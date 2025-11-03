  • İSTANBUL
Hayat-Aktüel
16
Yeniakit Publisher
Öldükten sonra bile para kazanıyorlar! İlk sıradaki rakam dudak uçuklattı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Forbes dergisi hayatını kaybettikten sonra bile para kazanmaya devam eden ünlüleri açıkladı.

#1
Foto - Öldükten sonra bile para kazanıyorlar! İlk sıradaki rakam dudak uçuklattı!

ÖLDÜKTEN SONRA BU DÜNYADA EN ÇOK KAZANAN ÜNLÜLER AÇIKLANDI! Forbes, ölüm sonrası gelir ekonomisinin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Derginin 25. yılına özel yayımladığı 2025 listesi, vefat etmiş ünlülerin telif hakları, marka iş birlikleri ve kültürel mirasları üzerinden elde ettikleri gelirlerin hâlâ milyar dolarlık bir sektör oluşturduğunu ortaya koydu.

#2
Foto - Öldükten sonra bile para kazanıyorlar! İlk sıradaki rakam dudak uçuklattı!

2025 YILINDAKİ KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI! Listenin en çarpıcı yönü, müzik endüstrisinin açık ara önde olması. İlk 12 isimden 10’unun müzisyen olması, sanatçı miraslarının artık klasik yatırım araçları kadar değerli görüldüğünü gösteriyor. Listenin ilk sırasındaki ünlü ismin kazancı "yok artık" dedirtti...

#3
Foto - Öldükten sonra bile para kazanıyorlar! İlk sıradaki rakam dudak uçuklattı!

İŞTE 2025'TE EN ÇOK KAZANAN ÖLÜ ÜNLÜLER!

#4
Foto - Öldükten sonra bile para kazanıyorlar! İlk sıradaki rakam dudak uçuklattı!

12) KOBE BRYANT | 2020'de öldü. Nike CFO'su Matt Friend, şirketin bu yılki ilk çeyrek kazanç görüşmesinde, Bryant'ın performans ayakkabılarının geçen yıl gelirini neredeyse dört katına çıkardığını ve bunun Kara Mamba'nın zamansız ölümünden sonraki yıllarda popülaritesinin artmaya devam ettiğinin kanıtı olduğunu söyledi . 10 MİLYON DOLAR KAZANDI

#5
Foto - Öldükten sonra bile para kazanıyorlar! İlk sıradaki rakam dudak uçuklattı!

11) ARNOLD PALMER | 2016'da öldü Palmer'ın AriZona Beverages ile iş birliği içinde ürettiği imza içeceği buzlu çay ve limonatanın satışları son iki yılda biraz düşse de, Arnie's Army'nin kasası hâlâ cömertçe dolu. Ailesi ayrıca, Florida'daki Bay Hill Club ve Pensilvanya'daki Latrobe Country Club'ın da sahibi. Palmer burada büyümüş ve golf oynamayı ilk kez burada öğrenmiş. 11 MİLYON DOLAR

#6
Foto - Öldükten sonra bile para kazanıyorlar! İlk sıradaki rakam dudak uçuklattı!

10) PRİNCE | 2016 yılında öldü Ölümünden bu yana geçen on yıl içinde, Prince'in kariyeri ve imajı üzerinde sıkı bir kontrol sağlama konusundaki ünü, mirasçılarının Oscar ödüllü belgeselci Ezra Edelman ile yaşadığı anlaşmazlıkta hala hissedilebiliyor. Edelman, Netflix için The Purple One hakkında dokuz saatlik bir belgesel hazırlamak için beş yılını harcadı, ancak bu belgesel muhtemelen hiç yayınlanmayacak. Prince vasiyet bırakmadan öldüğü için, aile üyeleri ve avukatlar, geçen yaz açılan yeni dava da dahil olmak üzere, yıllardır 156 milyon dolarlık servetinin kontrolü konusunda bitmek bilmeyen hukuki mücadeleler içindedir.- 11 MİLYON DOLAR

#7
Foto - Öldükten sonra bile para kazanıyorlar! İlk sıradaki rakam dudak uçuklattı!

9) JOHN LENNON | 1960 yılında öldü. Kasım ayında prömiyer yapacak yeni bir HBO belgeseli, Lennon'ın The Beatles'tan ayrıldıktan sonra verdiği tek tam uzunlukta konsere, 1972'de New York'taki Madison Square Garden'da Yoko Ono ile birlikte verdiği yardım konserine odaklanacak. Diğer merhum müzisyenleri anan projelerle aynı çizgide olursa, film, Ono'nun hala haklarına sahip olduğu Lennon'ın solo müziklerinin dinlenme sayılarını artırabilir. - 12 MİLYON DOLAR

#8
Foto - Öldükten sonra bile para kazanıyorlar! İlk sıradaki rakam dudak uçuklattı!

8) BOB MARLEY | 1981 Yılındı öldü. Haziran ayında, Las Vegas'taki Mandalay Bay, haftada 29 canlı gösteri düzenleyen Bob Marley Hope Road'u başlattı. Bu gösteri, 2018 yılında Marley'in yayın kataloğunun bir kısmını satın alan gösteri yatırımcısı Primary Wave ile birlikte önümüzdeki birkaç yıl içinde mirasçılara milyonlarca dolar kazandırması bekleniyor. - 13 MİLYON DOLAR

#9
Foto - Öldükten sonra bile para kazanıyorlar! İlk sıradaki rakam dudak uçuklattı!

