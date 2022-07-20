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Hayat-Aktüel
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Otobüs yoldan çıktı: 12 yolcu yaralı

2022-07-20 10:38:34
Otobüs yoldan çıktı: 12 yolcu yaralı

Kayseri'de yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 12 kişi yaralandı.

#1
Foto - İstanbul'dan Malatya istikametine giden R.G. idaresindeki 34 DY 6530 plakalı yolcu otobüsü, Kamber mevkisinde yoldan çıkarak bankete girdi.

İstanbul'dan Malatya istikametine giden R.G. idaresindeki 34 DY 6530 plakalı yolcu otobüsü, Kamber mevkisinde yoldan çıkarak bankete girdi.

#2
Foto - İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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