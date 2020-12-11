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Siyaset
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ORC'nin 'Kim parti kursa oy verirsiniz? anketinden çarpıcı sonuçlar!

2020-12-11 13:55:17
ORC'nin 'Kim parti kursa oy verirsiniz? anketinden çarpıcı sonuçlar!

Kamuoyu araştırma şirketi ORC, halkın siyasi tercihlerinin nabzını tuttuğu son anketini paylaştı. Seçmene 'Kim parti kursa oy verirsiniz?' diye soran Orc Araştırma'nın anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. ORC Araştırma Şirketi son araştırmasında seçmene 'Kim parti kursa oy verirsiniz?' diye sordu. Anketten çıkan verilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkanı olduğu Ak Parti'ye rakip olacak bir parti görünmüyor. İşte anketteki siyasi figürlerlerin parti kurmaları halinde alacağı oy oranları...

#1
Foto - Seçmenlerin yeni siyasi oluşumlara bakışı.

Seçmenlerin yeni siyasi oluşumlara bakışı.

#2
Foto - Muharrem İnce yeni parti kursa oy verir misiniz ? Evet %3,5

Muharrem İnce yeni parti kursa oy verir misiniz ? Evet %3,5

#3
Foto - Selahattin Demirtaş yeni parti kursa oy verir misiniz ? Evet %7,2

Selahattin Demirtaş yeni parti kursa oy verir misiniz ? Evet %7,2

#4
Foto - Ayhan Bilgen yeni parti kursa oy verir misiniz? Evet %3,6

Ayhan Bilgen yeni parti kursa oy verir misiniz? Evet %3,6

#5
Foto - Altan Tan yeni parti kursa oy verir misiniz? Evet %2,3

Altan Tan yeni parti kursa oy verir misiniz? Evet %2,3

#6
Foto - Mustafa Sarıgül yeni parti kursa oy verir misiniz? Evet %1,1

Mustafa Sarıgül yeni parti kursa oy verir misiniz? Evet %1,1

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