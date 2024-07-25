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Otomobil durağa çarptı

2024-07-25 11:32:21
Otomobil durağa çarptı

Samsun'da otomobilin yoldan çıkıp halk otobüsü durağına çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, kazanın dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

#1
Foto - Otomobil durağa çarptı

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 06.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 07 AH 768 plakalı otomobil yoldan çıkarak halk otobüsü durağına çarptı

#2
Foto - Otomobil durağa çarptı

Kazada kimliği belirsiz sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

#3
Foto - Otomobil durağa çarptı

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