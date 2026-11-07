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Afyon’daki caninin siyasi görüşü ortalığı yıktı geçirdi

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Afyon’daki caninin siyasi görüşü ortalığı yıktı geçirdi

Mütedeyyin kesimde nefsine uyup suç işleyen biri olduğu zaman, tekil örnek üzerinden tüm Müslümanları hedef alan kemalistler bir kez daha köşeye sıkıştı. Gördükleri her sakallıya, “Hırsız, pedofili” diye saldıran, buna rağmen kendi mahallelerindeki çocuk istismarcılarını, hırsızları, kadınlara şiddet uygulayanları, katilleri görmezden gelen kemalistler, Afyonkarahisar’da 8 kişinin katil zanlısı Arif Sefa Özdemir ile de aynı mahalleden çıktı. Tabii ki de Müslümanlar bağnaz olmadıkları için, “İşte tüm kemalistler katildir” edebiyatı yapmadı!..

#1
Foto - Afyon’daki caninin siyasi görüşü ortalığı yıktı geçirdi

Bilindiği üzere Afyonkarahisar’da bir cani, alacak-verecek meselesi yüzünden 8 kişiyi katletti. Olayda, taraflarla bağlantısı olmayan masum insanlar da can verdi. Katil tutuklandı, geriye Türkiye’de silinmesi mümkün olmayacak korkunç bir olay kaldı. Vatandaşlar ve bazı siyasiler idam çağrıları yaptı. Yaşananlar yalnızca Türkiye’de değil, dünya medyasında da geniş yankı uyandırdı.

#2
Foto - Afyon’daki caninin siyasi görüşü ortalığı yıktı geçirdi

Ancak katille ilgili bambaşka bir tartışma daha ortaya çıktı. Katil Arif Sefa Özdemir’in Facebook’taki kapak fotoğrafı, sosyal medyada tartışmaları farklı bir noktaya çevirdi.

#3
Foto - Afyon’daki caninin siyasi görüşü ortalığı yıktı geçirdi

Özdemir’in Facebook kapak fotoğrafında, CHP 1’inci Genel Başkanı Mustafa Kemal’in fotoğrafının olduğu görüldü. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman’a ait olan ancak Mustafa Kemal’e ithaf edilen, “Köylü milletin efendisidir” sözünün olduğu görüldü. Görselde Mustafa Kemal’in imzası da yer aldı.

#4
Foto - Afyon’daki caninin siyasi görüşü ortalığı yıktı geçirdi

Söz konusu durum akıllara her fırsatta Müslümanlara saldıran bağnaz kemalistleri getirdi. Mütedeyyin kesimde, özellikle yıllar evvel bir vakıfta yaşanan tekil olay üzerinden bütün Müslümanları hedef alan, tüm vakıfları ve dindarları zan altında bırakmaya çalışan, hocalara iftiralar atıp yargıyı harekete geçirmeye kalkan, sosyal medyada linç kampanyaları düzenleyip mütedeyyin insanları bıktırmaya çalışan kemalistler, Arif Sefa Özdemir’in de Atatürkçü çıkmasıyla beraber kafayı kuma gömdü.

#5
Foto - Afyon’daki caninin siyasi görüşü ortalığı yıktı geçirdi

Kendi mahallelerinde, özellikle CHP’de başlayıp Yeni Parti’ye sıçrayan onca hırsızlık olayına gözlerini yuman, Yeni Parti kurulmadan önce CHP’de siyaset yapan bazı isimler hakkında ortaya atılan istismar iddialarına ağzını açmayan, reşit olmayan kızların bile “taciz itiraflarının” üstünü örtmeye çalışan kemalistler, Arif Sefa Özdemir isimli katil nedeniyle hedef tahtasına tabii ki oturtulmadı. Çünkü karşılarındaki Müslüman kesim, tekil örnek üzerinden herkesi zan altında bırakacak kadar bağnaz değil!..

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