SON DAKİKA
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Osmanlı mirası iftar topu ile oruç açtılar
Giriş Tarihi:

Osmanlı mirası iftar topu ile oruç açtılar

Osmanlı döneminden miras kalan iftar topu geleneği Irak'ta yeniden hayat buluyor.

#1
Foto - Osmanlı mirası iftar topu ile oruç açtılar

Güneşin batması ve akşam namazı ezanının okunmasıyla birlikte atılan iftar topu, oruçların açılma zamanı geldiğini ilan ediyor.

#2
Foto - Osmanlı mirası iftar topu ile oruç açtılar

Ramazanın manevi atmosferinin hakim olduğu Bağdat'ta halk, Dicle Nehri kıyısına yerleştirilen toptan yapılan atışı coşkuyla karşıladı.

#3
Foto - Osmanlı mirası iftar topu ile oruç açtılar

AA muhabirine konuşan Iraklı içerik üreticisi Mustafa İbrahim, tanıklık ettiği bu anı tarihi olarak nitelendirdi.

#4
Foto - Osmanlı mirası iftar topu ile oruç açtılar

İftar topunun ramazana özgü manevi ve sembolik önem taşıdığını dile getiren İbrahim, Irak ordusu ve diğer güvenlik güçlerinin top atışında görev almasını ise değerli bulduğunu söyledi.

#5
Foto - Osmanlı mirası iftar topu ile oruç açtılar

Irak'ta iftar topunun ilk olarak Osmanlı Devleti döneminde Bağdat'ta kullanılmaya başlandığı belirtiliyor.

