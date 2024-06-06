Öğrenci velisinin zincirle darp ettiği okul müdürü ve hizmetli konuştu

"Zincirin ucunda kocaman kilit mevcut" Öğrencinin velisinin yanında bir kişiyle odasına geldiğini ifade eden Atılgan, "O arada veli, yanında bir kişiyle odama geldi. Odamda küfür ve hakaretler etti. Hizmetli ve güvenlik odadaydı. Onlara da saldıracaklardı. Ben müdahale edince cebinden kocaman kalın bir zincir çıkarttı. Hazırlıklı gelmiş, zincirin ucunda kocaman kilit mevcut. Zincirle bize vurmaya başladı. Biz de kendimizi koruduk. Sonra da kaçtılar. Bizi hastaneye götürdüler, sonra da olay emniyete intikal etti. Burada bulunan bütün sendika temsilcilerine ve sendika üyelerine teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı" diye konuştu