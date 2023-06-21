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Okan Buruk’tan hakikaten korkulur! O tarihten itibaren... Gerçekten müthiş bir şey

2023-06-21 00:25:10
Okan Buruk’tan hakikaten korkulur! O tarihten itibaren... Gerçekten müthiş bir şey

Şampiyonlar Ligi kadrosu oluşturmak için atağa kalkan ve Türkiye'deki yerli futbolcuları göz hapsine alan Galatasaray aradığı 8 numarayı buldu. Tielemans'ı Aston Villa'ya kaptırır kaptırmaz yönünü Süper Lig'e çeviren Sarı Kırmızılı yönetimin Trabzonspor'un süper yeteneğini istediği ortaya çıkarken, Dursun Özbek'in bu transfer için Bordo Mavililere 4 milyon euro'luk teklifte bulunduğu kaydedildi.

#1
Foto - Okan Buruk’tan hakikaten korkulur! O tarihten itibaren... Gerçekten müthiş bir şey

Vatan'a göre; Galatasaray'dan Uğurcan Çakır sürprizi sonrası bir transfer hamlesi daha geldi... Sarı Kırmızılılar, 12 yıldır kaleyi koruyan ve 6 lig şampiyonluğu yaşayan Fernando Muslera'nın yerine, eldivenleri Milli file bekçisine vermek üzere harekete geçerken Trabzon'dan bir yıldızı daha kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

#2
Foto - Okan Buruk’tan hakikaten korkulur! O tarihten itibaren... Gerçekten müthiş bir şey

Cim Bom'da plan, kaleyi yerli bir isme teslim edip, oyun içinde Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı dışındaki tüm forma hakkını yabancıdan yana kullanmak. Özellikle sol beke çok iyi bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, kadroyu kurarken böylece daha rahat hareket edebilecek.

#3
Foto - Okan Buruk’tan hakikaten korkulur! O tarihten itibaren... Gerçekten müthiş bir şey

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, hem şampiyonluk hem de transfer süreciyle ilgili flaş ifadeler kullandı. "Bizde Galatasaray Lisesi'nden kaynaklanan farklı bir atmosfer var" diyen Öztürk, "Burada para geçmiyor. Burada akıl, yönetim, bilgi, donanım geçiyor.

#4
Foto - Okan Buruk’tan hakikaten korkulur! O tarihten itibaren... Gerçekten müthiş bir şey

Dolayısıyla 2 yıl üst üste şampiyon olamayınca paketleyip gönderiyorlar. Onun için biz 1 yıl daha kalmak için önümüzdeki sene de şampiyon olacağız" açıklamasını yaptı. Öztürk, kaleye Uğurcan Çakır'ın transfer edilme ihtimali ve Fernando Muslera'nın durumuyla ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi: "Bizim Muslera’mız var. Muslera ile devam eden kontratımız var. Muslera’dan sonra genç kalecilere ihtiyacımız olacak."

#5
Foto - Okan Buruk’tan hakikaten korkulur! O tarihten itibaren... Gerçekten müthiş bir şey

"Sadece kaleci mevkisi için değil, 8+3 kuralından dolayı mutlaka yerli oyunculara ihtiyacımız olacak. Radarımızda birçok oyuncu var. Hem Türkiye’den hem Türkiye dışından. Tahmin ediyorum bizden sonraki yönetimler de Okan Buruk hoca ile devam edecekler ve 4-5 yıl daha Galatasaray üst üste şampiyon olacak.

#6
Foto - Okan Buruk’tan hakikaten korkulur! O tarihten itibaren... Gerçekten müthiş bir şey

Bu işin tekniği. Sonra değişir, bazen onlar kazanır, bazen biz kazanırız. İyi bir ekip oluştu, bu ekip eminim ki 4-5 yıl domine edecek bu ligi, genelde şampiyon olarak." Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a ilk teklifin yapıldığı da gelen haberler arasında. Sarı Kırmızılılar para artı takas formülünü masaya koydu. İddiaya göre önerilen isim Mısırlı golcü Mostafa Mohamed artı 4 milyon Euro'ydu.

#7
Foto - Okan Buruk’tan hakikaten korkulur! O tarihten itibaren... Gerçekten müthiş bir şey

Trabzon cephesi takasa sıcak bakmasa da pazarlık sürecinin olumlu ilerlediği öğrenildi. Galatasaray Yönetimi'nin Uğurcan transferinde ısrarcı olacağı belirtiliyor. 27 yaşındaki kalecinin de Galatasaray'a sıcak baktığı ileri sürüldü.

#8
Foto - Okan Buruk’tan hakikaten korkulur! O tarihten itibaren... Gerçekten müthiş bir şey

Sarı-Kırmızılı ekip, Trabzonspor'un 2021/2022 sezonunda kazandığı şampiyonluğa büyük bir katkıda bulunan yıldızı Abdülkadir Ömür'ü transfer etmek istiyor. Yetenekli oyuncuyu İstanbul'a getirmek isteyen Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncuya önümüzdeki sezon Sar-Kırmızılı formayı giydirmenin planlarını yapıyor. Galatasaray'ın bu kapsamda Trabzonspor'a teklifi de ortaya çıktı.

#9
Foto - Okan Buruk’tan hakikaten korkulur! O tarihten itibaren... Gerçekten müthiş bir şey

Galatasaray, Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'a 4 milyon Euro'luk teklifte bulunurken Fırtına, yıldız futbolcusu için 6 milyon Euro gibi bir bedel bekliyor. iki takım arasındaki görüşmeler devam ediyor.

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