Okyanus balığı 'Atlas'ı Mersin'de yakaladılar

Atlas balığının kökenine ilişkin bilgi veren Polat, bu türün okyanus kaynaklı olduğunu ve deniz akıntılarıyla Akdeniz'e ulaşabildiğini belirterek, "Bu Atlas Okyanusu balığıdır, onun için de adını Atlas olarak adlandırdık. Buralarda çıkan bir tür olmadığı için genelde bilinmeyen bir türdür. Atlas Okyanusu'nun Cebelitarık Boğazı'ndan itibaren Akdeniz'e açılan bir bölümü vardır. Oradan bize zaman zaman değişik türlerde balıklar geliyor. Bu balık da onlardan biridir" diye konuştu.