2023-07-15 09:17:13 Ölümcül hastalığa yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşinden yürek yakan paylaşım
Geniş Aile dizisindeki Cevahir karakteri ile tanınan ve birçok film ve dizide rol alan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan acı haber geldi. Yeni projesi için Hollywood diyetine giren ve istemsizce 17 kilo veren Özkan'ın bağışıklık sitemi çöktü. Ünlü oyuncunun son halini gören hayranları 'Allah kimseyi çaresiz bırakmasın' yorumlarında bulunurken beklenen haber geldi. Ünlü oyuncunun kardeşi son durumu paylaştı. Peki Ufuk Özkan'ın son sağlık durumu nasıl? Hastalığı ne? İşte detaylar haberimizde...