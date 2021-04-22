2021-04-22 16:56:52 Otomobil, park halindeki otomobile çarptı
Adana'da otomobilin park halindeki otomobile çarpması neticesinde 3 kişi yaralandı.
Adana'da otomobilin park halindeki otomobile çarpması neticesinde 3 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, S.P. idaresindeki 01 SM 335 plakalı otomobil yol kenarına park edilmiş 01 NM 754 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Meydana gelen kazada sürücü S.P ile aynı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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