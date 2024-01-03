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Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

2024-01-03 15:03:01
Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen teknik direktör Okan Buruk, yönetimden takviye istedi. Birçok isimle yolları ayırmayı planlayan Cimbom, yeni yıldızları transfer etmek için kolları sıvadı. Aslan'da yolların ayrılması planlanan Tanguy Ndombele'nin yerine, yıldız ismin kadroya dahil edilmesi düşünülüyor. . İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

#1
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Galatasaray'da transfer çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor.

#2
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Sezonun ilk yarısını 44 puanla tamamlayan sarı-kırmızılılar ligde ikinci sırada bulunuyor.

#3
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Cimbom'un ezeli rakibi Fenerbahçe ise averajla liderlik koltuğunda otururyor.

#4
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Şampiyonluk yarışı içerisinde olan iki devin son olarak 18. haftada kozlarını paylaştı.

#5
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Ancak sahada kazanan olmadı ve maç 0-0'lık skorla berabere tamamlandı.

#6
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Mücadelede iki takım toplam 45 faul yaptı.

#7
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Hakemin fazlasıyla düdük çaldığı karşılaşmada sadece Hakim Ziyech'in şutu kaleyi bulabildi.

#8
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Diğer yandan Galatasaray, 19. haftada oynayacağı mücadele için antrenmanlarını sürdürüyor.

#9
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.

#10
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

A Spor'a göre; Cimbom zorlu müsabakadan galibiyet almak istiyor.

#11
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Aslan, 3 puana kilitlenmiş durumda.

#12
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Okan Buruk'un öğrencileri UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında ilk 2 sırayı alamadı ve turnuvaya veda etti.

#13
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih ve Kopenhag'ın arkasında kaldı.

#14
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

#15
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Yoluna UEFA Avrupa Ligi çeyrek final aşamasından devam etmek isteyen Cimbom, play-off turunu geçmez zorunda.

#16
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Sarı-kırmızılı ekibin bu turdaki rakibi Sparta Prag oldu.

#17
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Galatasaray, Çek rakibini ilk maçta 15 Şubat 2024 tarihinde evinde ağırlayacak.

#18
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Eşleşmenin rövanş mücadelesi ise 22 Şubat'ta Çekya'da oynanacak.

#19
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Teknik direktör Okan Buruk iki kulvarda da şampiyonluk istiyor.

#20
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Bu bağlamda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray devre arasında önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

#21
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Buruk, hazırladığı transfer raporunu yönetime teslim etti.

#22
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Cimbom'da bazı isimlerin takımdan ayrılması beklenirken, önemli takviyelerin yapılması da söz konusu.

#23
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Kurmaylar, otelde hamburger kriziyle bilinen ve taraftarlar tarafından Hamburgerci olarak adlandırılan Tanguy Ndombele ve Tottenham ile anlaşarak yolları ayırmayı planlıyor..

#24
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Yıldız oyuncu Okan Buruk'un beklediği katkıyı bir türlü gösteremede.

#25
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Performansından memnun olmayan tecrübeli çalıştırıcı, yönetimden orta saha takivesi istedi.

#26
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Galatasaray'ın, West Ham United forması giyen Tomas Soucek'i gündemine aldığı iddia edildi

#27
Foto - Okan Buruk'tan en kaliteli isim için talimat: Hamburgerci'nin yerine O isim geliyor....

Yıldız oyuncunun orta sahanın hücum ve savunma alanlarında gösterdiği performans, Aslan'ın dikkatini çekti. Soucek merkez orta saha, ön libero ve on numara pozisyonlarında forma giyiyor.

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