Okan Buruk müjdeyi duyurmuştu: Herkesi şaşırtan transferler: Geliyor diyerek ilan ettiler…

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'yi kadrosuna katmıştı. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Cimbom, son kozlarını oynuyor. Sol bek ve orta saha için aradığı isimleri bulan Galatasaray, bu oyuncuları transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isimler ve tüm detaylar...