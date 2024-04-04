  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tarihi petrol anlaşması yapılan Somali'den Türkiye'ye çok kötü haber! Ajanslar son dakika kodu ile geçti

U-19 iddiaları ayyuka çıkınca meydana geldi! Süper Kupa ile ilgili flaş gelişme: "Şanlıurfa halkına ayıp olmadı mı?" Kamuoyuna duyuru yaptı!

İddialar artınca açıklama geldi! AK Parti'den Özlem Zengin ile ilgili flaş duyuru

Oruç bitti diye sakın aldanmayın! Kahvaltıların vazgeçilmezi ama yiyenin ömründen çalıyor, hasta yapıyor!

Şenol Güneş geri mi dönüyor? Olacak mı? Sürpriz açıklama ifade edildi...

Kazakistan’ın başı su taşkınlarıyla dertte

İş bulamayanlara gelsin! Aylık maaşı 30 bin lira ama çırak yok

Sakal-ı Şerif'i görenler gözyaşlarına hakim olamadı

Parlatıcı yerine beyaz sirke kullanın! Herkes yapabilir: Bulaşık makinesi deterjanları bağırsakları bozuyor

Yok böyle bir gelişme! Maça saatler kala üçü birden sakatlandı! Bu nasıl iştir yahu...
Kadın - Aile
7
Oruç bitti diye sakın aldanmayın! Kahvaltıların vazgeçilmezi ama yiyenin ömründen çalıyor, hasta yapıyor!

2024-04-04 17:53:17
Oruç bitti diye sakın aldanmayın! Kahvaltıların vazgeçilmezi ama yiyenin ömründen çalıyor, hasta yapıyor!

Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte pek çoğumuz güzel bir kahvaltının hayalini kurmaya başladı. Her ne kadar 'oruç bitti artık özgürüz' diye düşünerek farklı besinlere yönlensek de uzmanlar belirli besin kaynakları konusunda özellikle uyarıda bulunuyor. Özellikle bir besin var ki onu yiyince sağlığımızdan olup ömrümüzü kısaltıyoruz. Üstelik Ramazan boyu attığımız toksinleri tek seferde vücudumuza yüklüyor! İşte kesinlikle uzak durulması gereken, kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olarak gördüğümüz o besin...

#1
Foto - Oruç bitti diye sakın aldanmayın! Kahvaltıların vazgeçilmezi ama yiyenin ömründen çalıyor, hasta yapıyor!

Her sabah kahvaltıda severek yediğimiz pek çok besin bulunuyor. Özellikle bazılarını soframızdan eksik etmiyoruz ama ömrümüzden çalıyor. Bir aylık oruç döngüsü sonunda yediğimiz o besinler aynı zamanda kan şekeri dengemizi altüst edip tansiyon hastası yapıyor. İşte Ramazan sonrası ağzınıza sürmemeniz gereken besinler

#2
Foto - Oruç bitti diye sakın aldanmayın! Kahvaltıların vazgeçilmezi ama yiyenin ömründen çalıyor, hasta yapıyor!

KIZARTMALAR! Severek yediğimiz kızartmalar aslında damarlarımızı tıkayan ve sağlığımızı bitiren besinlerin başında yer alıyor. Özellikle 1 aylık oruç peşine pek çok kişi bayram sabahı kahvaltısına ekstralar eklemeye meyilli oluyor. Kızartmalar, en sevilen ve kahvaltılara en sık eklenen besin seçenekler arasında yer alıyor. Her ne kadar lezzetli olsalar da bu besinlerden kesinlikle uzak durulması gerekiyor. SUCUK! En sevdiğimiz kahvaltılıkların başında yer alan sucuk, hemen herkes için vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor. Bu besin kaynağı her ne kadar sevilerek yense de işlenmiş et içeriği ve katkı maddeleri nedeniyle uzak durulması gerekenler listesinde zirveye oynuyor.

#3
Foto - Oruç bitti diye sakın aldanmayın! Kahvaltıların vazgeçilmezi ama yiyenin ömründen çalıyor, hasta yapıyor!

FAST FOOD! Ramazanın bitişi özellikle gençler açısından fast food ile ödüllendirilebiliyor. Bu besin seçenekleri de yine hem bağırsak sağlığını hem de genel vücut sağlığını tehdit ederek zarar veriyor. KAVURMA! Aşırı yağlı etler, kavurma metodu ile pişirildiklerinde damarları tıkama ve kolesterolü yükseltme gibi etkiler sağlayabiliyor. Kahvaltılarda yumurta içerisine ekleme yöntemi ile sık yapılan kavurmadan kesinlikle uzak durulması uzmanların altını çizdiği noktalar arasında yer alıyor.

#4
Foto - Oruç bitti diye sakın aldanmayın! Kahvaltıların vazgeçilmezi ama yiyenin ömründen çalıyor, hasta yapıyor!

BAHARATLI YİYECEKLER! Midenin 1 aylık dinlenme süreci sonunda aşırı baharatlı besinlerle doldurulması, reflü ve gastrit gibi problemlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bu nedenle baharat miktarlarını sınırlı tutmak gerekiyor.

