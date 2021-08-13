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Otomotiv
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Otomobil alacaklar bu habere dikkat! Fiyatı 50 bin TL düştü

2021-08-13 10:12:10
Otomobil alacaklar bu habere dikkat! Fiyatı 50 bin TL düştü

Resmi Gazete'de yayınlanan son duyuruya göre, ÖTV oranlarında değişim yaşandı. Bu durum da otomobil fiyatlarına yansıdı.

#1
Foto - Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı. İşte fiyatı düşen modeller:

Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı. İşte fiyatı düşen modeller:

#2
Foto - Fiat Egea 1.4 Fire Çıplak fiyatı: 90.339 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45 Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira Yeni KDV: 23 bin 578 lira

Fiat Egea 1.4 Fire Çıplak fiyatı: 90.339 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45 Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira Yeni KDV: 23 bin 578 lira

#3
Foto - Renault Megane Joy 1.3 TCe Çıplak fiyatı: 109.228 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira Yeni KDV: 29 bin lira

Renault Megane Joy 1.3 TCe Çıplak fiyatı: 109.228 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira Yeni KDV: 29 bin lira

#4
Foto - Toyota Corolla 1.6 Dream manuel Çıplak fiyatı: 136.040 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira Yeni KDV: 36 bin 730 lira

Toyota Corolla 1.6 Dream manuel Çıplak fiyatı: 136.040 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira Yeni KDV: 36 bin 730 lira

#5
Foto - Dacia Duster 1.5 dizel Çıplak fiyatı: 142.655 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira Yeni KDV: 38 bin 516 lira

Dacia Duster 1.5 dizel Çıplak fiyatı: 142.655 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira Yeni KDV: 38 bin 516 lira

#6
Foto - Honda Civic 1.6 Elegance Çıplak fiyatı: 147.175 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira Yeni KDV: 39 bin 737 lira

Honda Civic 1.6 Elegance Çıplak fiyatı: 147.175 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira Yeni KDV: 39 bin 737 lira

#7
Foto - Hyundai i10 Çıplak fiyatı: 91.723 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45 Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira Yeni KDV: 23 bin 939 lira Hyundai Elantra Çıplak fiyatı: 108.947 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira Yeni KDV: 29 bin 415 lira

Hyundai i10 Çıplak fiyatı: 91.723 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45 Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira Yeni KDV: 23 bin 939 lira Hyundai Elantra Çıplak fiyatı: 108.947 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira Yeni KDV: 29 bin 415 lira

#8
Foto - KIA Sportage Çıplak fiyatı: 137.900 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira Yeni KDV: 37 bin 233 lira

KIA Sportage Çıplak fiyatı: 137.900 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira Yeni KDV: 37 bin 233 lira

#9
Foto - Nissan Juke Çıplak fiyatı: 137.382 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira Yeni KDV: 37 bin 93 lira

Nissan Juke Çıplak fiyatı: 137.382 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira Yeni KDV: 37 bin 93 lira

#10
Foto - Opel Astra HB Çıplak fiyatı: 136.299 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira Yeni KDV: 36 bin 800 lira

Opel Astra HB Çıplak fiyatı: 136.299 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira Yeni KDV: 36 bin 800 lira

#11
Foto - Seat Leon Çıplak fiyatı: 108.757 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.496 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 378 lira Yeni KDV: 29 bin 364 lira

Seat Leon Çıplak fiyatı: 108.757 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.496 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 378 lira Yeni KDV: 29 bin 364 lira

#12
Foto - Volkswagen Golf Çıplak fiyatı: 136.158 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira Yeni KDV: 36 bin 762 lira

Volkswagen Golf Çıplak fiyatı: 136.158 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira Yeni KDV: 36 bin 762 lira

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