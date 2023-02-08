2023-02-08 13:35:18 OHAL ilanı ne anlama geliyor? İşte merak edilen detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini ve bu illerin ayrıca “afet bölgesi” kabul edileceğini duyurmasının ardından gözler bundan sonraki sürecin nasıl yönetileceğine çevrildi. Tabii afet nedeniyle OHAL ilanı, Cumhurbaşkanına Olağanüstü Halin gerekli kıldığı konularda kararname çıkarma yetkisi tanırken, vatandaşlara ve kurumlara çeşitli para, mal ve çalışma yükümlülükleri getiriyor.