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Otomotiv
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Opel’in yeni SUV modeli Frontera İstanbul’dan dünyaya tanıtıldı! Peki yenilenen otomobil kullanıcıya neler sunuyor? Yenilikçi özellikler ve yüksek konfor!

2024-05-14 12:49:50
Opel’in yeni SUV modeli Frontera İstanbul’dan dünyaya tanıtıldı! Peki yenilenen otomobil kullanıcıya neler sunuyor? Yenilikçi özellikler ve yüksek konfor!

Otomotiv dünyasının üstün sürüş keyfiyle Alman kalitesini birleştiren temsilcisi Opel, yenilikçi ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Markanın bir döneme damgasını vuran SUV modeli Frontera, yeni tasarımı, zengin donanım listesi ve farklı motor seçenekleriyle yeniden yollara çıkıyor. Kısa bir süre önce yayınlanan ilk fotoğrafları ile henüz satışa sunulmadan büyük bir ilgi uyandıran yeni Frontera’nın dünya prömiyeri Türkiye’de gerçekleştirdi.

#1
Foto - Opel’in yeni SUV modeli Frontera İstanbul’dan dünyaya tanıtıldı! Peki yenilenen otomobil kullanıcıya neler sunuyor? Yenilikçi özellikler ve yüksek konfor!

Markanın geniş ve konforlu yeni kompakt SUV’u Frontera, Opel CEO’su Florian Huettl, Tasarım Başkan Yardımcısı Mark Adams ve Ürün ve Fiyatlandırma Kıdemli Başkan Yardımcısı Tobias A. Gubitz’in de katılımıyla İstanbul’da düzenlenen dünya prömiyeri ile uluslararası kamuoyuna ve gazetecilere tanıtıldı. Bu yıl Opel’in otomobil üretimindeki 125’inci yılını kutladıklarını söyleyen Opel CEO’su Florian Huettl, “Müşterilerimize yenilikçi, pratik ve her şeyden önemlisi ulaşılabilir mobilite sunarak her zaman ileriye doğru yol aldığımız 125 yılı geride bıraktık. Yeni Opel Frontera da son derece esnek özellikleri, geniş iç hacmi ve elektrikli motor seçeneğiyle yeni müşteri gruplarının beğenisini kazanacak” dedi.

#2
Foto - Opel’in yeni SUV modeli Frontera İstanbul’dan dünyaya tanıtıldı! Peki yenilenen otomobil kullanıcıya neler sunuyor? Yenilikçi özellikler ve yüksek konfor!

#3
Foto - Opel’in yeni SUV modeli Frontera İstanbul’dan dünyaya tanıtıldı! Peki yenilenen otomobil kullanıcıya neler sunuyor? Yenilikçi özellikler ve yüksek konfor!

Çarpıcı tasarımıyla hemen fark edilen yeni Opel Frontera, Opel Vizor marka logosunun ortasında yeni Opel “Şimşek Logosu”nu gururla taşıyor. Belirgin çamurlukların ve eşiklerin yanı sıra göz alıcı C sütunu da modelin sağlam karakterini vurguluyor. Temel öğelere odaklanılan modern görünüm, iç tasarımda da kesintisiz şekilde devam ediyor.

#4
Foto - Opel’in yeni SUV modeli Frontera İstanbul’dan dünyaya tanıtıldı! Peki yenilenen otomobil kullanıcıya neler sunuyor? Yenilikçi özellikler ve yüksek konfor!

Sürücü ve yolcular, yeni tasarlanmış direksiyon ve iki adet 10 inç geniş ekrana sahip kokpitin keyfini çıkarabiliyor. Yeni Frontera’da birinci öncelik, uzun yolculuklara uygun olması. Yeni modelin sürücü ve ön yolcu koltuklarının orta bölümünde, kuyruk sokumu kemiği üzerindeki baskıyı alan bir yuvaya sahip, patentli yeni Intelli-Seats koltuklar kullanıcılara eşsiz bir konfor sunuyor.

#5
Foto - Opel’in yeni SUV modeli Frontera İstanbul’dan dünyaya tanıtıldı! Peki yenilenen otomobil kullanıcıya neler sunuyor? Yenilikçi özellikler ve yüksek konfor!

Bagaj bölümünde sunulan 450 litreden fazla yükleme kapasitesi ise koltuklar katlandığında 1.600 litreye kadar çıkarılabiliyor. Yeni SUV Frontera özel olarak tasarlanmış, isteğe bağlı olarak sunulan tavan rayları ile 240 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor.

#6
Foto - Opel’in yeni SUV modeli Frontera İstanbul’dan dünyaya tanıtıldı! Peki yenilenen otomobil kullanıcıya neler sunuyor? Yenilikçi özellikler ve yüksek konfor!

Sezgisel, ulaşılabilir ve temel unsurlara odaklanmış: Opel, yeni Frontera ile güç aktarma organlarının seçiminden donanım seçeneklerine kadar bu gereksinimleri her açıdan karşılıyor.Yeni Frontera, 48 volt teknolojisine sahip hibrit veya tamamen elektrikli güç seçenekleriyle sunuluyor. Frontera Hybrid, hibrit kullanım için özel olarak geliştirilmiş 136 HP (100 kW) güç sunan, 1,2 litrelik benzinli turbo motora sahip. Bu motor, 28 HP (21 kW) gücündeki bir elektrikli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli bir şanzımanla birlikte çalışarak yakıt tüketimi ve karbon emisyonunu geleneksel motorlu bir modele kıyasla önemli ölçüde azaltıyor. 0 emisyonlu sürüşün keyfini çıkarmak isteyen müşteriler ise 300 kilometreden uzun menzil sunan (WLTP’ye göre) Frontera’nın tamamen elektrikli motor seçeneğini yakında sipariş edebilecekler. “Uzun menzilli” versiyon olaraksunulacak olan yeni Frontera Electrik, şarj molası vermeden yaklaşık 400 kilometreye (WLTP) kadar mesafe katedebilecek.

#7
Foto - Opel’in yeni SUV modeli Frontera İstanbul’dan dünyaya tanıtıldı! Peki yenilenen otomobil kullanıcıya neler sunuyor? Yenilikçi özellikler ve yüksek konfor!

Yeni Opel Frontera, kapsamlı donanım listesiyle de farklı kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. İki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak olan yeni SUV modelde, giriş seviyesinden itibaren 10 inç renkli dokunmatik ekrana sahip multimedya bilgi/eğlence sistemi, navigasyon ve geri görüş kamerası gibi sistemler yer alacak. Elektrikli Opel Frontera 29 bin Euro'dan hibrit versiyonu ise 24 bin Euro'dan Avrupa'da satışa sunulacak. Türkiye'ye ise sonbaharda pazara giriş yapacak.

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