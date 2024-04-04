2024-04-04 17:53:17 Oruç bitti diye sakın aldanmayın! Kahvaltıların vazgeçilmezi ama yiyenin ömründen çalıyor, hasta yapıyor!
Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte pek çoğumuz güzel bir kahvaltının hayalini kurmaya başladı. Her ne kadar 'oruç bitti artık özgürüz' diye düşünerek farklı besinlere yönlensek de uzmanlar belirli besin kaynakları konusunda özellikle uyarıda bulunuyor. Özellikle bir besin var ki onu yiyince sağlığımızdan olup ömrümüzü kısaltıyoruz. Üstelik Ramazan boyu attığımız toksinleri tek seferde vücudumuza yüklüyor! İşte kesinlikle uzak durulması gereken, kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olarak gördüğümüz o besin...