Öldükten sonra bile para kazanıyorlar! İlk sıradaki rakam dudak uçuklattı!

10) PRİNCE | 2016 yılında öldü Ölümünden bu yana geçen on yıl içinde, Prince'in kariyeri ve imajı üzerinde sıkı bir kontrol sağlama konusundaki ünü, mirasçılarının Oscar ödüllü belgeselci Ezra Edelman ile yaşadığı anlaşmazlıkta hala hissedilebiliyor. Edelman, Netflix için The Purple One hakkında dokuz saatlik bir belgesel hazırlamak için beş yılını harcadı, ancak bu belgesel muhtemelen hiç yayınlanmayacak. Prince vasiyet bırakmadan öldüğü için, aile üyeleri ve avukatlar, geçen yaz açılan yeni dava da dahil olmak üzere, yıllardır 156 milyon dolarlık servetinin kontrolü konusunda bitmek bilmeyen hukuki mücadeleler içindedir.- 11 MİLYON DOLAR