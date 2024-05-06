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Yaşam
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Önce çocuklarını büyüttü! Şimdi onlarla çalışıyor

2024-05-06 16:16:18
Önce çocuklarını büyüttü! Şimdi onlarla çalışıyor

67 yaşındaki Adnan Amca çocuklarına devrettiği dükkanda halen yardım için çalışıyor.

#1
Foto - Önce çocuklarını büyüttü! Şimdi onlarla çalışıyor

Konya'da doğup büyüyen Adnan Uyan (67), 20 yıl önce tarihi İplikçi Camisinin arka sokağında çay ocağı açtı. 5 çocuğunu çay ocağında büyüten Uyan, şimdilerde ise 1 oğlu ve 2 torununa yardım etmek için her gün sabah erken saatlerde çay ocağını açıyor. Gelen müşterilerin siparişlerini alan Adnan Uyan, daha sonra elindeki telsizi ile torununa haber veriyor. Torunu ise siparişleri hazırlayıp müşterilere servis ediyor. Gücü yettiği sürece, ömrünün sonuna kadar mesleğini devam ettirmek isteyen Uyan, mesleğini çok sevdiğini ifade etti.

#2
Foto - Önce çocuklarını büyüttü! Şimdi onlarla çalışıyor

Hayata esnaf olarak atıldığını ifade eden Adnan Uyan, “20-23 senedir çaycılık ile uğraşıyoruz. Burayı 2008 yılında açtım. Benim 4 oğlum, 1 de kızım var. Hepsi evlendirdim. 16-17 torunum var. Çocuklarım beni hiç bırakmadılar. Halen bir oğlumla birlikte çalışıyoruz. Tüm çocuklarımı bu işi yaparak büyüttüm. Burada evlendiler” dedi.

#3
Foto - Önce çocuklarını büyüttü! Şimdi onlarla çalışıyor

Kahve ile çay ocağı arasındaki farkı anlatan ve kendilerinin çay ocağı işlettiğini anlatan Adnan Uyan, “Kahve ile çay ocağı arasında fark var. Biz çay ocağı işletiyoruz. Kahve dediğimiz zaman işin içine oyun girer. Bizim çay ocağında çay başta olmak üzere meyve suyu da sıkarız. Müşteri ne istiyorsa çocuklarım ile birlikte ona göre hizmet etme gayreti içindeyiz. Gençlerimiz dayı olarak tanırlar beni. Dayının yeri olarak bilirler. Üniversite ve lise öğrencileri olsun yıllardır buraya gelirler, giderler. Buraya gelen öğrenciler okulları da bitse dayılarını terk etmezler. Devamlı yolları düştüğü zaman da muhakkak çaylarını içerler. Sohbetlerimizi yaparız birlikte, dertlerimizi dinleriz. Onlar gelirler çaylarını içerler, ücretlerini öderler, dayıların da dualarını alırlar” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Önce çocuklarını büyüttü! Şimdi onlarla çalışıyor

Çocuklarının patronu değil sadece yardımcısı olduğunu ifade eden Adnan Uyan, “Ben burada çocuklarıma yardımcıyım. Buraya geliyorum hem sohbet hem muhabbet hem vakit geçirme bakımından benim için çok güzel bir şey. Gelen dostlarımızla hasbihal ediyoruz. İnşallah ömrümüz yettiğince çalışır, gücümüz dermanımız kesilirse belki o zaman ticareti bırakırız. Çünkü ben işimi severek yapan bir insanım” diye konuştu.

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