2022-10-01 10:22:23 Ordu'dan Rusya'ya gidiyor! İlk gemi hareket etti
Ordu'daki Ünye Limanı'ndan sebze ve meyve yüklü ilk Ro-Ro gemisi Rusya'ya hareket etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye Liman'ındaki törende, tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi. Ünye Limanı'nın sıradan bir liman durumundayken kapasitesini iki katına çıkardıklarını vurgulayan Güler, "280 metrelik bir liman, rıhtım oluşturduk. Burada eskiden tek gemi yükleniyordu, diğer gemiler açıkta bekliyordu. Şu anda üç gemi birden yükleme imkanımız var. Daha da önemlisi bugün aldığımız tedbirlerle Ro-Ro yüklemesi yapıyoruz. Tırı geldiği gibi gemiye yüklüyoruz. Bu da ilk defa Karadeniz'de bizim bölgemizde oluyor." dedi.