#5
Foto - Oruç bitti diye sakın aldanmayın! Kahvaltıların vazgeçilmezi ama yiyenin ömründen çalıyor, hasta yapıyor!

RAMAZAN BAYRAMI'NDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER! Ramazan boyunca aç kalmaya alışan bedenin glikoz hassasiyetinin artabileceğini belirten Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, vücudun besin alımına vereceği tepki çok daha hızlı ve hassas olacağı için bayramda beslenmeye dikkat edilmesi uyarısında bulundu. Posta'nın aktardığı haberde Ramazan ayı boyunca tutulan oruçla birlikte vücudun öğün ve saat düzeni, tüketilen besin miktarı ve çeşitliğinin fazlasıyla değiştiğini söyleyen Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, “Bayram ziyaretlerinde ise vücut henüz rutin düzenine geçemeden hem porsiyon olarak fazla hem de yağ ve şeker oranı yüksek ikramlar dolayısıyla kalp, şeker ve tansiyon rahatsızlığınız varsa riskler sizi bekliyor” diyerek, Ramazan Bayramı’nda beslenme önerilerinde bulunduğu aktarıldı.

#6
Foto - Oruç bitti diye sakın aldanmayın! Kahvaltıların vazgeçilmezi ama yiyenin ömründen çalıyor, hasta yapıyor!

KAN ŞEKERİNDEKİ DENGESİZLİK BESİN ALIMINI ARTIRABİLİR! Bir ay tutulan orucun ardından rutin beslenme düzenine yavaş yavaş dönülmesi gerektiği halde Ramazan Bayramı’nda çok sayıda ziyaretle birlikte beslenme aralıklarının daha da sıklaştığına işaret eden Doç. Dr. Bakır, “Ramazan boyunca uzun saatler aç kalmaya alışan bedenlerde glikoz hassasiyeti artabilir yani vücudumuzun karbonhidratlar başta olmak üzere besin alımına vereceği tepki çok daha hassas ve hızlı olabilmektedir. Ani kan şekeri yükselmeleri de kan şekerinde hızlı düşüşlerle sonuçlanıp, daha fazla besin alımına neden olabilmektedir” dedi. PORSİYON KONTROLÜ SAĞLAYIN! Bayram ziyaretlerinde ve bayram sofralarında tüketilen yiyecekleri dikkatle seçmenin faydalı olacağını ifade eden Doç. Dr. Bakır, “Sosyal, psikolojik ve kültürel olarak önemli bir yeri olan bayram ikramları tabii ki alışılageldik düzenimizin üzerinde besin alımıyla sonuçlanabilir. Bireyler, rutin hayatlarında sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeninde ise birkaç gün olağandan daha fazla beslenmek çok büyük bir sorun yaratmayacaktır. Bayramda ikramların ve yemeklerin tüketimi sırasında porsiyon kontrolü yapmak ve dengeli bir örüntü yaratmak faydalı olacaktır” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti ve DEM Parti itiraz etti! Oylar yeniden sayıldı, sonuç değişti
Gündem

AK Parti ve DEM Parti itiraz etti! Oylar yeniden sayıldı, sonuç değişti

Bitlis-Güroymak'ta seçim sonuçlarına itiraz edildi, oylar tekrar sayıldı. Sayım sonucu AK Parti adayı Eşref Mutlu lehine sonuçlandı...
Son dakika! HSK'dan Abdullah Zeydan incelemesi
Gündem

Son dakika! HSK'dan Abdullah Zeydan incelemesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 'PKK sizi tükürüğünde boğar' sözleri nedeniyle hapis cezası alan ve DEM Parti'nin Van Belediye Başkanı seçilen ..
Canan Karatay sert çıkıştı: O at yiyeceğidir, asla yemeyin! Tiroidi bozup kilo aldırıyor!

Canan Karatay sert çıkıştı: O at yiyeceğidir, asla yemeyin! Tiroidi bozup kilo aldırıyor!
Cesaret CHP’den, ihanet DEM’den
Gündem

Cesaret CHP’den, ihanet DEM’den

CHP’nin ittifak kurarak Türkiye’nin kritik bölgelerinde belediye meclislerine sızdırdığı terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti, Van..
İşte Türkiye’nin TOGG’dan sonra yeni yerli otomobili! Fiyatı herkesi şaşırtacak
Otomotiv

İşte Türkiye’nin TOGG’dan sonra yeni yerli otomobili! Fiyatı herkesi şaşırtacak

TOGG'tan sonra ikinci yerli üretim otomobil geliyor. oyce Elektrikli Araç Teknolojileri tarafından üretilen aracın fiyatı belli oldu.
Ehliyet sahiplerine son uyarı! O tarihte sona geriyor! Yaptırmayana 12 bin 978 TL ceza!
Ekonomi

Ehliyet sahiplerine son uyarı! O tarihte sona geriyor! Yaptırmayana 12 bin 978 TL ceza!

Milyonlarca sürücü Nüfus Müdürlüklerinden 15 TL verilerek yapılacak basit bir işlemimi yapmaması halinde 12 bin 978 TL para cezası ödeyecek...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23