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Önce FETÖ'nün manevi oğlu, şimdi Trump'ın danışmanı: Seçime müdahale çağrısı

2023-01-18 12:38:14
Önce FETÖ'nün manevi oğlu, şimdi Trump'ın danışmanı: Seçime müdahale çağrısı

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı ve “Washington’ın en aptal adamı” lakaplı John Bolton, Türkiye’nin NATO’dan atılmasını ve seçimlere müdahale edilmesini savundu.

#1
Foto - Önce FETÖ'nün manevi oğlu, şimdi Trump'ın danışmanı: Seçime müdahale çağrısı

2018-2019 arasında Donald Trump’ın güvenlik danışmanlığını yapan John Bolton, CNN’e verdiği röportajda “Diğer ülkelerde darbe girişimlerini organize ettik” demesiyle gündeme gelmişti.

#2
Foto - Önce FETÖ'nün manevi oğlu, şimdi Trump'ın danışmanı: Seçime müdahale çağrısı

Donald Trump’ın gözden çıkardığı John Bolton, 2020 ABD Başkanlık seçimlerinden sonra sıkı yönetim ilan edilmesini ve askeri kontrol altında seçimlerin tekrarlanmasını savundu. Donald Trump, bunun üzerine “John Bolton, Washington’da gördüğüm en aptal adam” dedi. O lakap, ABD basınında John Bolton hakkında sık sık hatırlatıldı.

#3
Foto - Önce FETÖ'nün manevi oğlu, şimdi Trump'ın danışmanı: Seçime müdahale çağrısı

Ancak bir dönem bu şekilde hedef tahtasına oturtulan John Bolton, bu defa dünyanın en zengin ailelerinden Avustralyalı Murdoch ailesinin sahibi olduğu Wall Street Journal’da bir makale yazdı.

#4
Foto - Önce FETÖ'nün manevi oğlu, şimdi Trump'ın danışmanı: Seçime müdahale çağrısı

Wall Street Journal’da yayınlanan "NATO Seçilmişlerinin Erdoğan'a Mesajı" başlıklı makalede John Bolton, Türkiye’nin NATO’dan atılmasını savundu. “YOKMUŞ GİBİ DAVRANILSIN” John Bolton, NATO’dan üyeleri atmak için bir mekanizma bulunmadığını, bunun yerine NATO üyelerinin fiilen Türkiye’yi atmış gibi yapmaları gerektiğini söyledi: “NATO üyeleri, uluslararası sorumluluklarını yerine getirip Türkiye’yi NATO’dan dışlamalı.” Bunun sonucunda John Bolton, Türkiye’nin NATO’dan fiilen atılmış olacağını belirtti.

#5
Foto - Önce FETÖ'nün manevi oğlu, şimdi Trump'ın danışmanı: Seçime müdahale çağrısı

“MUHALEFET SEÇİMİ BU ŞEKİLDE KAZANABİLİR” John Bolton, “Türkiye NATO’dan atılırsa, muhalefet seçimi kazanabilir. NATO, Türkiye’yi atarak seçimlere dikkat çekmeli, uluslararası gözlemin önü açılmalı. Türkiye’de seçim sonuçları uluslararası basın tarafından takip edilirse, muhalefet kazanacaktır. Eğer muhalifler kazanırsa, Türkiye’nin NATO’ya tekrar girmesine izin verilir. Erdoğan kazanırsa verilmez.” ENES KANTER DE ÇAĞRI YAPTI FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in manevi oğlu, firari FETÖ’cü Enes Kanter, 4 Ocak’ta ABD’nin önde gelen dergisi TIME’da yayınlanan makalesinde, Türkiye’ye müdahale çağrısında bulundu ve şu ifadeleri kullandı: “Türkiye halkı ayaklansın, Batı destek versin. Yoksa Erdoğan’ı durdurmak istemiyor musunuz?” Enes Kanter ve John Bolton, 2021'de bir araya geldi

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