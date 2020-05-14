2020-05-14 09:36:29 Otobüs seferlerinde tavan fiyat belirlendi
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler, belirlendi.
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler, belirlendi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında, seyahat iznine bağlanan şehirler arası yolculuklar nedeniyle otobüs firmaları, yolcu sayısını gerekçe göstererek fiyatları artırmıştı.
Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, firmaların üstlendiği ek maliyetleri de göz önünde bulundurarak, bir tavan fiyat belirledi.
KİLOMETREYE GÖRE TARİFELER Yol mesafeleri dikkate alınarak belirlenen tarifeye göre, 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira
301-350 kilometre arası 150 lira, 901-1000 kilometre arası 250 lira
2 bin bir kilometre ve üstü mesafelerden ise 500 lira tavan ücret
Söz konusu tebliğ, 31 Temmuz 2020'ye kadar geçerli olacak.
Çocuklar ve engelliler için geçerli olan indirimler uygulanmaya devam edecek.
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