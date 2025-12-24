IHA Giriş Tarihi: Okyanus balığı 'Atlas'ı Mersin'de yakaladılar
Mersin'de Akdeniz'de nadir görülen yaklaşık 1,5 metre boyunda, 25 kilogram ağırlığındaki 'Atlas balığı' yakalanarak tezgahta sergilendi. Balık pazarında, sezonun en dikkat çekici avlarından biri vatandaşların ilgisine sunuldu. Balıkçı tezgahında 'Atlas balığı' olarak adlandırılan tür, hem büyüklüğü hem de bölgede nadir görülmesiyle merak uyandırdı. Yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 25 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen balık satışa sunulmadı.