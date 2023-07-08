Opel'den tarihi rekor

Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, Opel tarihinin en iyi 6 aylık performansını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Geçen yıl toplamda 36 bin 725 adet araç satışı gerçekleştirmiştik. Bu yıl ise henüz ilk 6 ayda 38 bin 718 adetlik satışla 2022’yi geride bıraktık. Bu yıl için sene başında planımız 51 bin adet seviyesindeydi. Artan performansımız ve tüketicilerin markamıza olan ilgisi sayesinde bu hedefi 60 bin üstü olarak revize ettik." ifadelerini kullandı.