7) JIMMY BUFFETT | 2023'te öldü Jimmy Buffett'ın Margaritaville markası restoranlar, giyim, tatil köyleri ve bir kruvaziyer hattına kadar genişledi ve Buffett'ın 2023'teki ölümünden sonra milyarder statüsüne ulaşmasına yetti. Ailesine iki tröst bıraktı, biri çocukları için, diğeri ise dul eşi Jane için. 275 milyon dolar değerindeki ikinci tröst, Jane Buffett ile mirasın ortak yöneticisi Richard Mozenter arasında, Jane'in merhum eşinin imparatorluğundan yıllık olarak ne kadar para alacağı konusunda bir miras davasına neden oldu.- 14 MİLYON DOLAR

#10
Foto - Öldükten sonra bile para kazanıyorlar! İlk sıradaki rakam dudak uçuklattı!

6) ELVIS PRESLEY | 1977'de öldü - Şarkıcı Geçen yaz, tuhaf bir kimlik hırsızlığı komplosu, Elvis'in Memphis'teki Graceland malikanesini en yüksek teklifi verene satmakla tehdit etti, ancak zamanında engellenerek mülk, şu anda torunu aktris Riley Keough tarafından kontrol edilen Presley'in mirasının tam mülkiyetinde kalmaya devam etti. - 17 MİLYON DOLAR

#11
Foto - Öldükten sonra bile para kazanıyorlar! İlk sıradaki rakam dudak uçuklattı!

5) MILES DAVIS | 1991'de öldü Gelecek yıl caz efsanesinin 100. doğum günü öncesinde, halka açık katalog satın alma şirketi Reservoir Media, Davis'in mirasının ?'ını satın aldı ve işlerini hızlandırmayı planlıyor. New York'taki Lincoln Center gibi mekanlarda ülke çapında canlı yüzüncü yıl performansları duyuruldu ve Mayıs ayında F1'den Damson Idris, yakında çıkacak biyografik filmde ikonik trompetçiyi canlandırmak için sözleşme imzaladı.- 21 MİLYON DOLAR

#12
Foto - Öldükten sonra bile para kazanıyorlar! İlk sıradaki rakam dudak uçuklattı!

4) THE NOTORIOUS B.I.G. | 1997 yılında öldü. Genç yaşta ölen birçok ünlü gibi, The Notorious B.I.G. (gerçek adı Christopher Wallace) olarak bilinen Doğu Kıyısı rap efsanesinin ürünleri, 24 yaşında öldürüldüğünden beri iyi satmaya devam ediyor ve Mart ayında Biggie'nin kataloğunun P'si, yayıncılık ve NIL haklarının Primary Wave Music'e satılmasıyla mirasın değerini artırdı. Anlaşma, iki ölüm sonrası albüm ve 2009 yapımı biyografik filmi denetleyen annesi Voletta Wallace'ın ölümünden hemen önce imzalandı.- 80 MİLYON DOLAR

#13
Foto - Öldükten sonra bile para kazanıyorlar! İlk sıradaki rakam dudak uçuklattı!

3) RICHARD WRIGHT, SYD BARRETT Sonuç olarak, Pink Floyd'un iki kurucusu geçen yıl bu duvara birkaç altın tuğla daha ekledi. İçeriden gelen bilgiler Forbes'a göre, efsanevi rock grubu yıllardır kataloğunu ve NIL haklarını satmaya çalışıyordu ve başlangıçta 600 milyon dolar talep ediyordu. Ekim 2024'te Sony Music Publishing, hakları 400 milyon dolara satın aldı. Bu miktar, grubun hayatta kalan üç üyesi ile kurucu klavyeci Wright ve 1965'te grubun adını bulan orijinal solist Barrett'ın mirasçıları arasında eşit olarak paylaştırıldı. - 81 MİLYON DOLAR

#14
Foto - Öldükten sonra bile para kazanıyorlar! İlk sıradaki rakam dudak uçuklattı!

2) DR. SEUSS | 1991 yılında öldü Theodor Seuss Geisel olarak dünyaya gelen sevilen yazar, Circana'ya göre geçen yıl ABD'de en çok satan çocuk ve genç yetişkin yazarı oldu ve 2024 yılında 4,8 milyon kitap satarak milyarder Harry Potter'ın yaratıcısı J.K. Rowling'i geride bıraktı. The Cat In The Hat ve Grinch gibi klasik Seuss karakterleri, fiziksel ürünler için lisanslama açısından altın değerinde olmaya devam ediyor ve mirasçılar, geçtiğimiz yıl Netflix ile ortaklığını genişleterek üç ayrı diziyi de kapsar hale getirdi. Sırada Warner Bros. var. - 85 MİLYON DOLAR

#15
Foto - Öldükten sonra bile para kazanıyorlar! İlk sıradaki rakam dudak uçuklattı!

1) MICHAEL JACKSON | 2009'da öldü. Pop müziğin kralının master kayıt kataloğunun ve yayın haklarının yarısını 2024 yılında 600 milyon dolara Sony'ye satma anlaşmasının bir parçası olarak, Jackson'ın mirasçıları, kalan müzik hakları üzerinden dünya çapında daha büyük bir telif payı almak için pazarlık yaptı ve böylece onun dünyanın en yüksek gelir getiren müzik kataloglarından birine sahip olmasını sağladı. Müzik, Jackson'ın en büyük işi olmaya devam ederken, MJ: The Musical geçen yıl dünya çapında beş prodüksiyonla sahnelerde yer aldı, Cirque du Soleil gösterisi Michael Jackson ONE, Las Vegas'taki Mandalay Bay'de 5.000'den fazla gösterime ulaştı ve 2030'a kadar uzatıldı. Jackson'ın yeğeni Jaafar'ın başrolünü oynadığı, uzun zamandır beklenen biyografik film Michael'ın prömiyeri ise Nisan 2026'da yapılacak.- 105 MİLYON DOLAR

