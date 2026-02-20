On binlerce kişinin emekliliği iptal ediliyor! Bu zamana kadar aldıkları parayı faiziyle geri ödeyecekler, 'yandınız' desek yeridir

Karakaş ""Bu anlamda eğer iş yeri gerçek anlamda bir iş yeri değilse, kağıt üzerinde kurulmuş sahte bir iş yeriyse, buradan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak SGK, hizmet dökümüne baktığımız zaman, hizmet dökümünde 'Ş', 'K' veya 'S' harfine yer verilmektedir. Öncelikle 'Ş' harfine yer verilmekte, ‘Ş' harfi şüpheli bir iş yeri demek. Yani buradaki çalışma ve iş yeri şüpheli demek. Ondan sonra bu kontrol ediliyor, kurum 'Kontrollü İş Yeri Statüsüne' (K) alınıyor ve en son yapılan denetmenlerin teftişiyle birlikte, sosyal güvenlik denetmenleri iş yerinin sahte iş yeri (S) olduğuna kanaat verirse, elbette ki bu paravan şirketlerde çalışılan sigortalık iptal ediliyor.