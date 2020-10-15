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Oğuzlar'ın hangi Türk boyundansınız? İşte merak edilen sorunun cevabı...

2020-10-15 16:05:37
Oğuzlar'ın hangi Türk boyundansınız? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Târihî şahıs, boy ve millet adlarının teşekkülüne göre Türk kelimesinin aslı, "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden yaratılmış kişi ve insan manasına gelen "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Dünyanın en eski, asîl, büyük devletlerini kurup pek çok meşhûr şahsiyetler yetiştiren medenî milletleri olan Türkler, Orta Asya'dan gelmektedir. 1071'de Malazgirt zaferiyle Anadolu'ya yerleşen Türk boylarının il il yerleşim yerleri..

#1
Foto - BEG-DİLİ BOYU

BEG-DİLİ BOYU

#2
Foto - KIZIK BOYU

KIZIK BOYU

#3
Foto - AVŞAR BOYU

AVŞAR BOYU

#4
Foto - YAPARLI BOYU

YAPARLI BOYU

#5
Foto - DODURGA BOYU

DODURGA BOYU

#6
Foto - 17- SALUR BOYU

17- SALUR BOYU

#7
Foto - EYMÜR BOYU

EYMÜR BOYU

#8
Foto - ALAYUNDLU BOYU

ALAYUNDLU BOYU

#9
Foto - YÜREĞİR BOYU

YÜREĞİR BOYU

#10
Foto - IĞDIR BOYU

IĞDIR BOYU

#11
Foto - BÜGDÜZ BOYU

BÜGDÜZ BOYU

#12
Foto - YİVA BOYU

YİVA BOYU

#13
Foto - KINIK BOYU

KINIK BOYU

#14
Foto - DÖĞER BOYU

DÖĞER BOYU

#15
Foto - YAZIR BOYU

YAZIR BOYU

#16
Foto - KARA-EVLİ BOYU

KARA-EVLİ BOYU

#17
Foto - ALKA-EVLİ BOYU

ALKA-EVLİ BOYU

#18
Foto - BAYAT BOYU

BAYAT BOYU

#19
Foto - KAYI BOYU

KAYI BOYU

#20
Foto - KARGIN

KARGIN

#21
Foto - BAYINDIR

BAYINDIR

#22
Foto - PEÇENEK

PEÇENEK

#23
Foto - ÇAVUNDUR

ÇAVUNDUR

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