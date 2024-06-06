2024-06-06 13:55:25 Öğrenci velisinin zincirle darp ettiği okul müdürü ve hizmetli konuştu
Çorum'da yabancı uyruklu öğrenci velisi ve yanında bulunan şahıs tarafından zincirle darp edilen okul müdürü ve hizmetli yaşadıklarını anlattı. Edinilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarında Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürü Ömer Atılgan ve hizmetli Mehmet Öztürk, Irak uyruklu bir öğrenci velisi ve beraberindeki kişi tarafından zincirle darp edildi. Hastanede tedavi edilen Atılgan ve Öztürk, taburcu olduktan sonra saldırganlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Okulun önünde toplanan sendika temsilcileri ve üyeleri, saldırıya tepki gösterdi