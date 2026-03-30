Ülkeden kovulan İranlı büyükelçiden olay çıkış: Bir yere gitmiyorum ayrılmayacağım
İran’ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani ülkeden sınır dışı edilme kararına uymayacağını açıkladı.
İran’ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani ülkeden sınır dışı edilme kararına uymayacağını açıkladı.
İran’ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani’nin, Lübnan yönetiminin “istenmeyen kişi” ilan ederek ülkeyi terk etmesini istemesine rağmen görev yerinden ayrılmayacağı bildirildi. AFP’ye konuşan İranlı bir diplomatik kaynak, büyükelçinin Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile Hizbullah’ın talebi doğrultusunda ülkede kalacağını söyledi.
Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Beyrut Büyükelçisi’nden pazar gününe kadar ülkeyi terk etmesini istemişti. Bakanlık, elçiyi Lübnan’ın iç siyasetine müdahale niteliğinde açıklamalar yapmakla suçladı. Karar, İsrail ile Hizbullah arasında 2 Mart’ta başlayan yeni çatışma sürecinin ardından Lübnan yönetimi tarafından atılan en dikkat çekici diplomatik adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Hizbullah söz konusu kararı kınarken, Meclis Başkanı Berri’nin liderliğini yaptığı Emel Hareketi de Hizbullah’a bağlı bakanlarla birlikte kabine toplantısını boykot etti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise Lübnan’ın İran büyükelçisini sınır dışı etme kararını “cesur bir adım” olarak nitelendirdi.
Lübnan yönetimi son dönemde Hizbullah'ın askeri ve güvenlik faaliyetlerini yasakladığını açıklamıştı. Ülkedeki tek silahlı devlet dışı grup olan Hizbullah, İran'ın yakın müttefikleri arasında yer alıyor. Başbakan Nevvaf Selam da İran Devrim Muhafızları'nın Hizbullah'ın İsrail'e yönelik operasyonlarını yönlendirdiğini ileri sürerek ülkedeki faaliyetlerinin yasaklandığını açıklamıştı.
