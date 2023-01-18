Önce FETÖ'nün manevi oğlu, şimdi Trump'ın danışmanı: Seçime müdahale çağrısı

“MUHALEFET SEÇİMİ BU ŞEKİLDE KAZANABİLİR” John Bolton, “Türkiye NATO’dan atılırsa, muhalefet seçimi kazanabilir. NATO, Türkiye’yi atarak seçimlere dikkat çekmeli, uluslararası gözlemin önü açılmalı. Türkiye’de seçim sonuçları uluslararası basın tarafından takip edilirse, muhalefet kazanacaktır. Eğer muhalifler kazanırsa, Türkiye’nin NATO’ya tekrar girmesine izin verilir. Erdoğan kazanırsa verilmez.” ENES KANTER DE ÇAĞRI YAPTI FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in manevi oğlu, firari FETÖ’cü Enes Kanter, 4 Ocak’ta ABD’nin önde gelen dergisi TIME’da yayınlanan makalesinde, Türkiye’ye müdahale çağrısında bulundu ve şu ifadeleri kullandı: “Türkiye halkı ayaklansın, Batı destek versin. Yoksa Erdoğan’ı durdurmak istemiyor musunuz?” Enes Kanter ve John Bolton, 2021'de bir araya geldi