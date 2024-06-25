  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
11
Osmanlıdan günümüze: Kuş sarayları

2024-06-25 23:56:13
Osmanlıdan günümüze: Kuş sarayları

Osmanlı Devleti'nde kuşların yuvası olması amacıyla 16. yüzyıldan itibaren bazı camilerin, medreselerin ve türbelerin duvarlarına yapılan kuş evleri, bugün hala birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

#1
Foto - Osmanlıdan günümüze: Kuş sarayları

Hem mimari hem de insani açıdan estetik bir düşüncenin eseri olarak ortaya konulan yapılar, Osmanlı medeniyetinde, canlılara gösterilen merhametin de simgesi olarak görülüyor. Serçe, güvercin ve sığırcık gibi birçok kuş türünün barınması için inşa edilen kuş sarayları, mimari eserlerin özellikle güneş gören ve rüzgar almayan kısımlarına yapılıyordu.

#2
Foto - Osmanlıdan günümüze: Kuş sarayları

Tarihçi, yazar Mehmet Dilbaz, Osmanlı kuş saraylarının tarihi, yapılış amacı, geçmişten bugüne önemi ve bu eserlerin başka toplumları nasıl etkilediğini anlattı. Osmanlı'da kuş saraylarının aslında İslam'la bağlantılı bir gelenek ve vakıf kültürünün eserleri olduğunu belirten Dilbaz, "Hikayenin temelinde amel defterinin kapanmama ihtiyacı var. İslam dininde Hazreti Peygamberin meşhur bir hadisinde de belirttiği gibi, insanlar öldükten sonra onları kurtarabilecek bazı şeyler; ilim, hayırlı bir evlat ve güzel bir eserdir." dedi.

#3
Foto - Osmanlıdan günümüze: Kuş sarayları

Dilbaz, Türk İslam sanatının zirveye çıktığı dönemlerde Osmanlı toplumunda faydayı sürekli hale getirme bilincinin arttığını aktararak, sosyal hayatın sürdürülebilmesine yönelik de çok sayıda vakıf kurulduğunu söyledi.

#4
Foto - Osmanlıdan günümüze: Kuş sarayları

Geçmişte sokak hayvanlarının beslenmesi ve barınmasıyla ilgili önemli çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Dilbaz, şu bilgileri verdi: "Allah'ın dilsiz bazı canlıları var. Özellikle kış aylarında kuşların barınması için bazı yapılar düşünülmüş. İstanbul'da ilk kuş evinin ne zaman yapıldığı net olarak bilinmiyor. Çünkü herkes bilir İstanbul'un makus tarihi, bir deprem, iki yangın... Dolayısıyla ahşap kuş evlerinden günümüze maalesef ulaşan yok. Ama taş şeklinde ya da mermerden oyulmuş kuş evlerini görmemiz mümkün. Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren şehrin farklı yerlerinde yapılmış kuş evlerine rastlamak mümkün. Osmanlı'nın estetik sanatı, aslında günümüze pek çok şeyi taşıdı."

#5
Foto - Osmanlıdan günümüze: Kuş sarayları

Kuş evlerinin genellikle tuğladan veya taştan yapıldığına ancak ilk örneklerin ahşap olduğuna işaret eden Dilbaz, "Osmanlı kuş sarayları, günümüzde pek çok detayını kaybettiğimiz estetik bir zevkti. Ecdat, bu sarayları sadece kuş içine girsin, yaz, kış burada kalsın, yumurtasını bıraksın ya da kendisini soğuktan, kardan, yağmurdan korusun, anlayışıyla yapsaydı, sadece dört duvar yapardı. Ecdat estetik bir zevk sahibi olduğu için bu kuş evlerini hangi dönemde yapıldıysa, o dönemin mimari unsurlarına uygun bir şekilde zarafet ve detayla yapmış. Dolayısıyla günümüze ulaşan kuş evleri kendi yapıldığı dönemin net bir şekilde mimari ve estetik zevkini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu. Mehmet Dilbaz, önceki yüzyıllarda kış aylarının daha çetin geçtiğini, kar örtüsünün uzun süre erimeden durduğunu aktararak, "Kuş evi sadece estetik bir keyif için yapılmıyor. İki yüz yıl önce İstanbul'da çok yoğun ve çok soğuk kışlar vardı. Soğuk ve yoğun kışlarda iki ay boyunca kar örtüsünün kalkmadığı iklimlerde, bu kuşların girip sığınabileceği, içinde hayatlarını devam ettirebileceği tek ortam kuş evleriydi." diye konuştu.

