One UI 6.1.1 güncellemesi yayınlandı! İşte bu modellere sunuldu!

Çağrıları birden fazla uygulama arasında çevirin Gerçek zamanlı tercüme yalnızca Samsung Phone uygulamasında değil, Google Meet, WhatsApp ve KakaoTalk gibi diğer sesli arama uygulamalarında da mevcuttur. Tercümeyi başlatmak için bir arama sırasında Hızlı Ayarlar penceresinde Canlı Tercüme’ye dokunun. Resimlerdeki metni çevir Samsung Internet’te bir web sayfasını çevirdiğinizde, tüm içeriği tek bakışta kendi dilinizde görebilirsiniz. Resimdeki metni ayrı ayrı çevirmenize gerek kalmadan, hepsini bir arada çevirerek tüm içeriği bir kerede anlayabilirsiniz. Tercüme için Dinleme Modu Karşınızdaki kişinin yabancı bir dilde konuşması sizi endişelendirmesin. Dinleme modu, ders veya sunum sırasında olduğu gibi, diğer kişinin dilini gerçek zamanlı olarak yorumlamanıza olanak tanır. Notlarda aynı anda ses kaydı yapın ve metni dönüştürün Not alırken sesinizi kaydedebilir ve doğrudan metne dönüştürebilirsiniz. Dönüştürülen metin notlara yapıştırılabilir veya özet olarak görüntülenebilir. Özetleme ve çeviri özelliğini doğrudan PDF dosyalarınızdan kullanın PDF dosyanızı not dosyasına dönüştürmeden Not Yardımı özelliğini kullanabilirsiniz. Çeviri özelliği PDF dosyalarınızı çeşitli şekillerde kullanmanıza olanak tanır. Ses kayıtlarını dinlerken dili otomatik olarak tanır Kaydedilen dil otomatik olarak algılanır, dolayısıyla doğrudan dili seçmenize gerek kalmadan hemen metne dönüştürülür. Kaydedilen ses kayıtlarını ve dönüştürülen metin dosyalarını metne dönüştürerek düzenleyebilirsiniz. Kayıt dosyasından istemediğiniz kısımları seçip silebilirsiniz. Hava durumuna ve saate göre değişen özel duvar kağıtları Hava Durumu ve Saat duvar kağıdında fotoğraflarınızın hava durumuna ve günün saatine göre nasıl değiştiğini izleyin. Seçilen bölgede kar veya yağmur yağarsa aynı hava durumu fotoğrafa yansıyacak, güneşin doğuşu ve batışı da fotoğrafta ifade edilecektir.