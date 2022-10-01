Ordu'dan Rusya'ya gidiyor! İlk gemi hareket etti

"Burada 10 bin tırlık kapasite var. Yüklenmesi ve indirilmesi buradan olacak. İlk defa bu gemiyle birlikte bunu başlatıyoruz. Aynı zamanda Ünye, Akkuş ve Niksar yoluyla ikinci bir arteri Akdeniz'e bağlamış olacağız. Bu daha da kısa bir yol oluyor, daha büyük avantajı sağlamış oluyor. Bu bölge aynı zamanda ekonomik olarak kalkınma, istihdam ve ticaret açısından çok önemli bir merkez olma noktasında. Şehir içinde olmadığı için de büyük bir avantaj sağlanmış oluyor. Burası sadece Ünye'nin, Ordu'nun değil, aynı zamanda ülkemizin en önemli merkezlerinden birisi olacak. Böylece dünyanın da sayılı limanlarından biri haline gelmiş oluyor."