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Aktüel
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Ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri seferber etti

2024-07-25 09:21:07
Ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri seferber etti

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri seferber etti.

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Foto - Ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri seferber etti

Yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Çeşmebaşı Mahallesi Aşıklar Tepe mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

#2
Foto - Ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri seferber etti

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. 3 arazöz, 2 itfaiye ekibi, jandarma, SAKTİM ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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