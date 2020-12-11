2020-12-11 13:55:17 ORC'nin 'Kim parti kursa oy verirsiniz? anketinden çarpıcı sonuçlar!
Kamuoyu araştırma şirketi ORC, halkın siyasi tercihlerinin nabzını tuttuğu son anketini paylaştı. Seçmene 'Kim parti kursa oy verirsiniz?' diye soran Orc Araştırma'nın anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. ORC Araştırma Şirketi son araştırmasında seçmene 'Kim parti kursa oy verirsiniz?' diye sordu. Anketten çıkan verilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkanı olduğu Ak Parti'ye rakip olacak bir parti görünmüyor. İşte anketteki siyasi figürlerlerin parti kurmaları halinde alacağı oy oranları...