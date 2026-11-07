Afyon’daki caninin siyasi görüşü ortalığı yıktı geçirdi

Mütedeyyin kesimde nefsine uyup suç işleyen biri olduğu zaman, tekil örnek üzerinden tüm Müslümanları hedef alan kemalistler bir kez daha köşeye sıkıştı. Gördükleri her sakallıya, “Hırsız, pedofili” diye saldıran, buna rağmen kendi mahallelerindeki çocuk istismarcılarını, hırsızları, kadınlara şiddet uygulayanları, katilleri görmezden gelen kemalistler, Afyonkarahisar’da 8 kişinin katil zanlısı Arif Sefa Özdemir ile de aynı mahalleden çıktı. Tabii ki de Müslümanlar bağnaz olmadıkları için, “İşte tüm kemalistler katildir” edebiyatı yapmadı!..