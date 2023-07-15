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Ölümcül hastalığa yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşinden yürek yakan paylaşım

2023-07-15 09:17:13
Ölümcül hastalığa yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşinden yürek yakan paylaşım

Geniş Aile dizisindeki Cevahir karakteri ile tanınan ve birçok film ve dizide rol alan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan acı haber geldi. Yeni projesi için Hollywood diyetine giren ve istemsizce 17 kilo veren Özkan'ın bağışıklık sitemi çöktü. Ünlü oyuncunun son halini gören hayranları 'Allah kimseyi çaresiz bırakmasın' yorumlarında bulunurken beklenen haber geldi. Ünlü oyuncunun kardeşi son durumu paylaştı. Peki Ufuk Özkan'ın son sağlık durumu nasıl? Hastalığı ne? İşte detaylar haberimizde...

#1
Foto - Ölümcül hastalığa yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşinden yürek yakan paylaşım

Oyunculuğuyla herkesin gönlünü kazanan 48 yaşındaki Ufuk Özkan'dan acı haber geldi. Geniş Aile dizisindeki Cevahir Kirişçi rolüyle hafızalara kazınan ve daha sonrasında birçok önemli projede yer alan Ufuk Özkan'dan acı haber geldi. O amansız hastalığa yakalandı. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın! Hastalığını duyan hayranları şok geçirirken ünlü oyuncunun kardeşinden ilk açıklamada geldi. Peki Ufuk Özkan'ın sağlık durumu nasıl? İşte merak edilen soruların yanıtları... Siroz hastalığına yakalanan 48 yaşındaki başarılı oyuncu ölümle burun buruna. Yeni projesi için Hollywood diyetini uygulayan Ufuk Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Özkan, hayranlarından dua etmelerini istemişti.

#2
Foto - Ölümcül hastalığa yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşinden yürek yakan paylaşım

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ufuk Özkan, "Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonrada Allah’ın izniyle böyle bir niyetim yok, en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu, dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan (abiniz,kardeşiniz) İyi ki varsınız." mesajını paylaşmıştı.

#3
Foto - Ölümcül hastalığa yakalanmıştı! Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşinden yürek yakan paylaşım

Ufuk Özkan'ın son sağlık durumu merak konusu olurken kardeşi Umut Özkan'dan ilk açıklama geldi. Abisi için yardım isteyen Özkan, paylaşımında şunları söyledi: "Canım abiciğim benim, inşallah bulacağız nakli ve sağlığına kavuşup tekrardan sevenlerinle birlikte olacaksın. Yüzündeki gülümseme hiç solmasın. Şu dönem herkesin desteğine ihtiyacımız var. Lütfen paylaşalım. Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın."

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