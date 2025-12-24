  • İSTANBUL
Okyanus balığı 'Atlas'ı Mersin'de yakaladılar

Mersin'de Akdeniz'de nadir görülen yaklaşık 1,5 metre boyunda, 25 kilogram ağırlığındaki 'Atlas balığı' yakalanarak tezgahta sergilendi. Balık pazarında, sezonun en dikkat çekici avlarından biri vatandaşların ilgisine sunuldu. Balıkçı tezgahında 'Atlas balığı' olarak adlandırılan tür, hem büyüklüğü hem de bölgede nadir görülmesiyle merak uyandırdı. Yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 25 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen balık satışa sunulmadı.

#1
Balıkçılar, balığın Akdeniz'e özgü bir tür olmadığını, Atlas Okyanusu'ndan ulaşan nadir balıklardan biri olduğunu kaydetti. Balığın ticari olarak değerlendirilmek yerine, balıkçılar tarafından kendi aralarında paylaşılarak tüketileceği belirtildi. Tezgâhta kısa süreliğine sergilenen balık, pazara gelen vatandaşların da ilgisini çekti.

#2
Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, balığın Akdeniz'e özgü olmadığını ve yıllar sonra ilk kez bu büyüklükte yakalandığını ifade etti. Polat, "Sezonumuz açıldığından bu yana yakaladığımız en büyük balık, Atlas balığı dediğimiz bir balıktır.

#3
Akdeniz'e has bir balık değil, yani burada görülen bir balık değil. Yıllardır bu balığı görmüyoruz, arada bir yavruları çıkıyordu. Şu an bu büyüklükte, yani yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 25 kilogram ağırlığında ilk defa denk geldik" dedi.

#4
Atlas balığının kökenine ilişkin bilgi veren Polat, bu türün okyanus kaynaklı olduğunu ve deniz akıntılarıyla Akdeniz'e ulaşabildiğini belirterek, "Bu Atlas Okyanusu balığıdır, onun için de adını Atlas olarak adlandırdık. Buralarda çıkan bir tür olmadığı için genelde bilinmeyen bir türdür. Atlas Okyanusu'nun Cebelitarık Boğazı'ndan itibaren Akdeniz'e açılan bir bölümü vardır. Oradan bize zaman zaman değişik türlerde balıklar geliyor. Bu balık da onlardan biridir" diye konuştu.

#5
Balığın neden satışa çıkarılmadığını da açıklayan Polat, "Atlas balığı dediğimiz balığın eti bembeyazdır, pamuk gibidir, çok yağlı ve çok lezzetli bir balıktır. Her zaman çıkan bir balık değil. O nedenle satışa sunmadık. Elemanlarımızla kendi aramızda paylaşarak tüketeceğiz. Özel bir balık olduğu için bunu satışa çıkarmıyoruz" ifadelerini kullandı.

