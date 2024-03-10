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Medya
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Ortalık çok fena karışacak! Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal’ı meğer bakın niçin haşlamış

2024-03-10 16:02:15
Ortalık çok fena karışacak! Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal’ı meğer bakın niçin haşlamış

CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın "Herkese kapımız açık, DEM'liler hariç" sözleri, partideki iç çatışmaları ve gerginlikleri bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok ise Köksal'a kendisinin talimat verdiğini söyleyen TV programcısı Fatih Portakal'a çok ağır sözlerle yüklenen Kemal Kılıçdaroğlu’nun aslında “Portakal sana diyorum İmamoğlu sen anla” demek istediğini belirtti. Altınok, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Ortalık çok fena karışacak! Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal’ı meğer bakın niçin haşlamış

“CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın "Herkese kapımız açık, DEM'liler hariç" sözleri seçime 20 gün kala ana muhalefet partisi içinde kaynayan kazanları gözler önüne serdi.  28 Mayıs'ta tasfiye edilen Kemal Kılıçdaroğlu bile isyanda. Dün Köksal'a kendisinin talimat verdiğini söyleyen TV programcısı Fatih Portakal'a çok ağır sözlerle yükleniyordu:  "'İspatlayamam ama' diyerek ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!" 

#2
Foto - Ortalık çok fena karışacak! Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal’ı meğer bakın niçin haşlamış

Evet, Kemal Bey açıklamasının sonunda Portakal'ın ismini veriyor ama sözlerinin muhatabının başkaları olduğunu da girişte açıkça işaret ediyor:  "Aziz Milletime; Toplumsal muhalefeti, herkese ve her şeye rağmen örgütlemiş, bu uğurda suikastlere, saldırılara, linç girişimlerine ve iftiralara göğüs germiş, toprağa dikilen bir fidanı büyütür gibi Millet İttifakını büyütmüş, serpilmesini gururla izlemiş Kemal Kılıçdaroğlu hiç diktiği fidana kıyar mı? Koca bir çınar gibi gölgesinde serinlediği partisinin hiç kötülüğünü ister mi? Evine ateş atar mı? Sizlerin vicdanına bırakıyorum çünkü gidecek başka yerim yok..." 

#3
Foto - Ortalık çok fena karışacak! Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal’ı meğer bakın niçin haşlamış

Kemal Bey'in sert çıkışı hâliyle aklımıza kısa bir süre önce "Nereden maaş aldıklarını biliyorum" dediği İmamoğlu yandaşı gazetecileri getiriyor. 

#4
Foto - Ortalık çok fena karışacak! Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal’ı meğer bakın niçin haşlamış

Portakal'ın da o gazetecilerden olduğunu mu düşünüyor?  Peki neden çıkıp medyayı yozlaştıran isimleri ifşa etmiyor?  Bu şahsi bir mesele mi Kemal Bey?”

#5
Foto - Ortalık çok fena karışacak! Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal’ı meğer bakın niçin haşlamış

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