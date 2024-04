Oruç bitti diye sakın aldanmayın! Kahvaltıların vazgeçilmezi ama yiyenin ömründen çalıyor, hasta yapıyor!

KIZARTMALAR! Severek yediğimiz kızartmalar aslında damarlarımızı tıkayan ve sağlığımızı bitiren besinlerin başında yer alıyor. Özellikle 1 aylık oruç peşine pek çok kişi bayram sabahı kahvaltısına ekstralar eklemeye meyilli oluyor. Kızartmalar, en sevilen ve kahvaltılara en sık eklenen besin seçenekler arasında yer alıyor. Her ne kadar lezzetli olsalar da bu besinlerden kesinlikle uzak durulması gerekiyor. SUCUK! En sevdiğimiz kahvaltılıkların başında yer alan sucuk, hemen herkes için vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor. Bu besin kaynağı her ne kadar sevilerek yense de işlenmiş et içeriği ve katkı maddeleri nedeniyle uzak durulması gerekenler listesinde zirveye oynuyor.