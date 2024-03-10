2024-03-10 16:02:15 Ortalık çok fena karışacak! Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal’ı meğer bakın niçin haşlamış
CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın "Herkese kapımız açık, DEM'liler hariç" sözleri, partideki iç çatışmaları ve gerginlikleri bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok ise Köksal'a kendisinin talimat verdiğini söyleyen TV programcısı Fatih Portakal'a çok ağır sözlerle yüklenen Kemal Kılıçdaroğlu’nun aslında “Portakal sana diyorum İmamoğlu sen anla” demek istediğini belirtti. Altınok, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti: