Okan Buruk’tan hakikaten korkulur! O tarihten itibaren... Gerçekten müthiş bir şey

Dolayısıyla 2 yıl üst üste şampiyon olamayınca paketleyip gönderiyorlar. Onun için biz 1 yıl daha kalmak için önümüzdeki sene de şampiyon olacağız" açıklamasını yaptı. Öztürk, kaleye Uğurcan Çakır'ın transfer edilme ihtimali ve Fernando Muslera'nın durumuyla ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi: "Bizim Muslera’mız var. Muslera ile devam eden kontratımız var. Muslera’dan sonra genç kalecilere ihtiyacımız olacak."