Önce çocuklarını büyüttü! Şimdi onlarla çalışıyor

Kahve ile çay ocağı arasındaki farkı anlatan ve kendilerinin çay ocağı işlettiğini anlatan Adnan Uyan, “Kahve ile çay ocağı arasında fark var. Biz çay ocağı işletiyoruz. Kahve dediğimiz zaman işin içine oyun girer. Bizim çay ocağında çay başta olmak üzere meyve suyu da sıkarız. Müşteri ne istiyorsa çocuklarım ile birlikte ona göre hizmet etme gayreti içindeyiz. Gençlerimiz dayı olarak tanırlar beni. Dayının yeri olarak bilirler. Üniversite ve lise öğrencileri olsun yıllardır buraya gelirler, giderler. Buraya gelen öğrenciler okulları da bitse dayılarını terk etmezler. Devamlı yolları düştüğü zaman da muhakkak çaylarını içerler. Sohbetlerimizi yaparız birlikte, dertlerimizi dinleriz. Onlar gelirler çaylarını içerler, ücretlerini öderler, dayıların da dualarını alırlar” şeklinde konuştu.