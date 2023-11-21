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Yaşam
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Oltayla yakalandı! Kilosunu tahmin edebilir misiniz?

2023-11-21 10:37:45
Oltayla yakalandı! Kilosunu tahmin edebilir misiniz?

#1
Foto - Oltayla yakalandı! Kilosunu tahmin edebilir misiniz?

Erzincan'da yaklaşık 40 yıldır balıkçılıkla uğraşan Erdoğan Mercan, Kemaliye’den de geçen Karasu Nehri'nde balık avlamaya gitti. Mercan, burada avladığı dev turna balığını tezgâhında sergileyerek satışa çıkardı.

#2
Foto - Oltayla yakalandı! Kilosunu tahmin edebilir misiniz?

Yoldan geçen vatandaşlarda dev balığı büyük bir ilgi ile izledi. Yaklaşık 110 kilo, 1 metre 50 santim uzunluğunda olan balığın etrafında toplanan vatandaşlar hayretlerini gizleyemedi. İlk defa dev bir balık gördüklerini söyleyen vatandaşlar dikkatle inceledikleri balığın fotoğraf ve videosunu çekerek anı ölümsüzleştirdi. Balıkçı Erdoğan Mercan konuşmasında, turna balığını yakalamanın zor olduğunu, yakaladığı balığın kilosunun ise 250 liradan satışa sunulduğunu belirterek, “Öyle herkesin yakalaması mümkün değil. Bu balık 100-110 kilo civarında. Kırmızı etten ucuza satıyoruz. Et 400 lira, bu balık 250 lira” dedi.

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