2022-06-23 16:24:03 Orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Onikişubat ilçesine bağlı Köşürge Mahallesi Musalı mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 7 arazöz, 6 su tankı, 2 iş makinesi ve 120 personelle, yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında 3 hektar alan zarar görürken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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