OHAL ilanı ne anlama geliyor? İşte merak edilen detaylar...

Yükümlülükler getiriyor Felâkete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafisi için ihtiyaç duyulan ve hemen sağlanamayan para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve yapılması gereken işler; para, mal ve çalışma yükümlülüğü yoluyla sağlanacak. Bu kapsamda gerekli harcamalar öncelikle kamu kaynakları ile yardımlardan sağlanacak.