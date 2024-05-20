2024-05-20 13:34:37 Öğretmenliği bırakıp öyle bir iş kurdu ki taleplere yetişemiyor!
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde öğretmenliği bırakıp devlet desteğiyle 10 tavşan ile işe başlayan girişimci 5 yıl içinde 78 kişinin tavşan üretim merkezi açmasını sağladı. Kasım Mesutoğlu, tavşana yoğun talep olduğunu ve getirisinin de yüksek olduğunu söyledi. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 5 yıl önce hobi olarak başladığı 10 tavşan ile binlerce tavşan üretimini gerçekleştiren asıl mesleği de öğretmenlik olan Kasım Mesutoğlu (40), özel okulda Fen Bilimleri öğretmeni iken öğretmenliği bırakarak devlet desteği ile tavşanlara yatırım yaptı. Mesutoğlu, 5 yıl önce 3 bin 500 TL sermaye ile 10 tavşan ile yatırım yaptı. Hobisi olan tavsan sevgisini ekonomiye kazandıran Mesutoğlu, 10 Tavşan’ı 5 yıl içinde 4 bin tavşana çıkardı.