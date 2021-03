Sahip oldukları ormanların her mevsim ayrı bir renk cümbüşüne dönüştüğünü anlatan Gürel, "Karabük, yüzde 71'i ormanlarla kaplı bir şehir. Yenice ilçemizin ise yüzde 87'si ormanlarla kaplı. Bu doğal güzellikler içinde flora ve faunası çok zengin. Orman denizi diyebileceğimiz uçsuz bucaksız ormanları ilimizde görebilirsiniz. Bu güzelliklere sahip. Yaylalar ve göletlerimiz mevcut. Her ilçemizin doğa bakımından ayrı ayrı değerleri bulunuyor." diye konuştu. Ülkedeki ilk orman işletme müdürlüğünün Karabük'te kurulduğunu belirten Gürel, şöyle devam etti: "İlçe ve il olmadan öncede burada orman işletme müdürlüğü kuruluyor. Türkiye'de ilk orman damgasının yapıldığı yer de Karabük. Bu bağlamda Karabük'teki orman altyapısının, emvalinin ne kadar zengin olduğunu, geçim kaynağı açısından da ne kadar önemli olduğunu işaret etmekte yarar var. Bu kadar ormana sahipken her yıl orman alanını genişletmek, artırmak adına ağaçlandırmalar yapılmakta. Boş alanlarda fidan dikilerek orman alanları büyütülmeye çalışılmakta." Yenice ormanlarının 100 sıcak noktadan biri olarak gösterildiğini ifade eden Gürel, "Yenice de orman açısından çok değerli bir bölgemiz. Batı Karadeniz Bölgesi orman açısından çok değerli bir bölge, biz de bu bölgede oksijen denizinin içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.