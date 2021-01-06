2021-01-06 16:16:44 Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatları can yakacak
2020'nin ilk çeyreğinde koronavirüs salgını ile birlikte piyasa normallerinin çok üzerinde bir yükselişle ekonomi dünyasında şaşkınlık meydana getiren ikinci el araba fiyatlarındaki hareketlilik Ağustos sonu Eylül başında durağan bir hal almış ardından da birçok marka otomobilde fiyatlarda düşüş eğilimi başlamıştı. Yeni yıl itibarıyla ikinci el düşecek mi sorusu yerini MTV ve yeni yıl fiyatları ile birlikte "yükselecek mi?" sorusuna bırakmıştı. Uzmanlar ise fiyatların daha fazla artacağını söylüyor... Peki otomobil sevdalıları ne yapacak... Bu galerimizde en fazla dip yapan arabaları bulabilirsiniz...