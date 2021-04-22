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Hayat-Aktüel
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Otomobil, park halindeki otomobile çarptı

2021-04-22 16:56:52
Otomobil, park halindeki otomobile çarptı

Adana'da otomobilin park halindeki otomobile çarpması neticesinde 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, S.P. idaresindeki 01 SM 335 plakalı otomobil yol kenarına park edilmiş 01 NM 754 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, S.P. idaresindeki 01 SM 335 plakalı otomobil yol kenarına park edilmiş 01 NM 754 plakalı otomobile arkadan çarptı.

#2
Foto - Meydana gelen kazada sürücü S.P ile aynı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Meydana gelen kazada sürücü S.P ile aynı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

#3
Foto - Yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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