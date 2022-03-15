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Türkiye
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Otomobil TIR'la çarpıştı: Yaralılar var

2022-03-15 15:29:46
Otomobil TIR'la çarpıştı: Yaralılar var

Samsun'da hastaneye, hasta götüren otomobilin TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kaza, Samsun'un Ladik ilçesi Samsun-Ankara karayolu 71. kilometresinde meydana geldi.

Kaza, Samsun'un Ladik ilçesi Samsun-Ankara karayolu 71. kilometresinde meydana geldi.

#2
Foto - Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinden Samsun'daki hastaneye hasta götüren Veli D. idaresindeki 06 YA 8881 plakalı otomobil kavşakta Hayrullah K. yönetimindeki 55 ACK 605 çekici ve 55 ACG 111 dorse plakalı TIR'ın dorsesinin yandan altına girdi.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinden Samsun'daki hastaneye hasta götüren Veli D. idaresindeki 06 YA 8881 plakalı otomobil kavşakta Hayrullah K. yönetimindeki 55 ACK 605 çekici ve 55 ACG 111 dorse plakalı TIR'ın dorsesinin yandan altına girdi.

#3
Foto - Kazada, otomobil sürücüsü Veli D. ile Hatice D., Ramazan Ş., Fatma D. ve Münise Ş. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi, Havza Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada, otomobil sürücüsü Veli D. ile Hatice D., Ramazan Ş., Fatma D. ve Münise Ş. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi, Havza Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

#4
Foto - Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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