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Teknoloji-Bilişim
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One UI 6.1.1 güncellemesi yayınlandı! İşte bu modellere sunuldu!

2024-09-21 09:14:16
One UI 6.1.1 güncellemesi yayınlandı! İşte bu modellere sunuldu!

Samsung'un en yeni One UI 6.1.1 güncellemesi, markanın yeni nesil akıllı telefon ve tabletlerine dağıtıldı.

#1
Foto - One UI 6.1.1 güncellemesi yayınlandı! İşte bu modellere sunuldu!

Güncelleme söz konusu olduğunda ilk sıralarda gelen Samsung, yeni güncellemesini kısa süre içerisinde Galaxy model cihazlarına dağıtıyor. Temmuz ayında tanıtılan One UI 6.1.1. güncellemesi 5 Eylül tarihinde yayınlanmıştı. 2 haftalık bir sürede şimdilik 12 adet cihazına en yeni güncellemeyi dağıtan Güney Koreli teknoloji devi, güncellemenin kapsamını daha da genişletmeye hazırlanıyor.

#2
Foto - One UI 6.1.1 güncellemesi yayınlandı! İşte bu modellere sunuldu!

Samsung’un One UI 7 Beta güncellemesi öncesi önemli gördüğü bu güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor. Siz de yukarıda yazan cihazlardan birine sahipseniz Ayarlar- Yazılım Güncelleme adımını takip ederek kontrol edebilirsiniz. One UI 6.1.1. güncellemesinin değişim notları ise şu şekilde:

#3
Foto - One UI 6.1.1 güncellemesi yayınlandı! İşte bu modellere sunuldu!

Basit çizimleri çarpıcı sanat eserlerine dönüştürün (Çizimden Görüntüye) Aklınıza gelen her şeyi çizdikten sonra bir stil seçin ve Galaxy AI onu muhteşem bir sanat eserine dönüştürsün. Sketch Conversion özelliği Samsung Notes, Photo Editor, Air Command, Smart Select ve Edge Panel’de mevcut. Kişiliğe sahip portreler (Portre Stüdyosu) Fotoğraflarınızı yapay zekanın oluşturduğu benzersiz stillere dönüştürün. Sadece kendi fotoğrafınızı değil, aynı zamanda başkalarının fotoğraflarını da çeşitli şekillerde değiştirebilirsiniz. Basit girdiyle tamamlanmış yazı Samsung Klavye yazma fonksiyonu ile kolayca yazabilirsiniz. Kısa bir cümle veya anahtar kelime girdiğinizde, e-posta veya SNS gibi her duruma uygun bir üslupla metni otomatik olarak tamamlar.

#4
Foto - One UI 6.1.1 güncellemesi yayınlandı! İşte bu modellere sunuldu!

Çağrıları birden fazla uygulama arasında çevirin Gerçek zamanlı tercüme yalnızca Samsung Phone uygulamasında değil, Google Meet, WhatsApp ve KakaoTalk gibi diğer sesli arama uygulamalarında da mevcuttur. Tercümeyi başlatmak için bir arama sırasında Hızlı Ayarlar penceresinde Canlı Tercüme’ye dokunun. Resimlerdeki metni çevir Samsung Internet’te bir web sayfasını çevirdiğinizde, tüm içeriği tek bakışta kendi dilinizde görebilirsiniz. Resimdeki metni ayrı ayrı çevirmenize gerek kalmadan, hepsini bir arada çevirerek tüm içeriği bir kerede anlayabilirsiniz. Tercüme için Dinleme Modu Karşınızdaki kişinin yabancı bir dilde konuşması sizi endişelendirmesin. Dinleme modu, ders veya sunum sırasında olduğu gibi, diğer kişinin dilini gerçek zamanlı olarak yorumlamanıza olanak tanır. Notlarda aynı anda ses kaydı yapın ve metni dönüştürün Not alırken sesinizi kaydedebilir ve doğrudan metne dönüştürebilirsiniz. Dönüştürülen metin notlara yapıştırılabilir veya özet olarak görüntülenebilir. Özetleme ve çeviri özelliğini doğrudan PDF dosyalarınızdan kullanın PDF dosyanızı not dosyasına dönüştürmeden Not Yardımı özelliğini kullanabilirsiniz. Çeviri özelliği PDF dosyalarınızı çeşitli şekillerde kullanmanıza olanak tanır. Ses kayıtlarını dinlerken dili otomatik olarak tanır Kaydedilen dil otomatik olarak algılanır, dolayısıyla doğrudan dili seçmenize gerek kalmadan hemen metne dönüştürülür. Kaydedilen ses kayıtlarını ve dönüştürülen metin dosyalarını metne dönüştürerek düzenleyebilirsiniz. Kayıt dosyasından istemediğiniz kısımları seçip silebilirsiniz. Hava durumuna ve saate göre değişen özel duvar kağıtları Hava Durumu ve Saat duvar kağıdında fotoğraflarınızın hava durumuna ve günün saatine göre nasıl değiştiğini izleyin. Seçilen bölgede kar veya yağmur yağarsa aynı hava durumu fotoğrafa yansıyacak, güneşin doğuşu ve batışı da fotoğrafta ifade edilecektir.

#5
Foto - One UI 6.1.1 güncellemesi yayınlandı! İşte bu modellere sunuldu!

Şimdilik One UI 6.1.1 Güncellemesi Destekli Modeller

#6
Foto - One UI 6.1.1 güncellemesi yayınlandı! İşte bu modellere sunuldu!

Galaxy S24, S24+, ve S24 Ultra

#7
Foto - One UI 6.1.1 güncellemesi yayınlandı! İşte bu modellere sunuldu!

Galaxy S23, S23+, ve S23 Ultra

#8
Foto - One UI 6.1.1 güncellemesi yayınlandı! İşte bu modellere sunuldu!

Galaxy S23 FE

#9
Foto - One UI 6.1.1 güncellemesi yayınlandı! İşte bu modellere sunuldu!

Galaxy Z Fold 5

#10
Foto - One UI 6.1.1 güncellemesi yayınlandı! İşte bu modellere sunuldu!

Galaxy Z Flip 5

#11
Foto - One UI 6.1.1 güncellemesi yayınlandı! İşte bu modellere sunuldu!

Galaxy Tab S9, S9+, ve S9 Ultra

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