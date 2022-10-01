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Ekonomi
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Ordu'dan Rusya'ya gidiyor! İlk gemi hareket etti

2022-10-01 10:22:23
Ordu'dan Rusya'ya gidiyor! İlk gemi hareket etti

Ordu'daki Ünye Limanı'ndan sebze ve meyve yüklü ilk Ro-Ro gemisi Rusya'ya hareket etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye Liman'ındaki törende, tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi. Ünye Limanı'nın sıradan bir liman durumundayken kapasitesini iki katına çıkardıklarını vurgulayan Güler, "280 metrelik bir liman, rıhtım oluşturduk. Burada eskiden tek gemi yükleniyordu, diğer gemiler açıkta bekliyordu. Şu anda üç gemi birden yükleme imkanımız var. Daha da önemlisi bugün aldığımız tedbirlerle Ro-Ro yüklemesi yapıyoruz. Tırı geldiği gibi gemiye yüklüyoruz. Bu da ilk defa Karadeniz'de bizim bölgemizde oluyor." dedi.

#1
Foto - Ordu'dan Rusya'ya gidiyor! İlk gemi hareket etti

Güler, limanın aynı zamanda Akdeniz'i Karadeniz'e birleştiren en kısa yol üzerinde bulunduğuna dikkati çekerek, "Burası diğer limanlara göre daha kısa yani 2,5 ile 5 saat arasında avantaj sağlıyor Ünye'ye. Burası hem ekonomik hem enerji hem de zaman bakımından tasarruf sağlıyor." diye konuştu.

#2
Foto - Ordu'dan Rusya'ya gidiyor! İlk gemi hareket etti

AA'nın haberine göre; Gıda ihracatında dikkat edilmesi gereken hususlara da işaret eden Güler, şu değerlendirmede bulundu:

#3
Foto - Ordu'dan Rusya'ya gidiyor! İlk gemi hareket etti

"Burada 10 bin tırlık kapasite var. Yüklenmesi ve indirilmesi buradan olacak. İlk defa bu gemiyle birlikte bunu başlatıyoruz. Aynı zamanda Ünye, Akkuş ve Niksar yoluyla ikinci bir arteri Akdeniz'e bağlamış olacağız. Bu daha da kısa bir yol oluyor, daha büyük avantajı sağlamış oluyor. Bu bölge aynı zamanda ekonomik olarak kalkınma, istihdam ve ticaret açısından çok önemli bir merkez olma noktasında. Şehir içinde olmadığı için de büyük bir avantaj sağlanmış oluyor. Burası sadece Ünye'nin, Ordu'nun değil, aynı zamanda ülkemizin en önemli merkezlerinden birisi olacak. Böylece dünyanın da sayılı limanlarından biri haline gelmiş oluyor."

#4
Foto - Ordu'dan Rusya'ya gidiyor! İlk gemi hareket etti

Güler, Türkiye'de en fazla fındığın Ordu'da üretildiğini anımsatarak, "Fakat Ordu ne hikmetse bir tek fındığı dahi denizden ihraç etmiyordu. Bizim şimdi burada fındığı da ihraç etme imkanımız olacak." dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Ro-Ro seferini gerçekleştirecek Lider Gemisi'nin CEO'su Yaşar Şanlıtürk ve diğer ilgililer katıldığı törende, Ege Bölgesi'nden Rusya'ya gönderilmek üzere limana getirilen sebze ve meyve yüklü tırlar Ro-Ro gemisine yüklendi.

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