Oruç bitti diye sakın aldanmayın! Kahvaltıların vazgeçilmezi ama yiyenin ömründen çalıyor, hasta yapıyor!

KAN ŞEKERİNDEKİ DENGESİZLİK BESİN ALIMINI ARTIRABİLİR! Bir ay tutulan orucun ardından rutin beslenme düzenine yavaş yavaş dönülmesi gerektiği halde Ramazan Bayramı’nda çok sayıda ziyaretle birlikte beslenme aralıklarının daha da sıklaştığına işaret eden Doç. Dr. Bakır, “Ramazan boyunca uzun saatler aç kalmaya alışan bedenlerde glikoz hassasiyeti artabilir yani vücudumuzun karbonhidratlar başta olmak üzere besin alımına vereceği tepki çok daha hassas ve hızlı olabilmektedir. Ani kan şekeri yükselmeleri de kan şekerinde hızlı düşüşlerle sonuçlanıp, daha fazla besin alımına neden olabilmektedir” dedi. PORSİYON KONTROLÜ SAĞLAYIN! Bayram ziyaretlerinde ve bayram sofralarında tüketilen yiyecekleri dikkatle seçmenin faydalı olacağını ifade eden Doç. Dr. Bakır, “Sosyal, psikolojik ve kültürel olarak önemli bir yeri olan bayram ikramları tabii ki alışılageldik düzenimizin üzerinde besin alımıyla sonuçlanabilir. Bireyler, rutin hayatlarında sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeninde ise birkaç gün olağandan daha fazla beslenmek çok büyük bir sorun yaratmayacaktır. Bayramda ikramların ve yemeklerin tüketimi sırasında porsiyon kontrolü yapmak ve dengeli bir örüntü yaratmak faydalı olacaktır” diye konuştu.