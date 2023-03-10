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Hayat-Aktüel
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Oğlunun evine giderken hayatını kaybetti

2023-03-10 22:14:43
Oğlunun evine giderken hayatını kaybetti

Düzce’de oğlunun evine gitmek için yola çıkan yaşlı adam dengesini kaybederek düştüğü tarlada hayatını kaybetti.

#1
Foto - Oğlunun evine giderken hayatını kaybetti

Olay, Düzce merkeze bağlı Konuralp mevkii Hilmi Sönmez Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca’nın Subaşı köyünde oturan İsmail Bircan (70), oğlunu görmek için Konuralp mevkiine geldi.

#2
Foto - Oğlunun evine giderken hayatını kaybetti

Yokuş yukarı çıkarken dengesini kaybeden yaşlı adam, yaklaşık 2 metre yükseklikten tarlaya düştü.

#3
Foto - Oğlunun evine giderken hayatını kaybetti

Yaşlı adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

#4
Foto - Oğlunun evine giderken hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirledi.

#5
Foto - Oğlunun evine giderken hayatını kaybetti

İsmail Bircan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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