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Spor
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Okan Buruk müjdeyi duyurmuştu: Herkesi şaşırtan transferler: Geliyor diyerek ilan ettiler…

2024-02-07 14:49:03
Okan Buruk müjdeyi duyurmuştu: Herkesi şaşırtan transferler: Geliyor diyerek ilan ettiler…

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'yi kadrosuna katmıştı. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Cimbom, son kozlarını oynuyor. Sol bek ve orta saha için aradığı isimleri bulan Galatasaray, bu oyuncuları transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

#1
Foto - Okan Buruk müjdeyi duyurmuştu: Herkesi şaşırtan transferler: Geliyor diyerek ilan ettiler…

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Okan Buruk müjdeyi duyurmuştu: Herkesi şaşırtan transferler: Geliyor diyerek ilan ettiler…

Bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'yi kadrosuna katmıştı.

#3
Foto - Okan Buruk müjdeyi duyurmuştu: Herkesi şaşırtan transferler: Geliyor diyerek ilan ettiler…

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Cimbom, son kozlarını oynuyor.

#4
Foto - Okan Buruk müjdeyi duyurmuştu: Herkesi şaşırtan transferler: Geliyor diyerek ilan ettiler…

Sol bek ve orta saha için aradığı isimleri bulan Galatasaray, bu oyuncuları transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

#5
Foto - Okan Buruk müjdeyi duyurmuştu: Herkesi şaşırtan transferler: Geliyor diyerek ilan ettiler…

ERIKSEN İÇİN GÖRÜŞMELER HIZLANDI

#6
Foto - Okan Buruk müjdeyi duyurmuştu: Herkesi şaşırtan transferler: Geliyor diyerek ilan ettiler…

Orta saha takviyesi için fırsatların üzerine giden G.Saray yönetimi, Christian Eriksen için hem oyuncu hem de Manchester United ile görüşmelerine hız verdi.

#7
Foto - Okan Buruk müjdeyi duyurmuştu: Herkesi şaşırtan transferler: Geliyor diyerek ilan ettiler…

Yıllık net geliri 2.5 milyon Euro olan Danimarkalı futbolcuyu bonservis vermeden kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Eriksen'i istediği şartlara ikna etmeye çalışıyor.

#8
Foto - Okan Buruk müjdeyi duyurmuştu: Herkesi şaşırtan transferler: Geliyor diyerek ilan ettiler…

Kalbindeki sorun nedeniyle Inter'den ayrılan ve bu sezon da diz problemi sonrası formasından 8 maç ayrı kalan 31 yaşındaki oyuncuya, G.Saray cephesi ise İngiliz basınına göre sakatlık ve fesih maddelerinin olduğu sözleşme önerdi.

#9
Foto - Okan Buruk müjdeyi duyurmuştu: Herkesi şaşırtan transferler: Geliyor diyerek ilan ettiler…

Sol bek arayışlarına devam eden G.Saray, iki isim üzerine yoğunlaştı. Aslan'ın radarındaki isimlerden Fatih Karagümrüklü Levent Mercan, dün takımının kupa maçında kadroda yoktu.

#10
Foto - Okan Buruk müjdeyi duyurmuştu: Herkesi şaşırtan transferler: Geliyor diyerek ilan ettiler…

Sarı-kırmızılılar için ortaya atılan bir diğer iddia ise Eyüpspor forması giyen Caner Erkin'in kimseyle anlaşılamazsa son gün transfer edileceği...

#11
Foto - Okan Buruk müjdeyi duyurmuştu: Herkesi şaşırtan transferler: Geliyor diyerek ilan ettiler…

DERRICK KOHN'DE SICAK TEMAS

#12
Foto - Okan Buruk müjdeyi duyurmuştu: Herkesi şaşırtan transferler: Geliyor diyerek ilan ettiler…

Büyük mesafe kat edilen asıl isim ise Hannover'den Derrick Köhn…

#13
Foto - Okan Buruk müjdeyi duyurmuştu: Herkesi şaşırtan transferler: Geliyor diyerek ilan ettiler…

25 yaşındaki Gana asıllı oyuncunun sözleşmesinin son sezonunun gelmesi sebebiyle Alman ekibi köşeye sıkıştı.

#14
Foto - Okan Buruk müjdeyi duyurmuştu: Herkesi şaşırtan transferler: Geliyor diyerek ilan ettiler…

TEKLİF YAPILDI

#15
Foto - Okan Buruk müjdeyi duyurmuştu: Herkesi şaşırtan transferler: Geliyor diyerek ilan ettiler…

Sabah'a göre; 6 milyon Euro'dan kapıyı açan Hannover'e G.Saray ise kiralama artı 3 milyon Euro satın alma opsiyonunu içeren teklifini yaptı.

#16
Foto - Okan Buruk müjdeyi duyurmuştu: Herkesi şaşırtan transferler: Geliyor diyerek ilan ettiler…

#17
Foto - Okan Buruk müjdeyi duyurmuştu: Herkesi şaşırtan transferler: Geliyor diyerek ilan ettiler…

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