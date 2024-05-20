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Ekonomi
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Öğretmenliği bırakıp öyle bir iş kurdu ki taleplere yetişemiyor!

2024-05-20 13:34:37
Öğretmenliği bırakıp öyle bir iş kurdu ki taleplere yetişemiyor!

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde öğretmenliği bırakıp devlet desteğiyle 10 tavşan ile işe başlayan girişimci 5 yıl içinde 78 kişinin tavşan üretim merkezi açmasını sağladı. Kasım Mesutoğlu, tavşana yoğun talep olduğunu ve getirisinin de yüksek olduğunu söyledi. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 5 yıl önce hobi olarak başladığı 10 tavşan ile binlerce tavşan üretimini gerçekleştiren asıl mesleği de öğretmenlik olan Kasım Mesutoğlu (40), özel okulda Fen Bilimleri öğretmeni iken öğretmenliği bırakarak devlet desteği ile tavşanlara yatırım yaptı. Mesutoğlu, 5 yıl önce 3 bin 500 TL sermaye ile 10 tavşan ile yatırım yaptı. Hobisi olan tavsan sevgisini ekonomiye kazandıran Mesutoğlu, 10 Tavşan’ı 5 yıl içinde 4 bin tavşana çıkardı.

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Foto - Öğretmenliği bırakıp öyle bir iş kurdu ki taleplere yetişemiyor!

"GETİRİSİ YÜKSEK" Alp Kasım Mesutoğlu, “10 tavşan ile başladım. Şuan 4 bin anaç tavşanımız oldu. Şuan Çiftliğimize tavşanlar sığmayınca birçok başka kişilere de bu işi göstererek alım garantisi yaptık ve başka üreticileri de bu sektöre girmiş oldu. Şuan 78 üretimcimiz tavşan üretim çiftliği kurdu ve bize satıyorlar. Getirisi çok yüksek olan bir hayvancılık bakımı. Dünyada en az tüketen en çok kilo alan kara canlısı tavşan. Kilo önemli tavşanlarda. Özellikle ülkemize gelen turistler otellerde yoğun tavşan etine rağbet gösteriyor. Turizm bölgelerinde alakart restoranlara özellikle yoğun bir talep ile satış oluyor” diye konuştu. 78 KİŞİ ÜRETİME BAŞLADI 78 kişinin üretime başlamasıyla yüzlerce kişinin de istihdam edildiğini anlatan Mesutoğlu, hem üretime hem de istihdama katkı sunduklarını söyledi. 8 ay önce pastane sektöründen tavşan üretimine geçtiğini aktaran Şuayip Özbulut ise, "Pastane sektöründen daha fazla getiri elde ediyorum. Tavşanda hem stres atıyoruz hem de para kazanıyoruz. 700 bin TL gibi bir masrafım oldu 3 kesimde anaparamı 9 ayda çıkarmış oldum” diye konuştu.

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Foto - Öğretmenliği bırakıp öyle bir iş kurdu ki taleplere yetişemiyor!

"ALIM GARANTİLİ OLUNCA BENDE ÜRETİME BAŞLADIM" Tavşan üretimine 100 dişi 33 erkek tavşan ile başladığını kaydeden Emrah Dağlı ise, “133 tavşan ile başladım. 4 ayda ilk yavrularımızı aldık. Çok az ölüm olacağı söylenmişti neredeyse hiç ölmedi. Alım garantili olunca bende üretime başladım. Besi işi aslında bu büyükbaş küçükbaş nasılsa bu da aynı ama onlara göre daha karlı bir iş” dedi. (İHA)

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