin 4 gün önce Karagöl köyünde çoban olarak işe başladığı öğrenildi.

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