#6
Foto - Osmanlıdan günümüze: Kuş sarayları

Vakıf kültürünün Osmanlı medeniyetinden çıkmış bir gelenek olduğunu vurgulayan Dilbaz, şunları aktardı: "Antik Roma'da bir vakıf kültürü yok. Günümüzde artık modern devletler, Osmanlı'nın vakıf mantığını anladıktan sonra kendi içlerinde vakıflar kurarak bu şekilde hayır işleri için bazı çalışmalar başlattı. Ama hiçbir zaman bizim kadar detaycı bir vakıf anlayışı yok. Bir vakıf kuruluyor yurt dışında eğitim, burs veriyor. Fakat biz sokak hayvanlarını, serçeleri beslemek için vakıf yapıyoruz. Leyleklerin kırık kanadını tedavi etmek için vakıf kuruyoruz. Bursa'da leylek için hastane yapıyoruz. Buna benzer bir örnek ben şu ana kadar görmedim yani dünyada böyle bir şey yok. Zaten böyle bir şey olsa bunu allayıp pullayıp bütün dünyaya da anlatırlardı medya vasıtasıyla. Bizim kadar detaycısı yok."

#7
Foto - Osmanlıdan günümüze: Kuş sarayları

Tarihçi, yazar Dilbaz, Osmanlı medeniyetinin materyalist olmadığının altını çizerek, kurulan vakıfların üzerinden yüzyıllar geçse de insanlığa hizmet ettiğini vurguladı.

#8
Foto - Osmanlıdan günümüze: Kuş sarayları

İstanbul'da başta tarihi yarımada olmak üzere pek çok semtte örnekleri görülen kuş evleri, "Kuş köşkü, "Kuş sarayı", "Serçe sarayı" ve "Güvercinlik" adlarıyla anılıyor.

#9
Foto - Osmanlıdan günümüze: Kuş sarayları

Çoğunlukla taş ve tuğladan işlenerek, inşa edilen kuş evlerinin rüzgar almamasına, güneşten ve yağmurdan korunmasına dikkat edildiği anlaşılıyor.

#10
Foto - Osmanlıdan günümüze: Kuş sarayları

Üsküdar Valide Sultan Camisi, Üsküdar Ayazma Camisi, Eyüp Sultan Camii, Bali Paşa Camisi, Şehzade Cami, Sultan Üçüncü Mustafa Türbesi, Büyük Selimiye Camii, Seyyid Hasan Paşa Medresesi, Sultan 1. Mahmud Mektebi ve Millet Yazma Eser Kütüphanesi gibi çok sayıda tarihi yapıda İstanbul'daki kuş evi örnekleri görülebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Fidan'ın savaş uyarısı sonrası Selçuk Bayraktar'dan ses getirecek paylaşım!
Teknoloji

Bakan Fidan'ın savaş uyarısı sonrası Selçuk Bayraktar'dan ses getirecek paylaşım!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin merakla beklenen insansız savaş uçağı Kızılelma ile ilgili çok konuşulacak bir p..
Çekya'dan Türkiye'ye teşekkür
Dünya

Çekya'dan Türkiye'ye teşekkür

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, bu zamana kadar Ukrayna'ya verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ederek 'Ukrayna'ya yardım etmek, ayn..
Kemalist İlahiyatçıların alçak bildirisine tepki yağıyor! ‘Şeriat İslam'dır
Gündem

Kemalist İlahiyatçıların alçak bildirisine tepki yağıyor! ‘Şeriat İslam'dır

İslam’a ve Müslümanlara karşı iflah olmaz bir kin besleyen seküler yobazlar ile güdümündeki “din alimi” kisvesi altında Müslümanların manevi..
CHP'nin gerçek yüzünü gördü... Mehmet Şimşek'ten sitem dolu paylaşım
Siyaset

CHP'nin gerçek yüzünü gördü... Mehmet Şimşek'ten sitem dolu paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP heyetine 4 saatini ayırıp sunum yaptı ve görüşlerini dinledi ancak ikiyüzlülükte çığır açan CHP'l..
Haşhaşiler çözülüyor! 15 Temmuz’a tiyatro diyenlere kapak olsun
Gündem

Haşhaşiler çözülüyor! 15 Temmuz’a tiyatro diyenlere kapak olsun

Firari FETÖ üyelerinin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili itirafları ses getiriyor. Elebaşı Gülen’in yeğeni Ebuseleme’nin ardından Halit Ese..
Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı!
Ekonomi

Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı!

Bu emir, başbakanlık arşivinde yer alıyor ancak sonrasında Hamza’ya ne olduğu hakkında bir bilgimiz yok. Her ne olursa olsun, Osmanlı tarihi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23