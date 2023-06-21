2023-06-21 00:25:10 Okan Buruk’tan hakikaten korkulur! O tarihten itibaren... Gerçekten müthiş bir şey
Şampiyonlar Ligi kadrosu oluşturmak için atağa kalkan ve Türkiye'deki yerli futbolcuları göz hapsine alan Galatasaray aradığı 8 numarayı buldu. Tielemans'ı Aston Villa'ya kaptırır kaptırmaz yönünü Süper Lig'e çeviren Sarı Kırmızılı yönetimin Trabzonspor'un süper yeteneğini istediği ortaya çıkarken, Dursun Özbek'in bu transfer için Bordo Mavililere 4 milyon euro'luk teklifte bulunduğu kaydedildi.