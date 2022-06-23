  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
4
Orman yangını kontrol altına alındı

2022-06-23 16:24:03
Orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

#1
Foto - Onikişubat ilçesine bağlı Köşürge Mahallesi Musalı mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Onikişubat ilçesine bağlı Köşürge Mahallesi Musalı mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

#2
Foto - İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 7 arazöz, 6 su tankı, 2 iş makinesi ve 120 personelle, yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 7 arazöz, 6 su tankı, 2 iş makinesi ve 120 personelle, yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

#3
Foto - Kontrol altına alınan yangında 3 hektar alan zarar görürken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kontrol altına alınan yangında 3 hektar alan zarar görürken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Almanya'ya kaptırdık
Dünya

Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Almanya'ya kaptırdık

Rusya Tur Operatörleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye giden Rus turist sayısında azalma olduğu belirtildi. Rus uzman..
Türk-İş asgari ücrete yapılması gereken zam miktarını açıkladı
Ekonomi

Türk-İş asgari ücrete yapılması gereken zam miktarını açıkladı

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması gerektiğini söyledi.
Rusya'ya böyle meydan okudu: Biz hazırız
Dünya

Rusya'ya böyle meydan okudu: Biz hazırız

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya'nın yaptırım tehdidine meydan okudu.
Mahmut Efendi Hazretleri'nin cenaze namazı öncesi ailesinden önemli uyarı!
Gündem

Mahmut Efendi Hazretleri'nin cenaze namazı öncesi ailesinden önemli uyarı!

Asrı saadet kisvesini çağımızda yaymaya çalışan ve çok sayıda talebe yetiştirerek ömrünü İslam'a vakfeden Mahmut Efendi Hazretleri'nin cenaz..
Rusya'dan tahıl krizine ilişkin açıklama!
Dünya

Rusya'dan tahıl krizine ilişkin açıklama!

Küresel gıda krizine neden olan Ukrayna tahılına ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya hiçbir tahılı çalmadı" dedi...
Gürcistan Başbakanı AB'ye öfkeli!
Dünya

Gürcistan Başbakanı AB'ye öfkeli!

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Gürcistan'ın AB'den daha fazlasını hak ettiğini, Gürcülerin bugüne kadar mücadele vererek, kan döker..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23