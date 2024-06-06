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Aktüel
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Öğrenci velisinin zincirle darp ettiği okul müdürü ve hizmetli konuştu

2024-06-06 13:55:25
Öğrenci velisinin zincirle darp ettiği okul müdürü ve hizmetli konuştu

Çorum'da yabancı uyruklu öğrenci velisi ve yanında bulunan şahıs tarafından zincirle darp edilen okul müdürü ve hizmetli yaşadıklarını anlattı. Edinilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarında Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürü Ömer Atılgan ve hizmetli Mehmet Öztürk, Irak uyruklu bir öğrenci velisi ve beraberindeki kişi tarafından zincirle darp edildi. Hastanede tedavi edilen Atılgan ve Öztürk, taburcu olduktan sonra saldırganlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Okulun önünde toplanan sendika temsilcileri ve üyeleri, saldırıya tepki gösterdi

#1
Foto - Öğrenci velisinin zincirle darp ettiği okul müdürü ve hizmetli konuştu

"Müdür yardımcısı arkadaş aileyi aradı" Okul müdürü Ömer Atılgan, gazetecilere yaptığı açıklamada olayın detaylarını anlattı. Atılgan, "Öğrencinin koridorda düştüğünü öğrendikten sonra hemen ambulans çağırdım. Müdür yardımcısı arkadaş aileyi arayarak durumu bildirdi ve çocuğun hastaneye gönderileceğini söyledi. Ancak veli gelemeyeceğini belirtti. Biz de bir öğretmen arkadaşımızı ambulansa refakatçi olarak verdik ve öğrenciyi hastaneye gönderdik. Öğrencinin tedavisi hastanede yapıldı" dedi.

#2
Foto - Öğrenci velisinin zincirle darp ettiği okul müdürü ve hizmetli konuştu

"Zincirin ucunda kocaman kilit mevcut" Öğrencinin velisinin yanında bir kişiyle odasına geldiğini ifade eden Atılgan, "O arada veli, yanında bir kişiyle odama geldi. Odamda küfür ve hakaretler etti. Hizmetli ve güvenlik odadaydı. Onlara da saldıracaklardı. Ben müdahale edince cebinden kocaman kalın bir zincir çıkarttı. Hazırlıklı gelmiş, zincirin ucunda kocaman kilit mevcut. Zincirle bize vurmaya başladı. Biz de kendimizi koruduk. Sonra da kaçtılar. Bizi hastaneye götürdüler, sonra da olay emniyete intikal etti. Burada bulunan bütün sendika temsilcilerine ve sendika üyelerine teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı" diye konuştu

#3
Foto - Öğrenci velisinin zincirle darp ettiği okul müdürü ve hizmetli konuştu

"Zincir çıkartarak bize vurmaya başladı" Okulun hizmetlisi Mehmet Öztürk ise, saldırganın yanında getirdiği zincirle kendisini ve okul müdürünü darp ettiğini belirterek şunları söyledi: "Çocuğun rahatsızlanması üzerine müdür bey ambulans çağırdı ve öğrenci hastaneye gönderildi. Ancak veliyi aradığımızda 'Gelemem' dedi. Bir süre sonra yanında iki kişiyle okulu bastı. Ben dışarıdaydım, müdür bey içeride. Tartışma başladı ve ses dışarıya kadar geliyordu. Müdahale ettik ve o esnada saldırgan zincir çıkartarak bize vurmaya başladı. Müdür beyin kafasında yaralar, dudağı patlamış, parmağı kırık ve burnunda darp izleri var." Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların okul müdürü ve görevliyi darp ettiği görülüyor. Polis, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı

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